Когда можно продлить электронную подпись онлайн

Получить новый сертификат удаленно можно только до истечения срока старого. Если момент упущен, потребуется личный визит в офис для идентификации.

Поэтому проверяйте статус самостоятельно, не полагайтесь только на уведомления от Удостоверяющего центра (УЦ) — коммерческой или гос. структуры, которая занимается созданием сертификатов.

Узнать срок действия можно через:

«Госуслуги»;

в личном кабинете вашего УЦ;

через специальную программу.

Удаленно выпустить новый сертификат могут руководители, ИП, обычные физлица, в том числе сотрудники организаций.

Как продлить электронную подпись удаленно через ФНС

Для получения нового сертификата от ФНС можно воспользоваться функционалом личного кабинета налогоплательщика.

Кроме срока действия сертификата нужно соблюсти еще два условия:

ранее клиент лично получал сертификат ЭП в налоговой службе или у ее доверенного лица;

компьютер настроен для работы с ключами ЭП.

После этого нужно авторизоваться в личном кабинете ИП или юридического лица через действующую электронную подпись.