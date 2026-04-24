Примаков объявил об уходе с должности главы Россотрудничества

Глава Россотрудничества Примаков на совещании объявил об уходе с должности

Глава Россотрудничества Евгений Примаков на совещании объявил об уходе с должности. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в МИД России.

Примаков был назначен главой Россотрудничества в июне 2020 года.

«Лента.ру» направила запрос в Министерство иностранных дел России и Россотрудничество для получения дополнительной информации.

Евгений Примаков родился в 1976 году в Москве. В 1999 году окончил историко-филологический факультет Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ). Более 20 лет занимался журналистикой, освещал военные конфликты, был шефом ближневосточного бюро НТВ и Первого канала.

В 2017-2018 годах занимал пост советника председателя Государственной думы VII созыва Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам, с 2018-го по 2020 год являлся депутатом Государственной Думы VII созыва, был членом Комитета по международным делам.

В Россотрудничестве Примаков руководил проектами по усилению гуманитарного влияния России в мире путем продвижения российского образования, науки и культуры, укрепления позиций русского языка и историко-мемориальной деятельности.