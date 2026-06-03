«Лента.ру»: В ресторане «Кубань» на ПМЭФ гостям предложили морс за 1800 рублей

Гостям ресторана «Кубань» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), предложили морс за 1800 рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Помимо морса, из напитков гостям доступны компот из яблок и абрикосов за 1500 рублей, чай за 700 рублей и минеральная вода за 350 рублей. В то же время цена капучино составила 500 рублей, а американо — 400 рублей.

Что касается алкогольных напитков, самым дорогим оказалось белое вино за 13 тысяч рублей, а самым бюджетным — розовое вино за 4 тысячи рублей.

Фото: «Лента.ру»

При этом тарелка из фруктов обойдется посетителям форума в 2200 рублей, обожженная клубника с кремом патисьер и вербеной — в 1000 рублей, а за крем-брюле с абрикосами придется заплатить 900 рублей.

Ранее стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.