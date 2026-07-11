Полтора века назад в долине реки Дюрсо могли разбить табачную плантацию или фруктовый сад. Вместо этого там появилась винодельня, которая пережила две революции, сухой закон и распад страны — и до сих пор разливает шампанское.

Дореволюционная Россия

В 1870 году Александр II повелел основать удельное имение «Абрау-Дюрсо» у берегов самого большого озера северо-западного Кавказа. Первый агроном округа Федор Гейдук привез из-за границы 20 000 черенков лозы и называл это место «Новой Калифорнией» — по его словам, ни Крым, ни другие регионы не могли сравниться с юго-западным склоном Кавказа по климату и условиям.

Первый урожай собрали в 1877 году с сортов Рислинг и Португизер, привезенных из окрестностей Вены.

Расцвет наступил в 1890-х, когда винодельня перешла под руководство князя Льва Голицына — главного винодела всех царских имений. Голицын выписал из Франции шампаниста Виктора Дравиньи.

В 1897 году вышла первая партия шампанского — 13 000 бутылок. Вино попало на императорский стол, а Дравиньи получил личные награды от Николая II.

В первые годы «Абрау-Дюрсо» работало исключительно на нужды императорской семьи — объемы были небольшими, производство полностью под контролем французских специалистов. До простых покупателей это шампанское не доходило.

СССР

В 1917 году Петроградский реввоенсовет запретил производство алкоголя. Французские виноделы еще раньше уехали на родину — их мобилизовали на фронт Первой мировой.

В 1919 году руководство производством принял химик Антон Фролов-Багреев. В 1920-м на базе царского имения создали совхоз, и вскоре вышел первый советский тираж шампанского — 35 000 бутылок.

Поворотным стал 1936 год. Нарком пищевой промышленности Анастас Микоян съездил во Францию и увидел: там шампанское выпускают миллионами бутылок в год, и оно олицетворяет достаток. Совнарком постановил сделать шампанское народным напитком. Фролов-Багреев внедрил резервуарный метод производства — быстрее и дешевле классического, примерно так сегодня делают итальянское Просекко. Выпуск вырос до 8 млн бутылок, а в 1942 году ученый получил за это Сталинскую премию.

Шампанское стало неотъемлемой частью советского быта, без него не обходились ни свадьба, ни Новый год.