Похудевшая на 25 килограммов звезда «Интернов» восхитила фанатов фото в купальнике

Похудевшая на 25 килограммов актриса Пермякова восхитила фанатов фото в купальнике

Похудевшая на 25 килограммов российская актриса, участница команды КВН «Парма» Светлана Пермякова восхитила фанатов новым фото. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя звезда сериала «Интерны» снялась во время отдыха, лежа в шезлонге. Она позировала в слитном купальнике с леопардовым лифом и черной нижней частью. При этом она спустила бретели с плеч. «Раньше такие фотографии оставались в телефоне. А теперь хочется сохранить не только новую фигуру, но и это ощущение уверенности», — указала в подписи артистка.

Поклонники оценили внешность знаменитости в комментариях. «Вы отлично выглядите!», «Ну что за красота! Так радостно за вас», «Девушка, вы прекрасны», «Шикарная и невероятно красивая», — сделали комплименты пользователи.

Пермякова также рассказывала, что сбросила вес с помощью препарата «Велгия», инъекции которого делала в живот.

Ранее в июле набравшая вес после резкого похудения рэперша Lizzo в бикини снялась для журнала.