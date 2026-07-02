Репродуктолог предупредила о скором угасании яичников одну категорию женщин

Репродуктолог Милютина: Не родившим до 35 лет женщинам грозит быстрое угасание яичников

Врач-репродуктолог Мария Милютина оценила слова спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о подходящем для рождения детей возрасте. Ее слова приводит «Ридус».

Ранее Матвиенко назвала возраст до 35 лет оптимальным для рождения минимум троих детей в России.

По словам врача, с точки зрения женской физиологии и анатомии предложенная политиком схема репродуктивного развития вполне уместна. Более того, не рожающим женщинам грозит быстрое угасание яичников.

«Если не наступает беременность и нет родов, угасание яичников происходит быстрее», — указала репродуктолог.

Ранее Минздрав призвал информировать россиянок об оптимальном возрасте для беременности и родов, который находится в диапазоне от 18 до 35 лет. Речь идет о таких советах, как правильное и регулярное питание с достаточным содержанием белков, витаминов и микроэлементов.