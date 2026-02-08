Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:03, 8 февраля 2026Экономика

«Донстрой» обвинили в желании не платить дольщикам неустойку

«Донстрой» обвинили в обходе моратория, чтобы не платить дольщикам неустойку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
ЖК «Остров» на фоне Москва-Сити

ЖК «Остров» на фоне Москва-Сити. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Московские дольщики обвиняют девелопера «Донстрой» в попытке обойти отмененный мораторий, чтобы не платить неустойку за срыв сроков. Об этом сообщает издание Baza.

Речь идет про жилой комплекс (ЖК) «Остров», застройщиком которого является «Донстрой». Там несколько домов в Мневниковской пойме обязаны были сдать еще в конце 2025 года, однако стройка все еще продолжается.

Только в начале 2026-го дольщиков начали приглашать на осмотр. При этом ключи новым собственникам компания готова выдать с одним условием — если они уже сейчас, без фактического приема жилья, согласятся поставить подпись в акте приема-передачи. Причем подписать все необходимо задним числом — 1 января 2026 года.

Baza поясняет, что именно эта дата выбрана специально, ведь в этот день был отменен мораторий на штрафы и пени для девелоперов, который действовал два года. Таким образом, пишет издание, фактически застройщик не хочет платить неустойку за просроченные дни.

Россияне, купившие в ЖК новое жилье, также указали, что отказаться от таких условий невозможно. Тогда, по их словам, застройщик ставит их перед фактом, что подпишет акт в одностороннем порядке и сдаст объект на две недели позже.

Теперь десятки москвичей опасаются, что в конечном счете дата в акте приема-передачи лишит их дальнейшего права на компенсацию за просрочку. В связи с этим многие люди решили писать заявление в полицию.

В конце октября стало известно, что в подмосковном ЖК от застройщика MR Group поселились рабочие, а дольщики ожидают выдачи ключей почти полгода. В тот момент речь шла об «ЭКО Видное 2.0».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности о покончившей с собой бывшей жене российского миллиардера

    Смертоносный вирус вышел за пределы Индии. От него нет лекарства

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    Дружба с 91-летним ветераном спасла бездомного мужчину

    Австрийский сноубордист разделся после победы на Олимпиаде

    Захарова порассуждала о покушениях Киева на высокопоставленных лиц

    Солнце установило рекорд XXI века по числу мощных вспышек в одной области

    Россия заявила о готовности к диалогу с Южной Кореей по Севморпути

    «Донстрой» обвинили в желании не платить дольщикам неустойку

    Зеленский анонсировал на февраль начало производства украинских дронов в стране НАТО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok