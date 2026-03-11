Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:45, 11 марта 2026Силовые структуры

Фонд бизнесмена Галицкого вложил десятки миллионов долларов в боеприпасы для ВСУ

ТАСС: Фонд Галицкого вложил в создание боеприпасов украинским ВПК более $50 млн
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», основателем которого является бизнесмен Александр Галицкий, вложил десятки миллионов долларов в изготовление боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) компаниями военно-промышленного комплекса (ВПК) страны. Такие данные приводит источник, близкий к Генпрокуратуре, передает ТАСС.

Ранее в Тверской районный суд Москвы поступил иск Генпрокуратуры России о запрете корпорации Almaz Capital Partners, LTD, в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Имущество компании хотят обратить в доход государства.

«За последние годы фонд направил более 50 миллионов долларов украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений. Осуществляет повышение боеготовности ВСУ, в состав которых интегрированы радикальные националистические объединения ("Азов", "Айдар", "Правый сектор"), признанные в РФ террористическими и экстремистскими организациями», — указано в документе.

Almaz Capital Partners, LTD является крупнейшей в России IT-компанией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности удара ВСУ по Брянску

    Названо условие участия Ирана в переговорах о мире

    Фонд бизнесмена Галицкого вложил десятки миллионов долларов в боеприпасы для ВСУ

    На Западе раскритиковали выходку Зеленского в отношении Орбана

    Российская блогерша разгневала фанатов фото в трусах с чучелом крысы

    Зеленский по-хамски высказался о делегации одной европейской страны

    Удар иранского дрона по нефтяной базе и мощный взрыв в порту Омана попали на видео

    Поезд насмерть сбил четырех человек в Москве

    Трамп жестко отреагировал на вопрос журналистов об Иране

    ОАЭ атаковали ракетами и дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok