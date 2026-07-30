11 пунктов договора ГПХ с самозанятым, которые защитят бизнес от налоговых и трудовых рисков

Исключите из договора любые упоминания о должности, подчинении правилам внутреннего трудового распорядка, рабочем времени и графике. Самозанятый лично определяет порядок выполнения задачи, если иное не вытекает из сути задания.

Проще говоря, для проведения фотосъемки можно указать конкретные временные рамки: 10 декабря, с 17:00 до 19:00. Сама задача предполагает тайминг. А вот для дизайнера, который разрабатывает макет, указывать, что он будет это делать с 10:00 до 17:00, — нельзя. Выглядит как стандартный трудовой день. Для проекта может быть дедлайн определенного этапа.