06 мая 2026, 12:00

Не просто подпись на документах. Чем опасно становиться номинальным директором

Отвечает адвокат
Нередки истории, когда кого-то «по старой дружбе» или за приятное денежное вознаграждение простят стать директором фирмы. Со стороны все кажется довольно безобидным: вы ничего не решаете, не управляете бизнесом, но зато получаете материальный бонус за собственную роспись. Но при любых проблемах именно вы рискуете стать участником преступления, что грозит не только внушительным штрафом, но и лишением свободы: налоговой и правоохранительным органам все равно, что вы «только подписывали какие-то документы». Что именно грозит номинальному директору, разобрались с адвокатом.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Номинальный директор — это кто?

Это человек, который по чьей-то просьбе назначил себя руководителем, осознавая при этом, что не будет управлять бизнесом.

Станислав Вершинин, адвокат

Фирма или предприниматель, по инициативе которых все это происходит, руководствуется следующими причинами:

  • пытается уйти от ответственности незаконным путем;
  • не может занять пост руководителя самостоятельно из-за банкротства или дисквалификации, но хочет нарушить запрет;
  • хочет избежать личной ответственности за вероятные ошибки.

В результате номинальный директор может оказаться в ловушке, потому что за подобными просьбами обычно скрываются незаконные намерения: отмывание денег, уход от ответственности или схема «оптимизации» налогов.

Чем рискует номинальный директор

Уголовная ответственность

Например, в случае неуплаты фирмой налогов отвечать за все будете именно вы.

Уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и даже 2 годами тюрьмы.

Если речь идет об особо крупном размере, то речь уже будет идти о штрафе в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей и 6 годах лишения свободы.

Если на вас записаны уже несколько фирм или целый десяток, это могут счесть незаконным образованием юридического лица и незаконным использованием документов для образования юрлица (проще говоря, регистрацией с подставным лицом).

  • Первое наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или тюрьмой до 3 лет.
  • Второе — аналогичным штрафом или исправительными работами до 2 лет.

Доказать свою непричастность к совершаемым действиям почти невозможно, так как суд расценит подобную позицию как способ уклониться от ответственности.

Субсидиарная ответственность по долгам

Другой неблагоприятный исход событий — когда из-за обанкротившейся фирмы, которая не в состоянии платить по долгам, своим личным имуществом расплачивается как раз номинальный директор. И никого не будет волновать, что он просто им числится.

Что делать, если вас просят стать номинальным директором

Даже если вас уверяют в том, что бизнес абсолютно легальный и все под контролем, отвечайте категорическим отказом на подобные предложения.

Многотысячные штрафы и другие санкции — вполне вероятные последствия легкомысленного согласия.

Если же вы уже согласились, нужно как можно быстрее оставить этот статус, зафиксировав изменения в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях. Так у вас будет шанс избежать неприятностей.

Источники
