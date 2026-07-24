Что такое платформенная экономика простыми словами

Платформенная экономика — это система, в которой сделки между продавцами и покупателями происходят не напрямую, а через IT-посредников. Если вы заказываете такси через приложение, покупаете кроссовки на маркетплейсе или ищете сантехника через сервис, вы участвуете в платформенной экономике.

Минэкономразвития уже составило предварительный перечень платформ, на которые будут распространяться новые правила. В список вошли 12 крупных сервисов:

«Купер»;

Wildberries;

Ozon;

Lamoda;

«Яндекс маркет»;

«Магнит маркет»;

Joom;

Яндекс Go;

«Яндекс еда»;

«Яндекс путешествия»;

Delivery Club;

Avito.

Со временем список будет расти — в него попадут площадки, набравшие нужный оборот и аудиторию.

Чтобы попасть в реестр по текущим критериям, площадка должна соответствовать определенным критериям:

среднесуточная аудитория — не менее 100 тысяч пользователей из России за предыдущий календарный год;

не менее 10 тыс. партнеров, совершивших хотя бы одну оплаченную сделку за год, либо совокупная стоимость сделок — от 50 млрд рублей за год.

Сама площадка ничего не производит: она сводит участников, обеспечивает оплату, доставку, отзывы и разрешение споров. Все они работают по одной модели: платформа как инфраструктура, деньги — на комиссии с чужих сделок.