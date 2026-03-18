Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:49, 18 марта 2026

Основатель фонда «Мы вместе» оказался замешан в вымогательстве денег у бойцов СВО

Основатель фонда «Мы вместе» Королев арестован по делу о хищениях у бойцов СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Основатель фонда «Мы вместе» Юрий Королев оказался замешан в вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС.

Его арестовали и предъявили обвинение в совершении четырех эпизодов по статье о краже, десяти эпизодах мошенничества, в вымогательстве и участии в преступном сообществе (ОПС).

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали бойцам отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Группой вымогателей руководил главарь Лобненского ОПС Владимир Бардин, он находится в СИЗО и вину по делу не признает.

По делу проходят пять бывших полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России, которые помогали с поиском потенциальных жертв, а оперуполномоченный того же подразделения незаконно отказывал обманутым участникам СВО в возбуждении уголовных дел.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok