«Главный русофоб» Киргизии выступил с обращением

Уволенный глава ГКНБ Киргизии назвал неожиданностью свою отставку

Для уволенного накануне главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбека Ташиева его отставка стала неожиданностью. Слова генерала в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) опубликовал его сторонник, экс-глава пресс-службы президента Нургазы Анаркулов.

«Уважаемые соотечественники! Я заболел и прибыл в Германию с разрешения Президента, так как мне нужно было посетить место предыдущей операции. Однако вчера меня отстранили от работы, что стало для меня неожиданностью. Мы обязаны следовать решению президента во что бы то ни стало», — говорится в сообщении.

Ташиев также подчеркнул, что честно служил государству и жалеет лишь о том, что не смог попрощаться с личным составом. Он также поблагодарил сотрудников ГКНБ и пожелал им успехов.

Об отставке Ташиева стало известно вечером 10 февраля. Впоследствии военкор Семен Пегов назвал Ташиева «главным русофобом» Киргизии, который возглавлял соответствующее крыло в руководстве страны.