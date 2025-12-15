Когда доверенность нужна в бизнесе

По закону никто, кроме генерального директора, не может представлять интересы компании — подписывать документы, заключать договоры, взаимодействовать с разными ведомствами. Поэтому могут возникнуть обстоятельства, когда остро нужна доверенность.

Случай 1: личные обстоятельства

Руководитель организации — тоже человек. И у него бывают ситуации, которые требуют немедленного внимания, — болезни или травмы. Могут возникнуть форс-мажорные семейные обстоятельства, когда необходимо присутствовать в другом городе или даже стране, да даже долгожданный отпуск. В такой ситуации бизнес не должен останавливаться.