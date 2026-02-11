Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:37, 11 февраля 2026Бывший СССР

«Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

Уволенный глава ГКНБ Киргизии назвал неожиданностью свою отставку
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yin Bogu / XinHua / Globallookpress.com

Для уволенного накануне главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева его отставка стала неожиданностью. Слова генерала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал его сторонник, экс-глава пресс-службы президента Нургазы Анаркулов.

«Уважаемые соотечественники! Я заболел и прибыл в Германию с разрешения Президента, так как мне нужно было посетить место предыдущей операции. Однако вчера меня отстранили от работы, что стало для меня неожиданностью. Мы обязаны следовать решению президента во что бы то ни стало», — говорится в сообщении.

Ташиев также подчеркнул, что честно служил государству и жалеет лишь о том, что не смог попрощаться с личным составом. Он также поблагодарил сотрудников ГКНБ и пожелал им успехов.

Об отставке Ташиева стало известно вечером 10 февраля. Впоследствии военкор Семен Пегов назвал Ташиева «главным русофобом» Киргизии, который возглавлял соответствующее крыло в руководстве страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле объяснили ограничения в отношении Telegram

    В России из-за зумеров оказались под угрозой продажи важного препарата

    Россияне получили платежки за коммуналку с аномально высокими суммами. За какие услуги можно не платить

    Историческому максимуму неполной занятости россиян нашли объяснение

    Российский золотопромышленник и его сын сделали из мужчины раба

    В сети возмутились уродливой обувью для невест за 270 тысяч рублей

    Раскрыта серая схема российского чиновника с ушедшей за копейки землей

    В российском городе в борьбе с соседями мусорку обнесли колючей проволокой

    В Кремле сделали заявление о выборах на Украине

    В России отреагировали на сообщения о выборах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok