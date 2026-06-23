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Силовые структуры
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17:07, 23 июня 2026Силовые структуры

Сотрудницы российского банка тайно украли тысячи золотых монет на два миллиарда рублей

В Петербурге 2 сотрудницы банка украли тысячи золотых монет «Победоносец» на ₽2 млрд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Things / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге две сотрудницы банка похитили тысячи золотых монет «Победоносец» на два миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Одна из фигуранток — менеджер банка по работе с клиентами Ирина Порываева. Она подозревается по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере». Куйбышевский районный суд отправил ее под домашний арест на срок по 20 августа.

Вторая фигурантка — руководитель офиса банка по фамилии Андреева. Сейчас суд приступил к рассмотрению ходатайства в отношении нее.

По данным правоохранителей, вечером 20 июня руководитель офиса банка решила похитить золотые монеты из банка. Она договорилась с Порываевой и другими неустановленными лицами и вместе они похитили 8 тысяч 893 золотые монеты «Победоносец». Так, они украли монеты номиналом 50 рублей, номиналом 200 рублей и номиналом 100 рублей. Общая сумма похищенных монет по номиналу составила один миллион 79 тысяч 50 рублей, а общая стоимость монет из драгоценных металлов, по состоянию на 20 июня 2026 года, составила два миллиарда 22 миллиона 290 тысяч 95 рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция раскрыла организованную преступную группировку (ОПГ), деятельность которой нанесла банкам ущерб в размере 30 миллионов рублей.

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