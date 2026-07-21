Совет 1. Для начала решите, нужна ли встреча вообще. Для этого можно использовать модель 5П

По данным исследования Atlassian, сотрудники проводят в среднем 31 час в месяц на совещаниях, причем 50% этого времени считается потраченным впустую.

Чтобы провести встречу эффективно, нужно начать с правильной подготовки. Для этого подойдет модель 5П. Она помогает понять, нужна ли встреча вообще и как ее провести с пользой.

Перед планеркой нужно ответить на пять вопросов: