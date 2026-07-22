Стоит ли предпринимателю менять регион, чтобы платить меньше налогов и получать льготы? Разбираемся с экспертами
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Конец «налогового туризма»
До 2025 года российские предприниматели практиковали так называемый «налоговый туризм»: ИП менял прописку условно на адрес в Чечне, Калмыкии или Удмуртии, а на деле по большей части продолжал вести основную деятельность из Москвы или Питера, но вместо 6% по УСН платил 1%.
«Ряд субъектов предпринимательской деятельности практикуют так называемый "налоговый туризм", меняя налоговую юрисдикцию с целью снижения фискальной нагрузки. При этом налогоплательщики, применяющие упрощённую систему налогообложения, регистрируются в регионе с пониженными ставками налога, осуществляя фактическую предпринимательскую деятельность в регионе предыдущей регистрации», — описал председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.
До 2025 года налоговая редко проверяла, где именно живет и работает предприниматель. Схема считалась серой зоной: формально не запрещена, на практике — фикция. Теперь это не работает. Сразу по двум причинам.
Правило трех лет при переезде
С 2025 года при переезде в регион с более низкой ставкой УСН предприниматель обязан три года платить по ставке прежнего региона. Переехали из Москвы (6%) в Чечню (1%)? Три года платите 6% и только с четвертого года получаете льготную ставку в 1%.
При этом если предприниматель часто переезжает (например, из Москвы в Краснодар, а потом в Чечню) — при каждом переезде сравниваются ставки, и применяется наибольшая.
ФНС взялась за проверки всерьез
Правило трех лет — это барьер для тех, кто только думает о переезде. Но налоговая одновременно пришла и за теми, кто уже переехал раньше.
ФНС стала массово проверять предпринимателей, сменивших регион регистрации. Юристы, чьи клиенты столкнулись с проверками, рассказывают о письмах ИП, которых налоговые органы заподозрили в фиктивной миграции.
Что именно проверяет налоговая:
- Есть ли реальное присутствие в регионе. Договор аренды офиса или помещения, счета за коммуналку, сотрудники по месту регистрации, договоры с местными контрагентами. Если ничего из этого нет — причина проверки.
- Где предприниматель на самом деле живет. ФНС делает запросы в миграционную службу и МВД: покупал ли человек билеты в регион регистрации, есть ли данные о его фактическом проживании.
- Цифровой след. IP-адреса, с которых подавались декларации, геолокация оплат по банковским картам, точки применения онлайн-кассы. Если касса работает в Москве, а регистрация — в Грозном, будут доначисления.
- Опросы и допросы. Инспекторы опрашивают контрагентов, соседей по заявленному адресу, арендодателей. Сверяют показания с документами.
Последствия — доначисление налога по ставке региона, где бизнес фактически работает, плюс пени и штраф (20% от неуплаченной суммы, а при доказанном умысле — 40%). В тяжелых случаях возможна уголовная ответственность по статье 199 УК: если сумма доначислений превышает 2 млн рублей, руководителю грозит штраф до 500 тыс. или лишение свободы.
НА ЗАМЕТКУ
Внимание ФНС привлекает любая перерегистрация в «низконалоговый регион». Но особенно — предприниматели, которые торгуют через маркетплейсы: у них нет физической привязки к месту, а значит, переезд почти всегда выглядит подозрительно.
В мае 2026 года Дума Ставрополья предложила закрепить «налоговых туристов» по месту работы. Уплату налога предложили вести там, где фактически работает предприниматель, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу краевого парламента.
Когда смена региона все-таки имеет смысл
Правило трех лет и проверки ФНС закрыли путь для фиктивных переездов. Но это не значит, что региональные льготы перестали существовать. Они работают — просто теперь доступны в двух случаях: регистрация нового бизнеса с нуля и реальный переезд с инвестициями.
Новая регистрация
Правило трех лет не распространяется на новые ИП и ООО. Если вы регистрируете бизнес впервые (или заново после закрытия) в регионе с пониженной ставкой — льгота действует с первого дня. Речь здесь про то, что вы готовы реально осуществлять деятельность по месту регистрации бизнеса, и надо быть готовым к проверкам ФНС по критериям, которые указали выше.
