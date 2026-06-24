Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно? Полный разбор условий и налогов
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Чем ИП отличается от самозанятости
ИП — это статус физлица, который занимается предпринимательством, но не создает юрлицо. То есть не открывает компанию.
Самозанятость (налог на профессиональный доход, НПД) — это налоговый режим. Он определяет, сколько и как вы платите налоги со своего дохода. Статуса «самозанятый» в законах и нормативных актах нет.
То есть ИП — это статус. А «самозанятость» определяется применением конкретного налогового режима. Если ИП может, например, пользоваться УСН — упрощенной системой налогообложения, то самозанятый — только НПД.
Чем ИП отличается от самозанятости
|Критерий
|Самозанятый
|Индивидуальный предприниматель
|Статус
|Физлицо
|Индивидуальный предприниматель
|Налоговый режим
|НПД (налог на профессиональный доход)
|УСН, патент или другой режим
|Лимит дохода в год
|2,4 млн рублей
|Зависит от режима (например, на УСН — 490,5 млн рублей)
|Сотрудники
|Нельзя нанимать по трудовому договору
|Можно нанимать по трудовому договору
|Отчетность
|Сдавать не нужно, достаточно платить налоги через приложение «Мой налог»
|Нужно сдавать декларации и отчеты в зависимости от режима
|Страховые взносы
|Платить не нужно
|Нужно платить фиксированные взносы за себя
|Виды деятельности
|Ограниченный список (например, нельзя перепродавать товары)
|Почти любые, не запрещенные законом
|Регистрация
|Через приложение «Мой налог»
|В ФНС в качестве ИП
Можно ли быть ИП и самозанятым одновременно
С юридической точки зрения вы не можете быть ИП и самозанятым одновременно. Но применять НПД в статусе ИП — можно.
«Налогоплательщиками налога на профессиональный доход признаются физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим», — прямо говорится в законе о самозанятости.
Эти понятия не исключают друг друга. Вы можете быть ИП и при этом платить налоги по режиму НПД. И наоборот — быть самозанятым, но без статуса ИП.
Что здесь важно запомнить: ИП на НПД — это не два режима, а один режим НПД при сохранении статуса ИП.
Совместим ли НПД с другими налоговыми режимами
Нет, налог на профессиональный доход нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.
Например, быть ИП на упрощенке и одновременно самозанятым не получится. Причина очевидна: два налоговых режима использовать невозможно. Даже если делать их под разный род занятий — например, сдача квартиры в аренду и продажа тортов.
Если вы выбираете самозанятость, придется сняться с учета по другим режимам.
Упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог
Подавать уведомление в налоговую инспекцию о переходе на НПД должны только ИП, которые применяют специальные налоговые режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).
Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Понадобится учетная запись «Госуслуг» или электронная цифровая подпись. Сняться с учета можно в разделе «Жизненные ситуации» — система подскажет, как действовать.
Общая система налогообложения
При переходе на НПД с общей системы налогообложения (ОСНО) уведомление не требуется: режим сменится автоматически, когда вы зарегистрируетесь в приложении «Мой налог».
Патентная система налогообложения
Самая сложная ситуация — с патентом (ПСН, патентной системой налогообложения). Если ИП не работать в том направлении, для которого покупал патент, придется дождаться окончания его срока.
Например, ИП — фотограф, купил патент на 12 месяцев. Он хочет перейти на НПД. Ему придется или ждать, пока истечет срок патента, или менять род занятий: заниматься не фотографией, а чем-то другим.
Как перейти на НДП с разных налоговых режимов
|Прежний налоговый режим
|Порядок перехода
|ОСНО
|Зарегистрироваться в приложении «Мой налог», уведомление не нужно
|УСН
|Подать уведомление о снятии с учета в налоговую
|ЕСХН
|Подать уведомление о снятии с учета в налоговую
|ПСН
|Дождаться окончания срока действия патента или заняться другой деятельностью
Что будет при превышении дохода
Если ИП превысит годовой лимит дохода, налоговый режим сменится автоматически — на общий. Поэтому лучше следить за суммами и подготовиться, когда они будут подбираться к порогу в 2,4 миллиона рублей.
