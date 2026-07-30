11 пунктов договора ГПХ с самозанятым, которые защитят бизнес от налоговых и трудовых рисков
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*По данным опроса SuperJob
Четкое определение предмета договора
В договоре указывайте конкретную, измеряемую работу или услугу, а не выполнение какой-либо длительной функции, аналогичной трудовой.
Например, «разработка макета», «проведение фотосъемки мероприятия» — это работа. А «фотограф, который проводит съемки корпоративных мероприятий …» — это уже трудовая функция.
Никаких признаков подчиненности
Исключите из договора любые упоминания о должности, подчинении правилам внутреннего трудового распорядка, рабочем времени и графике. Самозанятый лично определяет порядок выполнения задачи, если иное не вытекает из сути задания.
Проще говоря, для проведения фотосъемки можно указать конкретные временные рамки: 10 декабря, с 17:00 до 19:00. Сама задача предполагает тайминг. А вот для дизайнера, который разрабатывает макет, указывать, что он будет это делать с 10:00 до 17:00, — нельзя. Выглядит как стандартный трудовой день. Для проекта может быть дедлайн определенного этапа.
Оплата за результат, а не за процесс
Установите в договоре конкретную цену за конечный результат, который принимается по акту сдачи-приемки работ или услуг. Например, дизайнер разрабатывает 2 макета упаковки товара с определенными характеристиками к 15 декабря, его вознаграждение составит 45 000 рублей.
Не должно быть ежемесячных окладов, авансов «за выход на связь» или премий, не привязанных к конкретному результату.
Гарантии качества от исполнителя
Дмитрий Селезнев советует указать в договоре, что исполнитель несет ответственность за качество работы и обязан за свой счет исправить выявленные недостатки в гарантийный срок. Это один из характерных маркеров гражданско-правовых отношений, поскольку нанятый в штат работник такие гарантии не предоставляет.
Никаких социальных гарантий исполнителю
Очень важный момент, который отличает трудовые отношения от гражданско-правовых: вы заключаете с исполнителем сделку и не даете ему ничего, кроме вознаграждения.
Поэтому прямо пропишите, что на исполнителя не распространяются гарантии ТК РФ — оплачиваемые отпуска, больничные, пособия и другие «плюшки» штатного трудоустройства.
Работа с собственным оборудованием и материалами
Нельзя обеспечивать самозанятого не только социальными гарантиями, но и ресурсами — без особой необходимости. Укажите в договоре, что самозанятый выполняет работу с использованием собственных инструментов, программного обеспечения и материалов.
Если бизнес предоставляет доступ к корпоративным ресурсам, например почте, это должно быть строго обосновано необходимостью для выполнения конкретной задачи. Например, вы даете доступ к CRM для внесения данных.
Обязательная регистрация в статусе самозанятого
Формальный, но очень важный момент. Пропишите в договоре обязательство для исполнителя зарегистрироваться в статусе самозанятого лица, самостоятельно исчислять и уплачивать налог.
Также следует прописать его обязанность предоставить справку о постановке на учет в качестве самозанятого.
А проверить статус самозанятого при необходимости можно через онлайн-сервис ФНС.
Необходимость работы с несколькими заказчиками
Если самозанятый сотрудничает только с одной компанией-заказчиком — по сути, зависит от нее, это может вызвать вопросы у налоговой, как показывает судебная практика.
Поэтому можно прописать в договоре недопустимость наличия у самозанятого исполнителя только одного заказчика.
Четкие условия смены налогового статуса
Исполнитель-самозанятый может утратить свой статус, если достигнет лимита по годовому доходу в 2,4 млн рублей или если режим НПД завершат досрочно. В таком случае бизнес может столкнуться с проблемами.
Будущее режима самозанятости пока неясно. В начале октября 2025 года Совет Федерации предложил проработать его завершение досрочно, в 2026 году. Хотя глава Минэкономразвития ранее говорил, что до 2028 года изменений не будет.
Чтобы защитить себя, включите в договор условие, согласно которому, если исполнитель утратит статус самозанятого — в том числе из-за отмены закона, — все обязательства по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ и страховых взносов переходят на него. Заказчик в этом случае имеет право удержать сумму налогов из последующих выплат или потребовать их возврата.
Особенности прекращения договора
Укажите короткий срок действия договора или возможность одностороннего выхода из него в кратчайшие сроки. Это не даст вам остаться в длительных невыгодных отношениях.
Заключайте договоры на срок, не превышающий 1 год, или на конкретный объем работ. Это позволит при изменении законодательства безболезненно прекратить отношения с исполнителем, утратившим льготный статус.
Длительные договоры не запрещены, но могут вызывать вопросы у налоговой, особенно в сочетании с другими «промахами» в отношениях с самозанятым.
По словам Дмитрия Селезнева, налоговые органы могут передавать в Государственную инспекцию труда и специальные региональные комиссии сведения о компаниях, которые в течение трех и более месяцев в году проводят выплаты более чем 10 самозанятым лицам при среднем размере вознаграждения от 20 000 рублей в месяц на каждого.
Последствия перехода в альтернативную юрисдикцию
Дмитрий Селезнев советует прописать в договоре следующее условие: если отношения будут переквалифицированы в трудовые по вине исполнителя (например, из-за предоставления им недостоверных сведений о своем статусе), все судебные издержки и финансовые потери несет исполнитель. Это компенсирует бизнесу возможные риски.
Чем больше аспектов вы введете в договор ГПХ, тем выше шансы на спокойное сотрудничество с самозанятыми. Налоговая, трудовая инспекция и суды (если дело доходит до них) смотрят не на один конкретный пункт, а на ситуацию в комплексе. И чем лучше вы пропишете отличия отношений с самозанятым в ГПХ от трудовых, тем ниже риск влететь на штрафы и доначисления налогов.