Есть важное ограничение. С 2026 года федеральный центр утверждает перечень видов деятельности, по которым регионы вправе давать пониженные ставки. Регион не может выйти за рамки этого списка. На практике перечень получился широким — почти все ОКВЭД, кроме запрещенных на УСН. Но сам факт федерального контроля — новая реальность.
Часть регионов сохранила минимально возможные ставки: 1% на «Доходах» и 5% на «Доходы минус расходы».
- Чеченская Республика остается одним из самых привлекательных субъектов для бизнеса на УСН. Дополнительных условий минимум — ограничения только по количеству сотрудников.
- Республика Бурятия. Для тех, кто зарегистрировался до 2025 года, льгота работает без привязки к видам деятельности. Для тех, кто переехал или открылся в 2025 году и позже, нужен статус МСП, от одного сотрудника в штате, и каждый год нужно нанимать хотя бы одного нового сотрудника.
- Республика Калмыкия предлагает те же 1% и 5%, но с нюансом: нужно обязательно сдавать в налоговую книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Срок — месяц после сдачи декларации. Забыли сдать — можете потерять льготу.
В Калмыкии ставки 1% и 5% закреплены до 2030 года включительно, после чего предусмотрено поэтапное повышение вплоть до выхода на общие 6% и 15% в 2038 году. Это редкий случай, когда бизнесу заранее показали всю траекторию на полтора десятилетия с поправкой на то, что и эта шкала теперь обусловлена ежегодными федеральными перечнями.
А Мордовия для большинства категорий бизнеса перешла на стандартные федеральные ставки 6% и 15%. Кто рассчитывал на прежние условия — столкнулся с неприятным сюрпризом.
Регион с налоговыми каникулами: два года с нулевой ставкой
Отдельный инструмент для тех, кто только начинает.
Каждый регион сам решает, вводить ли каникулы у себя. Действуют, например, в Новосибирской, Свердловской, Омской областях. Часть субъектов закон не продлила — проверяйте региональное законодательство.
Налоговые каникулы — это ставка 0% по УСН или патенту для впервые зарегистрированных ИП. Действуют два календарных года и продлены до 31 декабря 2026 года.
Кому доступны: ИП (не ООО), впервые или повторно зарегистрированные. Виды деятельности — производство, наука, социальная сфера, бытовые услуги. Доля дохода от льготного ОКВЭД — не менее 70%.
Каникулы не освобождают от страховых взносов за себя и сотрудников, НДФЛ за работников, имущественных и транспортных налогов. Но два года без основного налога — для начинающего ИП в правильном регионе это существенная экономия.
Переезд на особые территории за льготами
Для среднего и крупного бизнеса (особенно в сфере производства, логистики и ИТ-технологий), готового не просто сменить прописку, а реально инвестировать, существуют территории с принципиально другим уровнем экономии. Это особые экономические зоны (ОЭЗ), территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток и Арктическая зона.
Что дает статус резидента:
- нулевой или минимальный налог на прибыль;
- сниженные страховые взносы в размере 7,6%;
- беспошлинный ввоз и вывоз в рамках свободной таможенной зоны;
- пониженные ставки или освобождение от земельного и имущественного налога.
Небольшие высокотехнологичные производства могут рассматривать Московскую область — ОЭЗ «Дубна» и «Исток», Томскую область, Санкт-Петербург и Татарстан — ОЭЗ «Иннополис».
ВАЖНО
С 1 апреля 2026 года вступил в силу ФЗ № 18-ФЗ, который увязывает налоговые преференции для новых резидентов с фактическими инвестициями.
Обычный станок от одного лишь переезда инновационным не становится: проект должен включать разработку и коммерциализацию технологии, создание опытных образцов или выпуск опытных партий. В Санкт-Петербурге развилка особенно наглядна: если компании не нужен земельный участок, отдельный минимальный объем инвестиций не установлен, если нужен — регион требует не менее 300 млн рублей на гектар. Льгота любит инновации, но земля по-прежнему любит капитал.
Для кого подходят особые территории
Особые зоны дают существенные преференции — но и порог входа принципиально выше. Преференциальные режимы рассчитаны на бизнес, который готов к реальному присутствию: инвестициям, созданию рабочих мест, строительству или аренде производственных мощностей.
