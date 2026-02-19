Реклама

07:44, 19 февраля 2026

Зеленский ответил на вопрос об убийстве Путина

Зеленский косвенно ответил на вопрос, отдал бы приказ убить Путина
(Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану ответил на вопрос, отдал бы приказ убить российского главу Владимира Путина.

Зеленский дал косвенный ответ, контекст которого говорит — не факт, что это убийство что-то кардинально изменило, ведь речь идет «скорее об уже построенной, укоренившейся системе».

«Знаете, в их системе я не уверен, что другой человек не станет таким же Путиным. Таким же, как Путин. Суть не в этом», — сказал украинский президент.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

При этом украинский лидер категорически отверг предложение приехать в Москву на переговоры, но заявил, что готов встретиться с Путиным в Киеве.

