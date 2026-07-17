Что такое GEO и как перестраивать сайт под ИИ-поиск прямо сейчас. Отвечают эксперты
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GEO и SEO: в чем отличия
GEO (Generative Engine Optimization) — это набор методов, которые помогают вашему контенту попадать в ответы ИИ-систем. Не в поисковую выдачу «Яндекса» или Google с десятью ссылками на странице, а в синтезированный ответ, который ИИ-модели формируют для пользователя.
Классический SEO-подход борется за позиции в списке ссылок. GEO — за упоминание внутри самого ответа. Разница видна на практике: молодой блог с четкой структурой и цитируемыми фактами может регулярно попадать в нейровыдачу, пока флагманский сайт конкурента остается незамеченным.
Подходы пересекаются в технической доступности сайта, авторитетности домена и качестве контента. Но единица оптимизации различается: в SEO это преимущественно страница, в GEO — отдельный смысловой фрагмент. Поэтому позиции и трафик дополняются новыми метриками: частотой цитирования и долей присутствия бренда в AI-ответах.
SEO — это ключевые слова, ссылки, поведенческие факторы. GEO — структура текста, факты, экспертность, цитируемость. Но эти два подхода не заменяют друг друга, а работают в связке.
Есть похожий термин — AEO (Answer Engine Optimization) — оптимизация под движки ответов. Часто их используют как синонимы, но GEO делает больший упор на работу с генеративными алгоритмами ИИ, тогда как AEO фокусируется на точных ответах на конкретные вопросы пользователей.
Методы вроде добавления статистики, цитат экспертов и ссылок на источники — это расширение привычных SEO-практик. Хорошая техническая база, чистая архитектура сайта и качественный контент по-прежнему остаются фундаментом. GEO просто добавляет к этому фундаменту новый этаж.
GEO не заменит SEO, поскольку нейросетям по-прежнему необходимы доступные и технически качественные сайты. Скорее, возникнет двухуровневая система: SEO будет отвечать за обнаружение и доступность информации, а GEO — за ее интерпретацию и включение в итоговый ответ.
Как ИИ-модели выбирают источники для ответа: критерии GEO
Допустим, вы спрашиваете нейросеть: «Какая CRM лучше подойдет для малого бизнеса с командой до 20 человек?» ИИ может разложить это на три-четыре поиска: «лучшие CRM 2026», «CRM для малого бизнеса», «CRM цены для небольших команд», «сравнение CRM-систем». Дальше модель сначала собирает релевантные источники и контент в них, затем генерирует ответ из того, что нашла.
На каждом этапе модель отбирает источники по нескольким критериям:
- семантическая релевантность;
- структурная ясность;
- авторитетность источника;
- уникальность информации.
Каждый из перечисленных блоков раскроем ниже.
Как адаптировать сайт под GEO
Работа делится на четыре слоя: технический, структурный, контентный и репутационный.
1. Техника: убедитесь, что ИИ вообще может прочитать ваш сайт
Проверьте файл robots.txt — не заблокированы ли поисковые боты ИИ-платформ. У OpenAI это OAI-SearchBot (отвечает за появление сайта в поиске ChatGPT), у Anthropic — Claude-SearchBot, у Perplexity — PerplexityBot, у Google — Google-Extended. Каждый из них управляется отдельно — например, можно разрешить OAI-SearchBot для видимости в поиске, но запретить GPTBot, чтобы контент не использовался для обучения моделей.
Cloudflare меняет настройки по умолчанию и блокирует ИИ-ботов автоматически. Если вы используете Cloudflare, проверьте это в первую очередь. Внедрите файл llms.txt. Разместите этот текстовый файл в корневом каталоге вашего сайта. Он покажет ИИ-ботам структуру сайта и ключевые страницы.
Стандарт, предложенный Джереми Ховардом (создатель fast.ai), определяет два Markdown-файла в корне сайта:
/llms.txt — компактная карта: название проекта, краткое описание, ссылки на ключевые страницы с аннотациями. Помогает модели быстро понять структуру сайта.
/llms-full.txt — полный текст основного контента в одном файле. Позволяет ИИ загрузить весь контекст за один запрос, без обхода десятков страниц.
Единого мнения об эффективности пока нет. Часть площадок фиксирует рост цитируемости через 2–4 недели, на других — ноль обращений от ИИ-краулеров за месяц. Подготовка занимает 30–60 минут, навыков разработки не требует. Вреда не будет, но и чуда ждать не стоит.
Что еще проверить: скорость загрузки и Core Web Vitals — медленный сайт индексируется хуже; отсутствие ключевого контента в JavaScript без серверного рендеринга (многие ИИ-краулеры не исполняют JS).
2. Структура: оптимизация текста
Модели легче извлекать информацию из страниц с четкой иерархией заголовков (H1 → H2 → H3), короткими абзацами и списками. Цифры, даты, имена, ссылки на первичные источники. Расплывчатые формулировки игнорируются.
Каждый раздел — самостоятельный смысловой блок в 40–80 слов, отвечающий на конкретный вопрос. Заголовок — вопрос или прямое утверждение. Первый абзац — ответ. Дальше — детали и оговорки.
Что работает лучше всего:
- FAQ-блоки в конце страницы;
- сравнительные таблицы;
- нумерованные списки для инструкций;
- определения терминов в отдельных блоках;
- один раздел — одна тема;
- краткое резюме содержания в начале.
