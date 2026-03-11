Фонд бизнесмена Галицкого вложил десятки миллионов долларов в боеприпасы для ВСУ

ТАСС: Фонд Галицкого вложил в создание боеприпасов украинским ВПК более $50 млн

Венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», основателем которого является бизнесмен Александр Галицкий, вложил десятки миллионов долларов в изготовление боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Такие данные приводит источник, близкий к Генпрокуратуре, передает ТАСС.

Ранее в Тверской районный суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры России о запрете корпорации Almaz Capital Partners, LTD, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Имущество компании хотят обратить в доход государства.

«За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. Осуществляет повышение боеготовности ВСУ, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения ("Азов", "Айдар", "Правый сектор"), признанные в РФ террористическими и экстремистскими организациями», — указано в документе.

Almaz Capital Partners, LTD является крупнейшей в России IT-компанией.