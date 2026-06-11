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12:09, 11 июня 2026Путешествия

Россиян с татуировками предупредили о возможности нарваться на штраф на пляжах

Юрист Завалько предупредил россиян о штрафах за экстремистские татуировки на пляжах
Алина Черненко

Фото: Dima PHOTO-123 / Shutterstock / Fotodom  

Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько предупредил россиян о возможности нарваться на штраф или административный арест за демонстрацию некоторых татуировок на пляже. Его комментарий приводит «Абзац».

Юрист пояснил, что ответственность предусмотрена не за факт наличия рисунка на теле, а за показ запрещенных или провокационных надписей и символов. Человек с татуировкой экстремистского или националистического характера может попасть под статью о пропаганде или публичной демонстрации нацистской атрибутики — за такое нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 до 2,5 тысячи рублей.

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По словам эксперта, за татуировки, содержащие символы или слова, которые призывают к возбуждению ненависти по расовому, половому, национальному либо религиозному признаку, наказание будет выше: от 10 до 20 тысяч рублей. Кроме того, нарушителя могут приговорить к обязательным работам до 100 часов или арестовать на срок до 15 суток.

«Если же тату содержит неприличные рисунки или матерные выражения, правоохранители расценят это как мелкое хулиганство. Наказание по этой статье — либо штраф от 500 до 1 тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток», — добавил Завалько.

Он также подчеркнул, что справедливость наказания за запрещенное изображение на теле во многом зависит от реакции окружающих.

Ранее турист из Екатеринбурга приехал на пляж в Сочи и угодил в полицию из-за нацистских татуировок. Мужчину доставили в отдел после жалобы отдыхающих.

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