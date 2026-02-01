Реклама

00:33, 1 февраля 2026Экономика

Бывший финский завод перешел к новому собственнику из России

Бывший финский завод Ikon Tyres под Петербургом перешел во владение «ТНХИ-Х»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Крупнейший в России шинный завод Ikon, который находится во Всеволожске и бывшим владельцем которого была финская компания Nokian Tyres, перешел к новому собственнику. Им стало АО «Татнефтехиминвест-Холдинг» («ТНХИ-Х»), которое связано с правительством Тарарстана, пишет 47news со ссылкой на данные ЕГРЮЛ, зарегистрированные 29 января.

Когда финский концерн ушел с рынка РФ в 2023 году, завод приобрело ПАО «Татнефть». С новым владельцем выпуск шин продолжился под российской маркой Ikon Tyres.

В январе 2026 года 100 процентов долей «Айкон Тайерс» перешли «ТНХИ-Х», но нефтяная компания «Татнефть» фактически сохраняет финансовый контроль над заводом, а холдингу было передано операционное управление. Обе структуры находятся под контролем правительства Татарстана, но на «Татнефть» наложены санкции США и Евросоюза.

Ранее финский лесопильный концерн Metsä Group продал все свои дочерние компании в России. Право собственности перешло к группе компаний «Вологодские лесопромышленники».

