Что изменится с 1 октября из-за закона о платформенной экономике? Новые правила для маркетплейсов, продавцов и покупателейИ что важно знать
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое платформенная экономика простыми словами
Платформенная экономика — это система, в которой сделки между продавцами и покупателями происходят не напрямую, а через IT-посредников. Если вы заказываете такси через приложение, покупаете кроссовки на маркетплейсе или ищете сантехника через сервис, вы участвуете в платформенной экономике.
Минэкономразвития уже составило предварительный перечень платформ, на которые будут распространяться новые правила. В список вошли 12 крупных сервисов:
- «Купер»;
- Wildberries;
- Ozon;
- Lamoda;
- «Яндекс маркет»;
- «Магнит маркет»;
- Joom;
- Яндекс Go;
- «Яндекс еда»;
- «Яндекс путешествия»;
- Delivery Club;
- Avito.
Со временем список будет расти — в него попадут площадки, набравшие нужный оборот и аудиторию.
Чтобы попасть в реестр по текущим критериям, площадка должна соответствовать определенным критериям:
- среднесуточная аудитория — не менее 100 тысяч пользователей из России за предыдущий календарный год;
- не менее 10 тыс. партнеров, совершивших хотя бы одну оплаченную сделку за год, либо совокупная стоимость сделок — от 50 млрд рублей за год.
Сама площадка ничего не производит: она сводит участников, обеспечивает оплату, доставку, отзывы и разрешение споров. Все они работают по одной модели: платформа как инфраструктура, деньги — на комиссии с чужих сделок.
столько составил общий оборот российских цифровых платформ по итогам 2025 года — это 8,5% ВВП страны.
Зачем понадобился закон
Рынок цифровых площадок в России рос стремительно, а правовое поле за ним не успевало. До сих пор отношения между платформой и продавцом не регулировались единым законом.
Сейчас же закон вводит понятие посреднической цифровой платформы (ПЦП), устанавливает требования к договорам с партнерами, вводит систему отчетности и контроля.
Главная задача — создать предсказуемые правила для всех участников процесса.
С 1 октября 2026 года маркетплейсы в России получат право и возможность передавать в ФНС данные о продавцах, заключенных с ними договорах и актах сверки взаиморасчетов.
Нововведение затронет селлеров, ИП и самозанятых, работающих через цифровые платформы. При этом новых налогов закон не вводит.
По словам опрошенных экспертов, селлеры смогут отказаться от передачи данных, и для ФНС это не будет нарушением. Но, как говорится, есть нюанс.
У большинства селлеров выбор будет скорее экономическим, чем юридическим: либо согласиться на обмен данными, либо отказаться от работы на конкретной площадке. Для ФНС же такие отказы сами по себе не являются нарушением, однако отсутствие доступа к информации может стать основанием для применения иных механизмов налогового контроля, если возникнут признаки сокрытия доходов или налоговых рисков.
Что закон о платформенной экономике меняет для продавцов
Запрет на изменение правил задним числом или слишком быстрое изменение
С законом об изменении финансовых условий (комиссий, тарифов, штрафов) платформа обязана будет уведомить за 45 дней. Обо всех остальных — за 15 дней.
Единый договор
Сегодня правила работы с маркетплейсом — это набор договоров, приложений, спецификаций и ссылок на постоянно обновляемые веб-страницы. Закон обязывает свести все в единый документ.
Согласие на скидки и акции
Площадки больше не смогут самостоятельно включать товар в распродажу или менять цену. О любой спонсируемой акции платформа обязана уведомить продавца минимум за 5 дней и получить подтверждение. Продавец может заранее определить максимальный допустимый размер скидки — или вовсе отказаться от участия без каких-либо санкций. Отчасти эта практика уже применяется, но не везде.
Прозрачная поисковая выдача
Платформы обязаны раскрывать критерии ранжирования — от чего зависит позиция товара в выдаче, как формируются рейтинги, какие метрики учитываются. Если покупатель выбрал сортировку сам, площадка не вправе подменять результаты или продвигать нужные товары.
