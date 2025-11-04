9 бизнес-ошибок, которые совершают все новички, и как их не допустить
Начинают бизнес с идеи, а не с клиента
Ученый и профессор, сооснователь 4 стартапов Стив Бланк говорил, что самая частая и самая опасная ошибка новичков — сначала придумать идею бизнеса. И только потом пытаться думать, как ее продать и кому.
Похожую мысль озвучивал Дмитрий Курин, руководитель MTS StartUp Hub, но уже именно про российских предпринимателей. По его словам, они «отталкиваются не от запросов рынка, а от своих возможностей и желаний».
В результате предприниматель может вывести на рынок классный продукт, но нужный очень малому числу людей. Или вообще ненужный. Он потратит время, деньги и силы на то, что может не окупиться.
Это подтверждает и статистика. По данным CB Insights, 35% стартапов умирают, потому что предлагают ненужный рынку продукт. Это вторая по частоте причине провала.
Как сделать все правильно
Сначала исследуйте свою целевую аудиторию, лучше узнайте ее, и только потом формируйте идею.
Два главных вопроса перед тем, как начать бизнес:
- Кто мои клиенты или заказчики?
- Чего они хотят?
Не нужно думать, что вы понимаете своего клиента без слов. Нужно его узнавать, спрашивать, изучать. Проводите опросы, онлайн-голосования, интервью, запрашивайте обратную связь. И только потом формируйте идею, учитывая свои возможности.
Не готовят бизнес-план
Одни предприниматели начинают бизнес на энтузиазме и азарте, поэтому думают, что со всеми сложностями разберутся в моменте. Другие полагают, что они строят маленькую компанию, а не корпорацию. Поэтому можно как-то потихоньку начать, а там само пойдет.
Во всех этих случаях часто у предпринимателя нет бизнес-плана или он очень слабый. Есть только идея, продукт и представление своей аудитории. Но нет точного понимания, как двигаться, куда, что ждет на этом пути.
Бизнес-план — это дорожная карта компании. Он помогает систематизировать всю информацию о рынке, аудитории и других важных аспектах. Именно он показывает, так ли хороша ваша идея и сложно ли будет ее реализовать.
Как сделать все правильно
Составьте бизнес-план на 3–5 лет вперед и уделите ему достаточно внимания. Чем подробнее вы пропишете его сейчас, тем меньше проблем возникнет потом.
Что должно быть в бизнес-плане:
- Описание продукта: его суть, процесс производства, актуальность, варианты развития.
- Анализ рынка: кто конкуренты, сколько их, какую долю рынка вы можете получить.
- Анализ целевой аудитории: на кого вы ориентируетесь, почему.
- Производственный план и расчет себестоимости.
- План продвижения продукта.
- Организационный план — структура компании.
- Финансовый план: источники доходов и потенциальные расходы.
Если вам сложно составить бизнес-план самостоятельно, обратитесь к финансовому консультанту. Лучше потратить деньги на него, чем потерять их из-за плохих расчетов позже.
Плохо считают деньги
Эту распространенную проблему можно разделить на две.
Первая — когда предприниматель плохо просчитывает сумму стартового капитала. В итоге деньги заканчиваются раньше срока и неясно, как двигаться дальше. Продаж пока мало, инвестиции запрашивать рано. Обычно эта проблема возникает, если нет бизнес-плана.
По данным CB Insights, закончившиеся деньги и неудачи в привлечении инвестиций — главная причина провала стартапов.
Вторая — когда предприниматель плохо считает деньги в процессе развития бизнеса. Расходы и доходы он в лучшем случае ведет в таблице в Excel и делает он это на очень бытовом уровне.
Например, все полученные деньги за месяц записал в доход. Все потраченные — в расход. Разницу он посчитал прибылью. Кажется, что все отлично. Но в полученных деньгах есть предоплата по обязательствам, которые еще не выполнены. По сути, этой суммы на балансе еще нет.
Как сделать все правильно
С первого дня бизнеса ведите финансовый учет. Не просто «расход» и «доход» в таблице: постройте полноценную финансовую модель. Можно взять готовый шаблон. Он поможет увидеть связь между разными бизнес-показателями, предотвращать кассовые разрывы, планировать движение бизнеса. Можно составить финмодель с AI-помощником.
А для того, чтобы деньги не закончились внезапно, предприниматели советуют сразу умножить планируемый стартовый капитал на 3.
Реальные потребности всегда выше предполагаемых, как бы вы их ни просчитывали.
Думают, что все могут делать самостоятельно
Начинающий предприниматель часто вынужден на себя брать максимум задач. Причины бывают разные: он экономит на сотрудниках, не доверяет команде или думает, что лучше справится, ведь это его дело.
«Я был уверен, что должен сам представлять компанию всем клиентам в сегменте B2B. Приходилось согласовывать встречи, исходя из своего графика. Встречи переносились на неделю, но клиенты не могли столько ждать. <…> По итогу мы теряли клиентов, а новых не приводили», — рассказывал Андрей Крупский, управляющий партнер юридической фирмы «Лемчик, Крупский и Партнеры».
Конечно, бизнес держится на его основателе, но он не может делать абсолютно все. Рано или поздно, у него закончатся ресурсы. Банально перестанет хватать времени. Потом начнется выгорание. А там недалеко и до потери продуктивности и интереса к бизнесу.
Как сделать все правильно
Соберите команду профессионалов, в которой вы будете уверены. Научитесь делегировать задачи и полномочия и постепенно передавайте их.