Для онлайн-предпринимателей, фрилансеров и бизнесов без привязки к месту они, как правило, недоступны
Исключение — Арктическая зона с ее минимальным порогом в 1 млн рублей. Если бизнес-модель позволяет работать из Мурманска или Архангельска, это может быть интересным вариантом.
Особая экономическая зона экономически оправдана далеко не для любого бизнеса — это, по сути, льготы под конкретный проект, а не универсальный инструмент. Работает она лучше всего для капиталоемких проектов со строительством, закупкой оборудования или импортом сырья, рассчитанных минимум на 5 лет вперед: льготы привязаны к проекту, и если бизнес краткосрочный, выгода просто не успевает проявиться. Вход в ОЭЗ традиционно дорогой.
Для большинства предприятий с бюджетом 10-15 млн рублей попасть в классическую ОЭЗ не получится: механизм продолжают донастраивать, и с 2026 года минимальный порог инвестиций для промышленных проектов вырастет со 120 до 150 млн рублей.
При этом вводятся новые пороги для остальных типов зон — 5 млн рублей для туристско-рекреационных и 1 млн рублей для технико-внедренческих, поэтому для небольшого бизнеса это тоже вариант, но узкоспециализированный.
Более реальный путь для производственного бизнеса такого масштаба — Территории опережающего развития. Главный плюс ТОР для компаний с бюджетом 10–15 млн рублей — возможность получить условия как для крупного завода, при этом обладая ресурсами небольшого цеха.
Альтернативный путь: сменить налоговый режим вместо смены региона
Если вы не строите завод и не запускаете дополнительный бизнес — проверьте, нельзя ли оптимизировать нагрузку, не выходя из своего региона. Иногда смена налогового режима дает больше, чем смена прописки.
АУСН — автоматизированная упрощенка
Автоматизированная упрощенная система начала работать как эксперимент в 2022 году в четырех регионах. Позже АУСН получил широкое распространение и теперь действует в большинстве регионов.
Почему АУСН стала актуальнее, чем когда-либо:
- Лимит для освобождения от НДС — все еще 60 млн рублей. На обычной УСН этот порог снижен до 20 млн. Разница: предприниматель с доходом 40 млн на обычной УСН уже платит НДС, а на АУСН — нет.
- Нет деклараций. Налог рассчитывается автоматически на основе данных банка и онлайн-кассы.
- Нет обязательных страховых взносов за сотрудников. Социальные гарантии для сотрудников покрывает бюджет.
- Нет книги учета доходов и расходов.
Ограничения АУСН:
- Годовой доход — не более 60 млн рублей.
- Численность сотрудников — до 5 человек.
- Остаточная стоимость основных средств — до 150 млн рублей.
- Обязательное использование онлайн-кассы.
Ставки: 8% на «доходы» (выше, чем 6% на обычной УСН), 20% на «доходы минус расходы» (тоже выше стандартных 15%). Но отсутствие НДС, взносов и бухгалтерских расходов часто компенсирует разницу.
Кому подойдет
АУСН — идеальный режим для соло-предпринимателей и микробизнеса с доходом от 20 до 60 млн рублей, которые хотят избежать НДС без переезда в другой регион. Для компании из пяти человек с оборотом 30–40 млн это может быть самый выгодный вариант в 2026 году.
Но есть нюанс: на АУСН нельзя уменьшить налог на страховые взносы, как на обычной УСН Для ИП без сотрудников это важный момент: на обычной УСН часто сводят налог к нулю за счет фиксированных взносов.
ПСН — патентная система
Патент по-прежнему остается привлекательным для микробизнеса, но с серьезными ограничениями. Лимит дохода снижен с 60 до 20 млн рублей (и продолжит снижаться: 15 млн в 2027-м, 10 млн в 2028-м). Часть видов деятельности исключена — розничная торговля и грузоперевозки выводятся из ПСН поэтапно.
При этом патент дает фиксированную стоимость налога, которая не зависит от реального дохода. Для бизнеса с высокой маржой и невысокой выручкой это все еще выгодно. Стоимость патента отличается от региона к региону — ее можно рассчитать в калькуляторе на сайте ФНС.
Важно: При совмещении ПСН и УСН доходы считаются совокупно для целей НДС. Если суммарный доход по обоим режимам превысит 20 млн — обязанность по НДС возникнет для деятельности на УСН.