Обязательная проверка продавцов
До заключения договора маркетплейс обязан проверить продавца через:
- ЕГРЮЛ;
- ЕГРИП или Единую систему идентификации (ЕСИА).
И все это в течение трех рабочих дней. Кроме того, платформа обязана передавать сведения о доходах партнеров в ФНС.
Фактически с 1 октября торговля через крупные площадки возможна только легально.
Обязательный электронный документооборот
Закон требует от платформ обеспечить стандартизированный электронный обмен документами с продавцами.
Информационная полнота карточек
Площадки обязаны предоставить продавцам функционал для размещения всей информации, которую требует законодательство о защите прав потребителей:
- данные о продавце;
- наличие сертификатов;
- сведения о маркировке.
Лимит в 60 часов
Еще одна новация — лимит платформенной занятости: самозанятым и ИП запретят тратить более 60 часов в месяц на одного заказчика через цифровые платформы в течение полугода подряд. Подробнее рассказывали в этой статье
Такие ограничения направлены на борьбу с подменой трудовых отношений и уклонением от налогов и страховых взносов. Цены (на услуги) могут вырасти из-за роста административных издержек: придется переводить людей на трудовой договор или нанимать новых подрядчиков, чтобы не превышать лимиты.
Что с 1 октября из-за закона о платформенной экономике меняется для покупателей
Покупателя закон касается не напрямую, но через требования к платформе. Условно говоря, потребитель не получает нового набора прав — он получает инфраструктуру, в которой уже имеющимися правами реально можно пользоваться.
Что становится другим:
- Понятно, кто за что отвечает. Закон прямо фиксирует: за качество товара отвечает продавец, за качество сервиса — оператор платформы, за сохранность посылки — владелец ПВЗ.
- Прозрачные скидки. Перечеркнутая цена товара со скидкой должна быть подтверждена реальной историей цены, а не нарисована к распродаже. Манипуляции с искусственной старой ценой уходят в зону нарушений.
- Честный поиск. Реклама в выдаче должна быть промаркирована. Алгоритм ранжирования — раскрыт хотя бы в базовых критериях. Ситуация, когда сверху висит товар с рейтингом 3.0, а ниже — с 4.9, требует объяснения.
- Механизм разрешения споров. У платформы должен быть работающий канал жалоб — с фиксированными сроками ответа и возможностью обжаловать решение.
- Возврат денег — по правилам. Порядок возврата средств за неисполненный заказ прописан в законе, а не оставлен на усмотрение оператора. Деньги (за вычетом стоимости обратной доставки) должны вернуть в течение 10 дней с момента обращения. Расходы на пересылку и риск повреждения товара в пути несет покупатель.
Кто и как будет контролировать выполнение закона
- ФАС сможет мониторить площадки и проверять их по жалобам пользователей.
- Минэкономразвития отвечает за специальный реестр посреднических цифровых платформ.
Для внутренних споров закон обязывает платформы создать систему досудебного урегулирования. Продавец направляет жалобу через встроенный механизм, площадка рассматривает обращение в течение 15 дней. Если жалоба признана обоснованной, спорное решение должно быть отменено за 48 часов.
Отдельные штрафы за нарушения нового закона пока не введены — соответствующий законопроект только направлен в Госдуму.
Штрафы за нарушения:
- ограничение доступа к личному кабинету продавца без оснований — до 500 тыс. рублей;
- нарушение правил формирования поисковой выдачи — до 400 тыс. рублей;
- нарушение порядка заключения договора с партнером — до 400 тыс. рублей;
- несоблюдение порядка скидок за счет партнера — до 300 тыс. рублей;
- несоблюдение требований к карточкам товаров — до 100 тыс. рублей.
Штраф взыскивается за каждое зафиксированное нарушение. Если платформа не уведомила 10 тыс. продавцов об изменении оферты, сумма умножается многократно.
Продавцы тоже в зоне ответственности. За нарушения при заполнении карточек товаров предусмотрен штраф до 70 тыс. рублей, за повторное нарушение — до 200 тыс.
Закон не распространяется на государственные и муниципальные информационные системы, электронные площадки для госзакупок, операторов инвестиционных платформ, финансовые маркетплейсы, а также интернет-магазины, которые продают исключительно собственные товары.
Закон описывает, как заставить иностранные площадки соблюдать правила — от блокировки денежных переводов российских пользователей до ограничения доступа. Это заявка на то, что российские правила будут распространяться и на площадки, зарегистрированные за рубежом, но работающие с россиянами.
Кто выиграет, а кому придется меняться из-за закона
Главные бенефициары закона — малый и средний бизнес, работающий через маркетплейсы. Продавцы получают конкретные правовые инструменты, которых раньше не было: предсказуемые сроки уведомления об изменении условий, право на прозрачные алгоритмы ранжирования и понятный порядок обжалования решений площадки. Все это делает работу на маркетплейсе менее рискованной.
Покупатели тоже выигрывают, хотя и менее заметно. Уменьшится количество «серых» продавцов, станет понятнее, кому предъявлять претензии. Карточки товаров станут информативнее, а процедура возврата — проще.
Государство.
Государство получает более понятный периметр регулирования и инструменты контроля отношений между участниками. Исполнители и партнеры — прозрачность условий заказа, правила доступа к платформе, обжалование решений и т.д. Продавцы и владельцы ПВЗ — предсказуемую договорную основу: порядок изменения условий, распределения рисков и взаимодействия с оператором. Для самих платформ это не столько набор преимуществ, сколько повышение правовой определенности.
Однако есть и обратная сторона. Новые требования к проверке документов, идентификации и электронному документообороту увеличат административную нагрузку — в первую очередь на мелких продавцов, которые работают без юристов и бухгалтерии. Для них многое будет зависеть от того, насколько удобно платформы реализуют новые нормы в своих интерфейсах.
Для самих же платформ закон означает рост расходов на комплаенс, но в долгосрочной перспективе может повысить доверие к рынку и привлечь на площадки больше продавцов, которые раньше боялись непредсказуемости.
Как бизнесу подготовиться к изменениям с 1 октября уже сейчас: шаги перед вступлением в силу закона о платформенной экономике
Закон вступает в силу с 1 октября 2026 года, но перестраивать бизнес-процессы продавцам нужно начинать заранее.
1. Перечитать договор с площадкой.
Найти пункты про изменение условий, скидки, блокировки. Сопоставить с требованиями нового закона. Все, что противоречит закону, после 1 октября работать не будет — но лучше зафиксировать расхождения заранее.
2. Провести аудит карточек товаров.
Проверить, что в каждой карточке указана полная и достоверная информация: характеристики, данные о продавце, сертификаты и лицензии (если товар подлежит обязательной сертификации). Неактуальные или неполные карточки — первый кандидат на штраф.
3. Привести в порядок документы.
Убедиться, что данные в ЕГРЮЛ или ЕГРИП актуальны. Подготовить сертификаты, декларации, лицензии в электронном виде. Площадки будут сверять информацию с государственными реестрами, и расхождения приведут к проблемам.
До 1 октября 2026 года продавцам рекомендуется синхронизировать данные о товарах, автоматизировать обновление цен остатков и документов, а также проверить соответствие процессов новым требованиям. Основная тенденция закона – повышение уровня регламентированности рынка, поэтому конкурентное преимущество получают предприниматели, чьи бизнес-процессы уже автоматизированы и работают системно.
4. Разобраться с акциями и скидками.
Проверить настройки на каждой площадке: отключить автоматическое согласие на акции, если оно было включено. Установить максимальный допустимый порог скидки. Четко понимать, в каких промо участвует магазин и на каких условиях.
5. Наладить электронный документооборот.
Если ЭДО до сих пор не настроен, самое время это сделать. Закон требует стандартизированного обмена документами, и площадки будут внедрять соответствующие инструменты.
6. Подготовиться к работе с жалобами.
Платформы создадут системы досудебного урегулирования споров. Продавцам стоит заранее выстроить внутренний процесс реагирования на претензии — и от покупателей, и от самой площадки.