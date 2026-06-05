Как продлить электронную подпись онлайн? Отвечает эксперт
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Когда можно продлить электронную подпись онлайн
Получить новый сертификат удаленно можно только до истечения срока старого. Если момент упущен, потребуется личный визит в офис для идентификации.
Поэтому проверяйте статус самостоятельно, не полагайтесь только на уведомления от Удостоверяющего центра (УЦ) — коммерческой или гос. структуры, которая занимается созданием сертификатов.
Узнать срок действия можно через:
- «Госуслуги»;
- в личном кабинете вашего УЦ;
- через специальную программу.
Удаленно выпустить новый сертификат могут руководители, ИП, обычные физлица, в том числе сотрудники организаций.
Как продлить электронную подпись удаленно через ФНС
Для получения нового сертификата от ФНС можно воспользоваться функционалом личного кабинета налогоплательщика.
Кроме срока действия сертификата нужно соблюсти еще два условия:
- ранее клиент лично получал сертификат ЭП в налоговой службе или у ее доверенного лица;
- компьютер настроен для работы с ключами ЭП.
После этого нужно авторизоваться в личном кабинете ИП или юридического лица через действующую электронную подпись.
ЭП ФНС можно дистанционно получить в сервисах электронного документооборота.
В каких случаях обновить ЭП в ФНС России не получится
Есть три ситуации, которые не позволят продлить электронную подпись через ФНС удаленно:
- У пользователя поменялись персональные данные — например, другая фамилия или новый паспорт. Тогда нужно будет обратиться в ведомство лично, чтобы скорректировать информацию о себе и получить сертификат.
- Срок действия прежнего сертификата полностью истек.
- Носитель, на который был записан прежний сертификат ЭП, утрачен или поврежден.
Как продлить сертификат ЭП через аккредитованный УЦ
Сотрудники и физлица могут получить сертификат через аккредитованный УЦ и продлевать через него.
Схема следующая:
- Нужно зайти в личный кабинет УЦ и создать заявку. К ней прикладывают сканы документа, удостоверяющего личность, в заявке указывают номера ИНН и СНИЛС.
- После проверки данных, которая обычно занимает несколько часов, пользователю выставят счет на оплату.
- После оплаты счета необходимо выбрать носитель для хранения ключа, сгенерировать закрытый ключ по инструкции сервиса и активировать сертификат, подписав документы своей прежней подписью.
- Завершается процесс установкой нового сертификата на носитель.
Продление сертификата через аккредитованный УЦ платное.