Патентная система остается наиболее выгодной в крупных городах – Москве, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Однако в ряде регионов власти резко увеличили потенциально возможный доход (ПВД) по отдельным видам деятельности. В результате стоимость патента взлетела в разы, и для микробизнеса она фактически стала неподъемной. В числе таких регионов Самарская область, Ростовская область, Челябинская область, Оренбургская область.
Как выбрать свой вариант для оптимальной налоговой нагрузки
Универсального «налогового рая» на карте России не существует. Выгода зависит от четырех переменных: тип бизнеса, размер дохода, отрасль и готовность физически присутствовать в регионе.
Вот как это работает для разных ситуаций.
Начинающий ИП в производстве, науке или социальной сфере
Возможный вариант: налоговые каникулы (ставка 0%) в регионе, где они действуют. Нужно зарегистрировать ИП в субъекте, который принял закон о каникулах, выбрать УСН или патент, убедиться, что ваш ОКВЭД попадает под льготу. Два года без налога на доход.
Микробизнес: до 5 сотрудников, доход до 60 млн
Возможный вариант: АУСН. Ставка 8% или 20%, зато нет НДС и нет страховых взносов за работников. Особенно выгодно для тех, чей доход превышает 20 млн: на обычной УСН появился бы НДС, а на АУСН его нет.
ИП или ООО на УСН с доходом до 20 млн
Возможный вариант: регистрация или работа в регионе с пониженной ставкой (1–3%). НДС не грозит, главная задача — минимизировать ставку самой упрощенки. Если бизнес привязан к конкретному региону — проверяйте, есть ли там льготы для вашего ОКВЭД.
ИП или ООО с доходом 20–60 млн
Универсального ответа нет. Все зависит от структуры расходов, наличия входного НДС и количества сотрудников. Сравните три сценария:
- УСН с НДС 5%/7% в регионе с пониженной ставкой
- АУСН без НДС (если до 5 сотрудников и до 60 млн)
- Патент (если доход до 20 млн и ОКВЭД подходит) + УСН для остального
Если вы готовы к реальному переезду
Возможный вариант: особые территории — ТОР, Свободный порт Владивосток, Арктическая зона, ОЭЗ.
Порог входа от 500 тыс. до 5 млн рублей (в зависимости от режима), но экономия кратная: 0% на прибыль, 7,6% взносы, льготная земля и имущество. Подходит для бизнеса с конкретным инвестиционным проектом.
В действующих ТОР всех 11 регионов ДФО и Мурманской области вход начинается с 500 тыс. рублей. В ТОР моногородов базовое требование 2,5 млн рублей в первый год и десять новых рабочих мест, хотя конкретная территория может установить более высокий порог: например, в Нижнекамске это 15 млн рублей и 20 рабочих мест, в Тольятти 20 млн и 20 рабочих мест. При бюджете 10–15 млн рублей нужно искать прежде всего готовые производственные помещения с подведенными мощностями, ведь никакие льготы не компенсируют инфраструктуру, которую приходится строить с нуля.
Перед принятием решения о смене региона или режима — посчитайте полную налоговую нагрузку, а не только ставку УСН. Взносы, НДС, имущественные налоги и стоимость обслуживания (бухгалтерия, аренда, логистика) могут перевесить экономию на ставке.
Прежде чем принимать решение, важно просчитать бизнес-модель и ознакомиться со всеми ограничениями — высокие ожидания от льгот нередко сталкиваются с дополнительной административной нагрузкой: раздельным бухгалтерским и налоговым учетом, регулярной отчетностью, выполнением инвестиционных обязательств. Например, льготный тариф страховых взносов (7,6% вместо 30%) нельзя применить к уже работающим сотрудникам — он действует исключительно на выплаты по вновь созданным рабочим местам. А главное — статус резидента строго проверяется на соответствие заявленным объемам инвестиций и рабочих мест: при нарушении компания может лишиться льгот и статуса с пересчетом уже сэкономленных налогов.
При выборе налоговой стратегии важно помнить: любая экономия должна быть экономически обоснованной. Налоговые органы детально изучают логику каждого решения бизнеса, поэтому реальная хозяйственная деятельность на выбранной территории всегда должна стоять на первом месте.