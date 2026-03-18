Основатель фонда «Мы вместе» оказался замешан в вымогательстве денег у бойцов СВО

Основатель фонда «Мы вместе» Королев арестован по делу о хищениях у бойцов СВО

Основатель фонда «Мы вместе» Юрий Королев оказался замешан в вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет ТАСС.

Его арестовали и предъявили обвинение в совершении четырех эпизодов по статье о краже, десяти эпизодах мошенничества, в вымогательстве и участии в преступном сообществе (ОПС).

По версии следствия, с 2022 года в аэропорту действовало преступное сообщество, которое насчитывало не менее 40 человек. Злоумышленники выбирали своей целью военнослужащих, следовавших через Шереметьево в отпуск или на лечение после ранений. Большая часть преступных эпизодов связана с завышением стоимости проезда в такси. Мошенники предлагали бойцам отвезти по адресу за адекватную цену, которая в конце поездки вырастала в несколько раз: с 2 тысяч до 122 тысяч рублей. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием.

Группой вымогателей руководил главарь Лобненского ОПС Владимир Бардин, он находится в СИЗО и вину по делу не признает.

По делу проходят пять бывших полицейских патрульно-постовой службы линейного управления МВД России, которые помогали с поиском потенциальных жертв, а оперуполномоченный того же подразделения незаконно отказывал обманутым участникам СВО в возбуждении уголовных дел.