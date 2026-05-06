Не просто подпись на документах. Чем опасно становиться номинальным директором

Не просто подпись на документах. Чем опасно становиться номинальным директоромОтвечает адвокат
Номинальный директор — это кто?
Это человек, который по чьей-то просьбе назначил себя руководителем, осознавая при этом, что не будет управлять бизнесом.
Фирма или предприниматель, по инициативе которых все это происходит, руководствуется следующими причинами:
- пытается уйти от ответственности незаконным путем;
- не может занять пост руководителя самостоятельно из-за банкротства или дисквалификации, но хочет нарушить запрет;
- хочет избежать личной ответственности за вероятные ошибки.
В результате номинальный директор может оказаться в ловушке, потому что за подобными просьбами обычно скрываются незаконные намерения: отмывание денег, уход от ответственности или схема «оптимизации» налогов.
Чем рискует номинальный директор
Уголовная ответственность
Например, в случае неуплаты фирмой налогов отвечать за все будете именно вы.
Уклонение от уплаты налогов наказывается штрафом от 100 тысяч до 300 тысяч рублей и даже 2 годами тюрьмы.
Если речь идет об особо крупном размере, то речь уже будет идти о штрафе в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей и 6 годах лишения свободы.
Если на вас записаны уже несколько фирм или целый десяток, это могут счесть незаконным образованием юридического лица и незаконным использованием документов для образования юрлица (проще говоря, регистрацией с подставным лицом).
- Первое наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или тюрьмой до 3 лет.
- Второе — аналогичным штрафом или исправительными работами до 2 лет.
Доказать свою непричастность к совершаемым действиям почти невозможно, так как суд расценит подобную позицию как способ уклониться от ответственности.
Субсидиарная ответственность по долгам
Другой неблагоприятный исход событий — когда из-за обанкротившейся фирмы, которая не в состоянии платить по долгам, своим личным имуществом расплачивается как раз номинальный директор. И никого не будет волновать, что он просто им числится.
Что делать, если вас просят стать номинальным директором
Даже если вас уверяют в том, что бизнес абсолютно легальный и все под контролем, отвечайте категорическим отказом на подобные предложения.
Многотысячные штрафы и другие санкции — вполне вероятные последствия легкомысленного согласия.
Если же вы уже согласились, нужно как можно быстрее оставить этот статус, зафиксировав изменения в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях. Так у вас будет шанс избежать неприятностей.