Арест покончившей с собой в ИВС экс-жены российского миллиардера признан незаконным

Мособлсуд признал арест экс-жены миллиардера Галицкого незаконным

Московский областной суд отменил решение суда первой инстанции об аресте бывшей жены миллиардера Александра Галицкого Алии по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Мособлсуд вынес частное определение в отношении судьи, который принял решение об аресте. По словам адвоката Галицкой, это подтвердило, что арест был избран с существенными процессуальными нарушениями.

В отношении Алии Галицкой расследовалось уголовное дело за распространение в отношении бывшего мужа заведомо ложных сведений, также 4 февраля против нее возбудили дело о вымогательстве. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера.

6 февраля женщину взяли под стражу, на следующий день она покончила с собой. Известно, что незадолго до гибели женщина записала обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что ее экс-супруг поддерживает Украину.