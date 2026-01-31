Стало известно о долге Трампа перед российским миллиардером

Минюст США раскрыл данные о долге Трампа предпринимателю Рыболовлеву

Президент США Дональд Трамп, предположительно, задолжал 96 миллионов долларов бывшему владельцу компании «Уралкалий», президенту футбольного клуба «Монако» Дмитрию Рыболовлеву. Информацию раскрыло министерство юстиции США в рамках публикации файлов переписки американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Согласно переписке Эпштейна с журналистом Майклом Уолфом в феврале 2019 года, Дональд Трамп задолжал российскому предпринимателю 96 миллионов долларов за помощь со сделками с недвижимостью. Как утверждается, Рыболовлев оформил в 2008 году покупку недвижимости у компании будущего президента США и спас его от проблем с выплатой кредита Deutsche Bank в размере 600 миллионов долларов.

«Книги и газетные статьи о 45 годах деловой карьеры Трампа были полны упоминаний о его сомнительных сделках, и президентство лишь способствовало их освещению и выявлению еще более пикантных махинаций», — высказался в письме Уолфф.

При этом в переписке отсутствуют сведения, выплатил ли в конечном итоге Трамп долг российскому миллиардеру.

30 января министерство юстиции США раскрыло архив материалов по «делу Эпштейна», включая показания о причастности Трампа. Спустя несколько часов обличающий президента США документ пропал с сайта американского Минюста, однако позднее доступ к нему был восстановлен. В ведомстве объяснили, что файл исчез из-за «перегруженности сервера».