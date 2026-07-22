До 2025 года налоговая редко проверяла, где именно живет и работает предприниматель. Схема считалась серой зоной: формально не запрещена, на практике — фикция. Теперь это не работает. Сразу по двум причинам.

Правило трех лет при переезде

С 2025 года при переезде в регион с более низкой ставкой УСН предприниматель обязан три года платить по ставке прежнего региона. Переехали из Москвы (6%) в Чечню (1%)? Три года платите 6% и только с четвертого года получаете льготную ставку в 1%.

При этом если предприниматель часто переезжает (например, из Москвы в Краснодар, а потом в Чечню) — при каждом переезде сравниваются ставки, и применяется наибольшая.

ФНС взялась за проверки всерьез

Правило трех лет — это барьер для тех, кто только думает о переезде. Но налоговая одновременно пришла и за теми, кто уже переехал раньше.

ФНС стала массово проверять предпринимателей, сменивших регион регистрации. Юристы, чьи клиенты столкнулись с проверками, рассказывают о письмах ИП, которых налоговые органы заподозрили в фиктивной миграции.

Что именно проверяет налоговая:

Есть ли реальное присутствие в регионе. Договор аренды офиса или помещения, счета за коммуналку, сотрудники по месту регистрации, договоры с местными контрагентами. Если ничего из этого нет — причина проверки.

Договор аренды офиса или помещения, счета за коммуналку, сотрудники по месту регистрации, договоры с местными контрагентами. Если ничего из этого нет — причина проверки. Где предприниматель на самом деле живет. ФНС делает запросы в миграционную службу и МВД: покупал ли человек билеты в регион регистрации, есть ли данные о его фактическом проживании.

ФНС делает запросы в миграционную службу и МВД: покупал ли человек билеты в регион регистрации, есть ли данные о его фактическом проживании. Цифровой след. IP-адреса, с которых подавались декларации, геолокация оплат по банковским картам, точки применения онлайн-кассы. Если касса работает в Москве, а регистрация — в Грозном, будут доначисления.

IP-адреса, с которых подавались декларации, геолокация оплат по банковским картам, точки применения онлайн-кассы. Если касса работает в Москве, а регистрация — в Грозном, будут доначисления. Опросы и допросы. Инспекторы опрашивают контрагентов, соседей по заявленному адресу, арендодателей. Сверяют показания с документами.

Последствия — доначисление налога по ставке региона, где бизнес фактически работает, плюс пени и штраф (20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%). В тяжелых случаях возможна уголовная ответственность по статье 199 УК: если сумма доначислений превышает 2 млн рублей, руководителю грозит штраф до 500 тыс. или лишение свободы.