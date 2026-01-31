Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:22, 31 января 2026Мир

Стало известно о долге Трампа перед российским миллиардером

Минюст США раскрыл данные о долге Трампа предпринимателю Рыболовлеву
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)
Дмитрий Рыболовлев

Дмитрий Рыболовлев. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Президент США Дональд Трамп, предположительно, задолжал 96 миллионов долларов бывшему владельцу компании «Уралкалий», президенту футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву. Информацию раскрыло министерство юстиции США в рамках публикации файлов переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Согласно переписке Эпштейна с журналистом Майклом Уолфом в феврале 2019 года, Дональд Трамп задолжал российскому предпринимателю 96 миллионов долларов за помощь со сделками с недвижимостью. Как утверждается, Рыболовлев оформил в 2008 году покупку недвижимости у компании будущего президента США и спас его от проблем с выплатой кредита Deutsche Bank в размере 600 миллионов долларов.

«Книги и газетные статьи о 45 годах деловой карьеры Трампа были полны упоминаний о его сомнительных сделках, и президентство лишь способствовало их освещению и выявлению еще более пикантных махинаций», — высказался в письме Уолфф.

При этом в переписке отсутствуют сведения, выплатил ли в конечном итоге Трамп долг российскому миллиардеру.

30 января министерство юстиции США раскрыло архив материалов по «делу Эпштейна», включая показания о причастности Трампа. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор рассказал о дерзкой операции российских морпехов

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Чернобыльская АЭС на время осталась без электроснабжения

    Стало известно о смерти разработчика высокотехнологичного оружия ВСУ

    Стало известно о долге Трампа перед российским миллиардером

    В «файлах Эпштейна» нашли связи окружения Трампа с «Моссадом»

    Голый мужчина попытался затащить сотрудницу клиники в машину средь бела дня

    Трампа уличили в неоднократных изнасилованиях несовершеннолетних

    Спецпредставитель Путина отправился на переговоры с делегацией США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok