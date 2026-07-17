Что еще проверить: скорость загрузки и Core Web Vitals — медленный сайт индексируется хуже; отсутствие ключевого контента в JavaScript без серверного рендеринга (многие ИИ-краулеры не исполняют JS).

2. Структура: оптимизация текста

Модели легче извлекать информацию из страниц с четкой иерархией заголовков (H1 → H2 → H3), короткими абзацами и списками. Цифры, даты, имена, ссылки на первичные источники. Расплывчатые формулировки игнорируются.

Каждый раздел — самостоятельный смысловой блок в 40–80 слов, отвечающий на конкретный вопрос. Заголовок — вопрос или прямое утверждение. Первый абзац — ответ. Дальше — детали и оговорки.

Что работает лучше всего :

FAQ-блоки в конце страницы;

сравнительные таблицы;

нумерованные списки для инструкций;

определения терминов в отдельных блоках;

один раздел — одна тема;

краткое резюме содержания в начале.

Думайте о подзапросах. ИИ-модель не ищет по вашему основному ключевому слову. Она разбивает длинный вопрос на части. Убедитесь, что у вас есть контент, который отвечает на эти частичные запросы.

Если ваш основной запрос — «лучшая CRM для малого бизнеса», подумайте о подзапросах: «функции CRM для e-commerce», «цены CRM для команд до 20 человек», «сравнение CRM для стартапов». Каждый из них — отдельная точка входа для ИИ.

3. Контент: больше фактов, данных и меньше неподтвержденной теории

Модели цитируют то, что можно проверить. Формулировки уровня «многие эксперты считают» не работают. Что использовать:

конкретные цифры со ссылкой на исследование;

цитаты с указанием автора и должности;

собственные данные — опросы, кейсы;

обновление ключевых материалов, свежие данные;

дата обновления материала;

имя автора с биографией и подтвержденной экспертизой.

ИИ сравнивает смысл запроса со смыслом контента. Не ключевые слова, а именно смысловое соответствие. Если ваш текст точно отвечает на вопрос — шансы быть процитированным растут.

Контент, который повторяет то, что написано везде, проигрывает. Выигрывает страница, которая содержит оригинальные данные, уникальные исследования или свежую аналитику.

4. Репутация: работайте вне сайта

ИИ формирует представление о бренде не только по вашему сайту. Крупные СМИ, отраслевые площадки, экспертные колонки, интервью — все это внешние сигналы. Чем чаще бренд упоминается в авторитетных источниках, тем выше вероятность попасть в ответы нейросети. ИИ-системы оценивают, насколько можно доверять странице.

Крупные языковые модели обучены избегать сомнительных утверждений. Если информация на вашем сайте подкреплена ссылками на авторитетные исследования или государственные источники, вероятность цитирования ИИ возрастает.