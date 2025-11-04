9 бизнес-ошибок, которые совершают все новички, и как их не допустить

Начинают бизнес с идеи, а не с клиента

Ученый и профессор, сооснователь 4 стартапов Стив Бланк говорил, что самая частая и самая опасная ошибка новичков — сначала придумать идею бизнеса. И только потом пытаться думать, как ее продать и кому.

Похожую мысль озвучивал Дмитрий Курин, руководитель MTS StartUp Hub, но уже именно про российских предпринимателей. По его словам, они «отталкиваются не от запросов рынка, а от своих возможностей и желаний».

В результате предприниматель может вывести на рынок классный продукт, но нужный очень малому числу людей. Или вообще ненужный. Он потратит время, деньги и силы на то, что может не окупиться.