Думайте о подзапросах. ИИ-модель не ищет по вашему основному ключевому слову. Она разбивает длинный вопрос на части. Убедитесь, что у вас есть контент, который отвечает на эти частичные запросы.
Если ваш основной запрос — «лучшая CRM для малого бизнеса», подумайте о подзапросах: «функции CRM для e-commerce», «цены CRM для команд до 20 человек», «сравнение CRM для стартапов». Каждый из них — отдельная точка входа для ИИ.
3. Контент: больше фактов, данных и меньше неподтвержденной теории
Модели цитируют то, что можно проверить. Формулировки уровня «многие эксперты считают» не работают. Что использовать:
- конкретные цифры со ссылкой на исследование;
- цитаты с указанием автора и должности;
- собственные данные — опросы, кейсы;
- обновление ключевых материалов, свежие данные;
- дата обновления материала;
- имя автора с биографией и подтвержденной экспертизой.
ИИ сравнивает смысл запроса со смыслом контента. Не ключевые слова, а именно смысловое соответствие. Если ваш текст точно отвечает на вопрос — шансы быть процитированным растут.
Контент, который повторяет то, что написано везде, проигрывает. Выигрывает страница, которая содержит оригинальные данные, уникальные исследования или свежую аналитику.
4. Репутация: работайте вне сайта
ИИ формирует представление о бренде не только по вашему сайту. Крупные СМИ, отраслевые площадки, экспертные колонки, интервью — все это внешние сигналы. Чем чаще бренд упоминается в авторитетных источниках, тем выше вероятность попасть в ответы нейросети. ИИ-системы оценивают, насколько можно доверять странице.
Крупные языковые модели обучены избегать сомнительных утверждений. Если информация на вашем сайте подкреплена ссылками на авторитетные исследования или государственные источники, вероятность цитирования ИИ возрастает.
Чтобы попасть в рекомендацию, нужна подтвержденная экспертиза компании, содержательные публикации в деловых и отраслевых СМИ, актуальные отзывы, присутствие в каталогах и справочниках, ссылки на первоисточники и единообразные сведения о бизнесе на разных площадках.
Как измерять результаты
Привычные метрики SEO, такие как позиции в топ-10 «Яндекса» или Google, не дают полной картины при оценке видимости в нейросетях.
Видимость в ИИ
Как часто бренд появляется в ответах моделей по целевым запросам. Считают вручную: регулярно задают одни и те же вопросы в ChatGPT, GigaChat, Perplexity, Claude, Алису — и фиксируют, появляется ли бренд. Или используют специализированные сервисы мониторинга.
Бизнес-показатели
Отслеживайте визиты на сайт, пришедшие непосредственно из поиска от нейросети. Лиды из ИИ — когда пользователь при первом контакте называет источником конкретную ИИ-модель. Их конверсия обычно выше среднего: человек уже прошел этап сравнения. Системная работа дает ощутимый эффект в лидах и продажах через 3–6 месяцев.
До старта важно зафиксировать базовые показатели: сколько раз бренд упоминается в ИИ сейчас, какой брендовый трафик, какие лиды. Без этой точки отсчета через полгода будет невозможно оценить, что именно сработало.
Нужно ли перестраивать сайт под GEO уже сейчас?
Что говорят цифры
Долгое время разговоры об оптимизации под ИИ звучали как обсуждение далекого будущего. В 2026 году ситуация меняется. Что говорят маркетинговые данные:
- трафик с ИИ-платформ на сайты вырос в 16 раз с 2024 по 2026 год;
- в марте 2026 года 35% россиян использовали нейросети при выборе и покупке товаров онлайн;
- посетители с ИИ-платформ проводят на сайте на 68% больше времени, чем пришедшие из органического поиска;
- клики в браузере на ссылки по запросу падают почти вдвое (с 15% до 8%) при наличии ИИ-поиска;
- С запуском кратких ИИ-обзоров при запросе — объем поисковых показов вырос на 49%. Пользователи продолжают искать информацию. Но теперь они чаще закрывают вкладку, получив ответ прямо в блоке нейросети, и не прокручивают страницу дальше.
Важная оговорка: ИИ-поиск пока не заменяет классический — он добавляется к нему. Переходы из ИИ-поиска в 2025 году в среднем составили всего лишь 0,5% от всего трафика сайта. Общая доля ИИ-платформ в поисковом трафике — 9,2% в первом квартале 2026 года. Годом ранее было 7,8%, а значит, рост не такой большой.
Что это значит для бизнеса
Часть привычного трафика больше не придет, она осталась в чате с ИИ-ассистентом. Единственный способ там присутствовать — оказаться внутри самого ответа как источник.
Раньше остальных изменения почувствуют компании, чей трафик зависит от информационных и сравнительных запросов: СМИ, образовательные платформы, медицинские, финансовые и юридические проекты, SaaS-сервисы, маркетплейсы и B2B-компании со сложным выбором продукта. Пока меньше спешить могут локальные бизнесы, где решение принимается по карте, расстоянию или наличию услуги.
Модели переобучаются и переиндексируют интернет с задержкой. Сайт, попавший в цитируемые источники сегодня, может остаться в базе знаний ИИ на месяцы. Но инструменты для отслеживания GEO-результатов только формируются, единой методологии нет, а сам файл llms.txt поддерживается далеко не всеми ИИ-системами.
ИИ-поиск пока добавляется к классическому поиску нему, его трафик невелик. Но тренд устойчивый, и формируется он именно сейчас.