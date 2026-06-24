Эти понятия не исключают друг друга. Вы можете быть ИП и при этом платить налоги по режиму НПД. И наоборот — быть самозанятым, но без статуса ИП.

Что здесь важно запомнить: ИП на НПД — это не два режима, а один режим НПД при сохранении статуса ИП.

Совместим ли НПД с другими налоговыми режимами

Нет, налог на профессиональный доход нельзя совмещать с другими налоговыми режимами.

Например, быть ИП на упрощенке и одновременно самозанятым не получится. Причина очевидна: два налоговых режима использовать невозможно. Даже если делать их под разный род занятий — например, сдача квартиры в аренду и продажа тортов.

Если вы выбираете самозанятость, придется сняться с учета по другим режимам.

Упрощенная система налогообложения и единый сельскохозяйственный налог

Подавать уведомление в налоговую инспекцию о переходе на НПД должны только ИП, которые применяют специальные налоговые режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН).

Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Понадобится учетная запись «Госуслуг» или электронная цифровая подпись. Сняться с учета можно в разделе «Жизненные ситуации» — система подскажет, как действовать.

Общая система налогообложения

При переходе на НПД с общей системы налогообложения (ОСНО) уведомление не требуется: режим сменится автоматически, когда вы зарегистрируетесь в приложении «Мой налог».

Патентная система налогообложения

Самая сложная ситуация — с патентом (ПСН, патентной системой налогообложения). Если ИП не прекратил работать в том направлении, для которого покупал патент, придется дождаться окончания его срока.

Например, ИП — фотограф, купил патент на 12 месяцев. Он хочет перейти на НПД. Ему придется или ждать, пока истечет срок патента, или менять род занятий: заниматься не фотографией, а чем-то другим.