Уделяют мало внимания юридическим вопросам
Часто начинающий предприниматель считает, что если он не продает ничего противозаконного, то и нарушить ничего не может. А раз так, зачем консультации с юристами?
Но юридических вопросов вокруг бизнеса очень много и они могут стоить очень дорого. Неправильный найм сотрудников, выбор налогового режима или даже слабая проверка контрагента могут принести штрафы и потерю репутации.
Как сделать все правильно
Нанимать юриста в штат уже в первый день планирования бизнеса не обязательно. Но хотя бы найдите хорошего специалиста на аутсорсе и периодически консультируйтесь с ним.
Необдуманно собирают состав участников компании
При регистрации компании предприниматели нередко формально относятся к составу ее учредителей и не учитывают дальнейшую их роль в ее развитии. Они вводят в бизнес родственников, друзей, супругов, сотрудников, а иногда и незнакомых лиц, которые не связаны напрямую с компанией.
Если позже случится конфликт, это повлечет за собой как минимум значительные убытки и судебные споры, как максимум — риск потерять владение компанией.
«Если на начальном этапе деятельности компании состав участников может не играть существенной роли, то в дальнейшем лица, которые формально введены в состав участников, принимают в ее участии все большее значение. Они могут блокировать ее работу, не участвовать в принятии необходимых решений о сделках, назначении директора, дофинансировании, получении кредитов и сделках, выплате дивидендов, отчуждать доли иным лицами. А в случае развода, супруг с долей в компании может управлять бизнесом до судебного раздела долей», — говорит Андрей Мисаров, адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокатъ».
Еще одна частая ошибка на этапе регистрации — когда оба партнера владеют компанией 50/50. При конфликте между ними такое равное разделение заблокирует работу бизнеса, поскольку невозможно принимать решение по всем важным вопросам.
Как сделать все правильно
Внимательно относиться к тому, кого вы вводите в состав компании при ее регистрации. Не добавляйте формальных или временных лиц, даже если это близкие родственники. Не всегда личное и рабочее людям удается разделить грамотно.
Если ведете бизнес с партнером, нужно продумать, как избежать блокировки принятия решений при разладе.
Формально относятся к положениям учредительных документов
Основной документ компании — ее устав, а иногда и корпоративный договор. Эти документы определяют основные правила владения долями компании, их отчуждением, перехода прав наследникам, принятия решений о крупных сделках в компании.
«Если при начале работы бизнеса управление принимается на доверительных отношениях партнеров, и документы составляют очень формально, это может принести проблемы. Например, если при развитии бизнеса возникнет конфликт между партнерами, сменится состав участников. Решения будут приниматься с учетом ранее утвержденных документов, которые составлялись, не учитывая новое развитие событий», — объясняет Андрей Мисаров.
Большая ошибка — использовать формальных стандартных регистрационных форм документов. В том числе предложенных регистратором или размещенных в правовых базах.
Как сделать все правильно
Уже на стадии регистрации компании к учредительным документам необходимо относиться как документам, которые будут защищать и регулировать права участников компании. А в случае корпоративного конфликта они обозначат прогнозируемые правила выхода из него.
Такие документы должны быть подготовлены профессиональным юристом с учетом указанных выше рисков.
Вносят активы в устав без учета последствий
Нередко участники при регистрации новой компании вносят в уставной капитал компании свои основные активы, в том числе недвижимость. Она становится собственностью бизнеса. Если возникнут проблемы, компания будет отвечать по долгам своим имуществом — в том числе условной недвижимостью собственника.
Как сделать все правильно
При внесении дорогих активов в бизнес, нужно оптимизировать будущие риски. В том числе через построение бизнеса в виде группы компаний. Не стоит передавать все активы в собственность единственной компании без определенной необходимости.
«При планировании бизнеса необходимо учитывать его риски деятельности. Возможно стоит планировать структуру построения бизнеса в виде группы компаний, выводя из рисковых отношений основные активы, которыми могут владеть компании, не участвующие в основных обязательствах группы», — советует Мисаров.
Построение бизнес-группы компаний также требует обязательного анализа налоговых последствий.
Финансируют бизнес с личным поручительством
Участники новой компании нередко недооценивают последствия личных поручительств при получении кредитов и займов.
Они часто не учитывают, что если компания не выполнит обязательства, требование будет предъявлено непосредственно к поручителю и всему его личному имуществу. В том числе нажитому в совместном браке, пусть оно формально и не зарегистрировано на самого поручителя.
А если поручитель не может исполнить обязательства, как правило вводится процедура его банкротства, которая может продолжаться до 3 лет и более. Эти годы будут «вычеркнуты» из деловой жизни предпринимателя.
«Во время банкротства не получится организовать бизнес со своим участием "без серых схем", будет испорчена репутация, закрыт выезд за границу, весь период придется участвовать с привлечением юристов в дорогостоящих и сложных судебных процессах с риском оспаривания всех сделок, совершенных в предыдущие 3 года и даже ранее», — говорит Андрей Мисаров.
Как сделать все правильно
Не использовать личное поручительство без крайней необходимости. А если его невозможно избежать, сначала нужно проанализировать возможные последствия и проконсультироваться со специалистами.
Уберечься от всех возможных ошибок не получится — каждый предприниматель где-то оступается. И это тоже важная часть его опыта. Если долго готовиться и проверять, не забыли ли вы что-то, можно никогда так и не начать бизнес. Но если вы проверите себя хотя бы 5 главных ошибок и исправите их, это уже сильно повысит шансы вашей компании на жизнь.