Однако это ограничение вряд ли можно отнести к критичным, поскольку при превышении лимита ИП, утрачивая «режим самозанятости», может сразу начать применять, к примеру, УСН — если уведомит об этом в 20-дневный срок ИФНС.
Что делать при превышении дохода: пошаговый алгоритм
- Сняться с НПД — через официальное приложение «Мой налог».
- В течение 20 календарных дней в налоговую заявление на переход на УСН или другой вариант.
Какие налоги и взносы платит самозанятый ИП
Налог на профессиональный доход
Ставка составляет:
- 4% при работе с физлицами;
- 6% при работе с юрлицами и ИП.
При этом расходы ИП никаким образом не влияют на сумму НПД.
НДФЛ
Налог на доходы физических лиц платить не нужно.
НДС
Налога на добавленную стоимость тоже нет. Исключение — ввозной (импортный) НДС при импорте товаров со ставкой 10–22%. Его должны платить все импортеры без исключения.
Страховые взносы
ИП на НПД не платят за себя обязательные страховые взносы.
Налоговый вычет
Всем плательщикам НПД положен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей. Налог можно уменьшить:
- на 1% от дохода в отношении налога по ставке 4%;
- на 2% от дохода в отношении налога по ставке 6%.
Каковы преимущества статуса ИП на НПД
От перехода на НПД индивидуальный предприниматель получает немало плюсов — в том числе с точки зрения экономии своего бюджета.
- Низкие налоговые ставки. Если ИП работает с физлицами, то платит 4%, если с юрлицами — 6%. Статус «покупателя» товаров или услуг нужно указать, когда ИП формирует чек. Система автоматически посчитает налог.
- Никаких платежей кроме основного налога. ИП не придется платить НДФЛ, НДС (исключая НДС при ввозе товара — например, сырья для продукта — в Россию), фиксированные страховые взносы. То есть, если в этом месяце не было дохода, ИП ничего не отчисляет в налоговую. В то же время, он остается участником системы ОМС.
- Простая отчетность. В приложении «Мой налог» ИП формирует чеки за оплаченные работы или товары, и это все. Никаких деклараций в конце года или квартала.
- Расчетный счет и эквайринг. Если вы изначально были в статусе самозанятого, а потом стали ИП и остались на режиме НПД, у вас появится возможность открыть счет в банке для эквайринга, чтобы принимать платежи по карте. Физлицу без ИП доступен только лицевой счет.
- Доверие бизнеса. Оказывать услуги бизнесу становится проще — компании больше доверяют ИП как исполнителю, а не простому физлицу с самозанятостью. Так что вероятность заключить договор с юрлицом выше.
- Возможность получить лицензию. ИП на НПД могут заниматься отдельными видами лицензируемой деятельности, например, в сфере медицины. Самозанятым физлицам такая опция недоступна.
- Быстрый переход на другой режим. Возможен без остановки работы при утрате НДП.
Ограничения и запреты для самозанятого ИП
Вот какие ограничения появляются у ИП на НПД:
- Нельзя выбирать другие налоговые спецрежимы (например, УСН).
- Годовой доход должен быть не больше 2,4 миллиона рублей. Если ИП превышает этот лимит, ему придется сменить налоговый спецрежим. Лимит годового дохода пока установлен до 2028 года. Как он будет выглядеть потом — неизвестно.
- Нельзя нанимать сотрудников по трудовому договору. Однако разово по договору ГПХ привлечь — можно.
- Нельзя перепродавать чужие товары. Самозанятость подразумевает, что человек платит доход от реализации своего труда: он сам сшил условные джинсы и продал, а не закупил в Китае.
- Не получится продавать подакцизные и маркированные товары.
- Нельзя сдавать в аренду нежилую недвижимость (жилую — можно).
- Пенсионный стаж не копится, пока ИП на НПД не платит добровольные страховые взносы.
