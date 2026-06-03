ПМЭФ-2026. День первый

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10:25, 3 июня 2026ЦенностиЭксклюзив

Назван самый дорогой мерч ПМЭФ

Самым дорогим сувениром ПМЭФ стала толстовка за 9 тысяч рублей
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
ЦиклПМЭФ-2026. День первый

Фото: «Лента.ру»

Самым дорогим фирменным сувениром на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась толстовка за 9,3 тысячи рублей. Об этом рассказала сотрудница сувенирного магазина, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостям форума также предложили приобрести футболки за 4,7 тысячи рублей, бейсболки за 3 тысячи, носки за 800 рублей и другие элементы гардероба.

Также в сувенирном магазине ПМЭФ были представлены брелоки (650 рублей), блокноты (1600 рублей) и значки (800 рублей).

ПМЭФ пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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