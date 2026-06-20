Вердикт. Существует ли предпринимательская жилка и можно ли ее развить в себе?
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Эксперт материала:
Что такое предпринимательская жилка
Единого определения предпринимательской жилки нет — ни в психологических справочниках, ни в словарях. Под ней обычно подразумевают набор черт характера и особенностей мышления, которые приводят человека к успеху в бизнесе. При этом нет установленного списка этих качеств.
«Предпринимательская жилка — это просто “турбонаддув”, но долгосрочно “едет” бизнес на другом топливе — из цифр и четких бизнес-процессов», — говорит Алексей Постригайло.
Их можно вывести, если понять, что делает предприниматель:
- Генерирует замыслы, концепции, идеи.
- Управляет командой, ведет ее вперед.
- Умеет приумножать капитал и создавать его из разных ресурсов.
- Умеет ждать и терпеть ради результата, адаптироваться под обстоятельства.
Для перечисленных задач нужен огромный объем качеств. Например, Бартош Нафальски, основатель клуба для саморазвития «Alpha Prime», выделяет готовность к риску, желание постоянно учиться новому, аналитический склад ума и активную генерацию идей. А Игорь Трунов, ко-фаундер Advisability Group, говорит про важность креативности, адаптивности, уверенности в себе, лидерства, смелости.
В общих чертах предпринимательская жилка — качества, которые помогают увидеть эффективную идею для бизнеса, правильно ее подстроить под целевую аудиторию, развить в продающийся продукт, закрепить компанию на рынке и вырастить ее независимо от возникающих вызовов.
Предпринимателями рождаются или становятся
Иногда можно увидеть, как успешные люди говорят, что предпринимательскую жилку получили по наследству. А наука пытается выяснить, есть ли так называемый «ген предпринимательства». Однозначного мнения пока нет.
Джеймс Кох, профессор экономики Old Dominition University, полагает что не все черты личности, важные для предпринимателя, можно развить.
Если вам не нравится рисковать, трудно вас научить любить это. Но при этом Кох не считает, что за все отвечает генетика: роль играют опыт, знания, наблюдения, окружающая среда.
Врожденные качества могут облегчить процесс: если вы еще в детстве были главным заводилой в компании — стать лидером во взрослом возрасте будет проще. Но генетика не определяет успех в бизнесе. Так что предпринимательскую жилку можно развивать.
Как развить предпринимательскую жилку
Предпринимательская жилка — это в первую очередь особенности мышления. Их уже дополняют упорство, адаптивность, целеустремленность и другие характеристики личности.
Развивайте креативность
Креативное мышление помогает:
- создавать новое;
- отстраивать продукт и бренд от конкурентов;
- находить выходы из сложных ситуаций.
Чтобы развивать креативность, чаще проводите мозговой штурм — с командой, с друзьями, с коллегами. Главное, чтобы участники не критиковали чужие идеи и предложения.
Используйте разные упражнения на творческое мышление. Например, пробуйте найти 3–5 нестандартных способов использования привычного предмета — как карандаш или стул.
Или ищите решение поставленной задачи через призму разных людей: условно — примерьте роль ребенка, директора большой компании, родителя с тремя детьми. Умение поставить себя на чужое место помогает лучше понимать свою аудиторию.
Стимулируйте мозг принимать новое: вносите креатив в свою жизнь. Находите альтернативное применение старым вещам, пробуйте по-другому исполнять привычные действия. Например, поработайте в новом пространстве — не дома, а в коворкинге.
Развивайте любознательность
Любопытство заставляет мозг работать и постоянно анализировать информацию, делает человека более открытым к новым идеям, расширяет кругозор.
Старайтесь постоянно узнавать что-то новое: смотрите вебинары, слушайте лекции, посещайте мастер-классы, читайте отраслевые издания. Изучайте истории и интервью других предпринимателей и анализируйте их личности, поступки, мысли.
Подборка книг о бизнесе и предпринимателях:
- «От нуля к единице. Как создать стартап, который изменит будущее», Питер Тиль, Блейк Мастерс.
- «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем», Фил Найт.
- «От хорошего к великому», Джим Коллинз.
Интересуйтесь не только тем, «что» происходит вокруг, но и «как» оно происходит и «почему». Представьте себя ребенком, который хочет все знать. На рынок вышел новый продукт — задумайтесь, как он создан, почему именно так, почему его начали покупать. У конкурента выстрелила рекламная кампания — что в ней такого классного, почему она завирусилась.
Задавайте эти вопросы не просто самому себе, но и коллегам, знакомым. Вовлекайте их в обсуждения, в дебаты — так вы можете увидеть другую позицию.
Учитесь принимать решения
Предприниматель не боится делать выбор, идти на риск (это не значит, что он азартен) и нести ответственность за свои действия.
Развивайте в себе эти качества маленькими шагами:
- На вопрос «Делать мне это или нет» отвечайте самостоятельно — не мыслями друзей или коллег.
- Приходят в голову идеи — не откидывайте их моментально. Пробуйте реализовать, пусть даже не в полном объеме.
Если решение не принесло ожидаемой радости, успеха, выгоды, спокойно проанализируйте — что пошло не так. Недостаточная подготовка к действию, недостаточный опыт для этого проекта, внезапные внешние факторы, которых никто не ожидал. А потом подумайте, куда можете двигаться дальше из этого опыта.
По словам Алексея Постригайло, необходима стратегия выхода на рынок. А это, в первую очередь, поиск ниши в экономике, которая позволит при относительно небольших усилиях захватить 1-2% и выйти на перспективу достижения условного миллиарда рублей. То есть при захвате небольшого процента доли рынка сделать большую по оборотам компанию.
Дальше, со словам эксперта, это вопрос желания развивать в себе предпринимательский опыт — зубастое позиционирование, упаковка, найм сильных сотрудников (и, да, GPT в этом помогает), управление по метрикам.
«Предпринимательство сегодня — это не магия избранных, а такое же ремесло: насмотренность + знания + дисциплина. И инвестировать в это ремесло стоит — личная свобода и ответственность за свою жизнь», — говорит Алексей Постригайло.
- ResearchGate / The Psychology of Entrepreneurship, Michael Frese, Michael M. Gielnik. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior
- ResearchGate / A decade of research on the genetics of entrepreneurship: a review and view ahead, Roy Thurik, Cornelius A. Rietveld, Eric A.W. Slob, Small Business Economics
- КиберЛенинка, Отношение к риску, предпринимательство и самозанятость
- Harvard Business School Online. 10 Characteristics of successful entrepreneurs
- Academia.edu. Are Entrepreneurs Born or Made?