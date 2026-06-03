Назван самый дорогой мерч ПМЭФ

Самым дорогим сувениром ПМЭФ стала толстовка за 9 тысяч рублей

Самым дорогим фирменным сувениром на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась толстовка за 9,3 тысячи рублей. Об этом рассказала сотрудница сувенирного магазина, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостям форума также предложили приобрести футболки за 4,7 тысячи рублей, бейсболки за 3 тысячи, носки за 800 рублей и другие элементы гардероба.

Также в сувенирном магазине ПМЭФ были представлены брелоки (650 рублей), блокноты (1600 рублей) и значки (800 рублей).

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.