Как ИП стать самозанятым: пошаговый алгоритм
Если говорить максимально просто, то чтобы быть одновременно ИП и самозанятым, ИП выбирает НПД в качестве своего налогового режима.
Для этого надо пройти следующие шаги:
- Снимите с учета онлайн-кассу, если она есть. Закончите трудовые отношения с сотрудниками, если они были.
- Зарегистрируйтесь в приложении «Мой налог». Это и будет постановка на учет в качестве плательщика НПД — или самозанятого.
- после регистрации в приложении «Мой налог» уведомите налоговую о том, что вы прекращаете использовать УСН или другой спецрежим. Если нарушить установленный срок, НПД автоматически аннулируется.
- Сдайте отчетность по старой налоговой системе до снятия с учета.
- Оплатите налоги и страховые взносы, если они остались.
Возможно, ИП после смены налогового режима также придется пересмотреть договоры с контрагентами.
Как самозанятому стать ИП: пошаговый алгоритм
Вот какие шаги нужно пройти в этой ситуации:
- Подготовьте документы — это паспорт РФ, ИНН и СНИЛС.
- Заполните и подайте заявление по форме Р21001 — через «Госуслуги», на сайте ФНС (воспользуйтесь сервисом «Государственная онлайн-регистрация бизнеса») или в офисе МФЦ. Режим НПД присвоится ИП автоматически. Закрывать самозанятость при регистрации ИП не нужно.
- Получите документы о регистрации. Рассмотрение может занять 3 рабочих дня.
- Откройте расчетный счет — если это необходимо. Он может понадобиться для расчетов с контрагентами.
- Оформите лицензию, если она нужна для вашей работы. Например, если вы хотите зарабатывать в медицине или образовании.
Можно ли совмещать самозанятость с работой по найму
Совмещать самозанятость и работу по трудовому договору можно. Работодатель платит НДФЛ и взносы, а с подработки уже вы платите НПД.
Но нельзя получать доход как самозанятый от текущего работодателя или бывшего, если не прошло 2 года.
Например, год назад вы уволились из IT-компании и теперь иногда работаете фрилансером-программистом. На бывшей работе вас попросили сделать небольшой проект. Получить гонорар как самозанятый вы не сможете — слишком мало времени прошло с расторжения трудового договора. Работодателю придется заключать договор ГПХ с вами как физлицом.
Когда выгодно совмещать ИП и самозанятость, а когда нет
НПД однозначно выгоднее при низком доходе, работе с клиентам-физлицами и отсутствии сотрудников. УСН же необходим, если у вас высокие доходы и расходы, а также есть необходимость найма.
Расходы на НПД и УСН «Доходы» с разным доходом
|Доход
|НПД
|УСН «Доходы»
|Разница
|250 000 рублей
|10 000 рублей (4%) или 15 000 рублей (6%)
|72 390 рублей: 15 000 рублей (6%) + 57 390 рублей (фиксированная сумма страховых взносов)
|Минимум 57 390 рублей
|500 000 рублей
|20 000 рублей (4%) или 30 000 рублей (6%)
|89 390 рублей: 30 000 рублей (6%) + 57 390 рублей + 2 000 рублей (1% от суммы превышения дохода в 300 000 рублей)
|Минимум 59 390 рублей
|1 500 000 рублей
|60 000 рублей (4%) или 90 000 рублей (6%)
|159 390 рублей: 90 000 рублей + 57 390 рублей + 12 000 рублей
|Минимум 69 390 рублей
|2 400 000 рублей
|96 000 рублей (4%) или 144 000 рублей (6%)
|222 390 рублей: 144 000 рублей (6%) + 57 390 рублей + 21 000 рублей
|Минимум 78 390 рублей
При этом добровольные пенсионные взносы «съедают» экономию НПД. Их минимальный размер считается так: МРОТ х 22% х 12 месяцев. В 2026 году он составляет 71 525,52 рубля.
