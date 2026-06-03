ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:21, 3 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

На ПМЭФ гостям предложили морс за 1800 рублей

«Лента.ру»: В ресторане «Кубань» на ПМЭФ гостям предложили морс за 1800 рублей
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: «Лента.ру»

Гостям ресторана «Кубань» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), предложили морс за 1800 рублей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Помимо морса, из напитков гостям доступны компот из яблок и абрикосов за 1500 рублей, чай за 700 рублей и минеральная вода за 350 рублей. В то же время цена капучино составила 500 рублей, а американо — 400 рублей.

Что касается алкогольных напитков, самым дорогим оказалось белое вино за 13 тысяч рублей, а самым бюджетным — розовое вино за 4 тысячи рублей.

Фото: «Лента.ру»

При этом тарелка из фруктов обойдется посетителям форума в 2200 рублей, обожженная клубника с кремом патисьер и вербеной — в 1000 рублей, а за крем-брюле с абрикосами придется заплатить 900 рублей.

Ранее стала известна стоимость обеда на ПМЭФ-2026.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    ПМЭФ-2026. День первый. Что происходит на главном экономическом форуме страны?

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Порошенко заявил о близком мире между Россией и Украиной

    Крокодил утащил ребенка в пруд

    Выгоду от запуска на «Союзе-5» оценили

    На ПМЭФ выставили на продажу компьютер Стива Джобса за 35 миллионов рублей

    Объявлены российские цены на новый большой кроссовер GAC

    Киргизия захотела вернуть своих трудовых мигрантов из России

    Киркоров трогательно почтил память отца в день его рождения

    Страна бывшего СССР задумалась об отмене безвиза с Россией

    В дружественной России стране высказались о поставках оружия Украине

    На ПМЭФ рассказали о судьбе петербургских «Крестов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok