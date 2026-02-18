Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:47, 18 февраля 2026Силовые структуры

Арест покончившей с собой в ИВС экс-жены российского миллиардера признан незаконным

Мособлсуд признал арест экс-жены миллиардера Галицкого незаконным
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Московский областной суд отменил решение суда первой инстанции об аресте бывшей жены миллиардера Александра Галицкого Алии по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.

Также Мособлсуд вынес частное определение в отношении судьи, который принял решение об аресте. По словам адвоката Галицкой, это подтвердило, что арест был избран с существенными процессуальными нарушениями.

В отношении Алии Галицкой расследовалось уголовное дело за распространение в отношении бывшего мужа заведомо ложных сведений, также 4 февраля против нее возбудили дело о вымогательстве. По версии следствия, экс-супруга вымогала у Галицкого от 160 до 300 миллионов долларов, угрожая распространить заведомо ложные сведения в отношении миллиардера.

6 февраля женщину взяли под стражу, на следующий день она покончила с собой. Известно, что незадолго до гибели женщина записала обращение российскому президенту Владимиру Путину, в котором рассказала, что ее экс-супруг поддерживает Украину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это саботаж». На Западе заявили о расколе украинской делегации на мирных переговорах. Что об этом известно?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Турист попал в любовный треугольник в Таиланде и был избит до смерти парнем возлюбленной

    В Казахстане артистов обяжут согласовывать творчество с властями

    Желающий сбежать от полиции россиянин совершил еще несколько преступлений

    В Китае нашлась дешевая оперативная память

    МОК объяснил отказ дарить россиянам эксклюзивные смартфоны на Олимпиаде

    Долина вновь столкнулась с действиями мошенников

    В Москве захотели зарегистрировать бренд агентства недвижимости от имени Ларисы Долиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok