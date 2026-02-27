Реклама

13:42, 27 февраля 2026

Стало известно о попытках ЕС воспрепятствовать возвращению Дмитриева из Женевы

ТАСС: Власти ЕС чинят препятствия, мешая самолету Дмитриева вернуться из Женевы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Власти Европейского союза (ЕС) чинят препятствия, мешая самолету спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева вернуться в Москву после переговоров в Женеве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских кругах.

«Его борт должен был вылететь из Женевы сегодня, но возникли проблемы с пролетным разрешением через ЕС. Европейцы тормозят процесс», — заявил собеседник агентства.

Вылет Дмитриева будет перенесен на 28 февраля, если удастся решить все формальные вопросы к этому времени, уточнил он.

Дипломатический источник РИА Новости сообщил, что Швейцария оказала содействие для пролета самолета Дмитриева через страны ЕС после переговоров в Женеве.

26 февраля Дмитриев прибыл в Женеву для встречи и обсуждения вопросов по экономическому треку с американской делегацией, которая встречалась с представителями Украины для двусторонних переговоров.