С точки зрения выгоды этот формат идеален для соло-предпринимателей в сфере интеллектуальных услуг и крафта (IT, дизайн, консалтинг). Он полностью ликвидирует обязанность платить фиксированные страховые взносы в размере 50 тысяч рублей, освобождает от деклараций и онлайн-касс.
При этом статус ИП, в отличие от обычного физлица, открывает легальный доступ к B2B-рынку: позволяет открывать расчетные счета, подключать эквайринг и безболезненно проходить комплаенс-проверки у крупных корпоративных клиентов.
Типичные ошибки при совмещении ИП и самозанятости
|Ошибка
|Последствие
|Как избежать
|Зарегистрировали НПД, но не отказались от УСН
|Аннулирование самозанятости
|Вовремя отказаться от предыдущего налогового режима
|Продолжили патент после перехода на НПД
|Аннулирование самозанятости
|Заняться другой деятельностью или дождаться окончания срока патента
|Наняли сотрудника на НПД
|Аннулирование самозанятости
|Не нанимать персонал
|Выставляли чеки задним числом
|Штрафы
|Формировать чеки с указанием реальных дат
|Превысили лимит и не сменили режим вовремя
|ОСНО до конца года
|Заранее готовиться к смене режима
Главное о совмещении ИП и самозанятости
Можно ли быть ИП на УСН и самозанятым одновременно?
Нет, совмещать два налоговых режима (УСН и НПД) нельзя. ИП может пользоваться НПД — и только им.
Что будет, если превысить лимит в 2,4 млн?
При превышении лимита налоговый режим автоматически сменится на общий.
Нужно ли вести раздельный учет?
Нет, не нужно. Для ИП, который использует НПД, достаточно фиксировать доходы в приложении «Мой налог».
Можно ли совмещать НПД по разным видам деятельности?
Да, можно совмещать НПД по разным видам деятельности, если все они допустимы для самозанятости.
Платит ли самозанятый ИП страховые взносы и идет ли пенсия?
Только добровольные. Если ИП на НПД уплатит необходимую сумму (в 2026 году это чуть больше 71 тысяч рублей), ему будет начисляться пенсионный стаж.
Платит ли самозанятый ИП НДС?
Самозанятый ИП платит только импортный НДС — при ввозе товаров в страну. Его ставка составляет 10% или 22% в зависимости от категории товара.
Нужна ли онлайн-касса?
Нет, онлайн-касса не нужна. Все, что нужно самозанятому ИП, это приложение «Мой налог».
Что выгоднее: НПД или УСН?
При небольших доходах (особенно если деньги поступают от физлиц) выгоднее НПД. Но экономию съедают добровольные страховые взносы. Если доходы высоки, есть персонал или хочется заниматься деятельностью, недоступной самозанятым, ИП — выход из ситуации.
Что в итоге
ИП может быть самозанятым — точнее, использовать режим налога на профессиональный доход. Это выгодно во время сезонного спада, на старте бизнеса, чтобы не платить лишние налоги и взносы. Но у НПД много ограничений, которые надо учитывать, и его нельзя сочетать с другими налоговыми спецрежимами.
- Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"» от 27.11.2018 N 422-ФЗ
- ГК РФ, ст. 23. Предпринимательская деятельность гражданина
- Письмо Федеральной налоговой службы от 5 апреля 2019 г. № СД-4-3/6369@ «По вопросу применения патентной системы налогообложения»
- Налог на профессиональный доход / Вопросы и ответы
- Прокуратура города Севастополя / Прокурор разъясняет: Кто такие самозанятые, и какие налоги они должны уплачивать?
- Что изменится для плательщиков УСН в 2026 году / Федеральная налоговая служба;
- Что нужно знать о налоговом вычете при уплате НПД / Федеральная налоговая служба;
- Можно ли перейти с НПД на УСН в середине года / Федеральная налоговая служба;
- Информация Федеральной налоговой службы от 16 июня 2026 г.;
- Пенсионное и социальное страхование индивидуальных предпринимателей и других самозанятых граждан / Социальный фонд России;
- Государство дает добро: может ли самозанятый получить лицензию для работы / Объясняем.рф.