ПМЭФ-2026. День первый

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10:57, 3 июня 2026Из жизниЭксклюзив

Названа стоимость обеда на ПМЭФ

«Лента.ру»: Стоимость обеда на ПМЭФ составляет 7900 рублей
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обед в ресторане «Форум» в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), стоит 7900 рублей. Об этом с ПМЭФ-2026 сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Гостям форума предлагают комплексный обед, включающий закуску, суп, горячее блюдо, десерт и напиток. В частности, среди вариантов закусок представлены карпаччо из копченой утки с яблочным чатни и бальзамиком, мини-рулеты из цукини с лососем шеф-посола, а также вегетарианские позиции.

На горячее можно выбрать филе говядины с брокколи и бурратой, дуэт из черной трески и лосося на гриле или утиную грудку с кремом из пастернака и вишневым соусом.

Фото: «Лента.ру»

Согласно данным СМИ, стоимость комплексного обеда по сравнению с прошлым годом выросла. На ПМЭФ-2025 стоимость сета составляла 6500 рублей.

ПМЭФ проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» с 3 по 6 июня 2026 года. Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в период трансформации мировой экономики.

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