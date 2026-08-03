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20:06, 3 августа 2026Наука и техника

Привычный орех оказался связан с улучшением качества сна

Front Nutr: Ежедневное употребление миндаля помогает улучшить качество сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: KRIACHKO OLEKSII / Shutterstock / Fotodom

Ежедневное употребление миндаля помогло улучшить качество сна у взрослых, страдающих его нарушениями. К такому выводу пришли исследователи по итогам рандомизированного контролируемого исследования. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition (Front Nutr).

В эксперименте приняли участие 175 человек в возрасте от 21 до 55 лет, которые жаловались на плохой сон. В течение пяти месяцев одна группа ежедневно получала миндаль, а другая — перекус с аналогичной калорийностью. До и после исследования ученые оценивали качество сна с помощью опросников, полисомнографии, а также измеряли уровень мелатонина и другие биохимические показатели.

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У участников, регулярно употреблявших миндаль, субъективное качество сна оказалось выше, чем в контрольной группе. Они быстрее засыпали, реже просыпались ночью и оценивали эффективность своего сна как более высокую. Кроме того, у них был ниже общий балл по шкале качества сна Питтсбургского университета, а уровень мелатонина — гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования, — оказался выше.

При этом объективные показатели сна, зарегистрированные с помощью полисомнографии, в большинстве случаев существенно не отличались между группами. Авторы отмечают, что миндаль не стоит рассматривать как средство лечения бессонницы, однако его регулярное употребление может стать частью здорового рациона, способствующего улучшению качества сна, особенно у людей с легкими нарушениями.

Ранее ученые выяснили, что кислота из макадамии подавляет воспалительные процессы в клетках.

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