11:50, 24 апреля 2026МирЭксклюзив

Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Россотрудничества Евгений Примаков на совещании объявил об уходе с должности. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в МИД России.

Примаков был назначен главой Россотрудничества в июне 2020 года.

«Лента.ру» направила запрос в Министерство иностранных дел России и Россотрудничество для получения дополнительной информации.

Евгений Примаков родился в 1976 году в Москве. В 1999 году окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Более 20 лет занимался журналистикой, освещал военные конфликты, был шефом ближневосточного бюро НТВ и Первого канала.

В 2017-2018 годах занимал пост советника председателя Государственной думы VII созыва Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам, с 2018-го по 2020 год являлся депутатом Государственной Думы VII созыва, был членом Комитета по международным делам.

В Россотрудничестве Примаков руководил проектами по усилению гуманитарного влияния России в мире путем продвижения российского образования, науки и культуры, укрепления позиций русского языка и историко-мемориальной деятельности.

    Последние новости

    Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

    Анонсирован новый обмен России и Украины военнопленными

    Медведев заявил о последовательном увековечивании памяти Героев России

    Москвич нашел в своем туалете красную змею

    В благоустройстве российского города не нашли вины бывшей главы и директора «Порядка»

    Маск объявил о запуске производства роботизированных такси

    Rox представил в Пекине спецверсию внедорожника для России

    Медведев рассказал о подвигах участников СВО словами «вновь ведут борьбу с неонацизмом»

    Захарова решила «зажечь» с «Бурановскими бабушками»

    России спрогнозировали снижение урожая ключевой агрокультуры

    Все новости
