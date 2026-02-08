«Донстрой» обвинили в желании не платить дольщикам неустойку

«Донстрой» обвинили в обходе моратория, чтобы не платить дольщикам неустойку

Московские дольщики обвиняют девелопера «Донстрой» в попытке обойти отмененный мораторий, чтобы не платить неустойку за срыв сроков. Об этом сообщает издание Baza.

Речь идет про жилой комплекс (ЖК) «Остров», застройщиком которого является «Донстрой». Там несколько домов в Мневниковской пойме обязаны были сдать еще в конце 2025 года, однако стройка все еще продолжается.

Только в начале 2026-го дольщиков начали приглашать на осмотр. При этом ключи новым собственникам компания готова выдать с одним условием — если они уже сейчас, без фактического приема жилья, согласятся поставить подпись в акте приема-передачи. Причем подписать все необходимо задним числом — 1 января 2026 года.

Baza поясняет, что именно эта дата выбрана специально, ведь в этот день был отменен мораторий на штрафы и пени для девелоперов, который действовал два года. Таким образом, пишет издание, фактически застройщик не хочет платить неустойку за просроченные дни.

Россияне, купившие в ЖК новое жилье, также указали, что отказаться от таких условий невозможно. Тогда, по их словам, застройщик ставит их перед фактом, что подпишет акт в одностороннем порядке и сдаст объект на две недели позже.

Теперь десятки москвичей опасаются, что в конечном счете дата в акте приема-передачи лишит их дальнейшего права на компенсацию за просрочку. В связи с этим многие люди решили писать заявление в полицию.

В конце октября стало известно, что в подмосковном ЖК от застройщика MR Group поселились рабочие, а дольщики ожидают выдачи ключей почти полгода. В тот момент речь шла об «ЭКО Видное 2.0».