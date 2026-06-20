Вердикт. Существует ли предпринимательская жилка и можно ли ее развить в себе?

В общих чертах предпринимательская жилка — качества, которые помогают увидеть эффективную идею для бизнеса, правильно ее подстроить под целевую аудиторию, развить в продающийся продукт, закрепить компанию на рынке и вырастить ее независимо от возникающих вызовов.

Предпринимателями рождаются или становятся

Иногда можно увидеть, как успешные люди говорят, что предпринимательскую жилку получили по наследству. А наука пытается выяснить, есть ли так называемый «ген предпринимательства». Однозначного мнения пока нет.

Джеймс Кох, профессор экономики Old Dominition University, полагает что не все черты личности, важные для предпринимателя, можно развить.

Если вам не нравится рисковать, трудно вас научить любить это. Но при этом Кох не считает, что за все отвечает генетика: роль играют опыт, знания, наблюдения, окружающая среда.

Врожденные качества могут облегчить процесс: если вы еще в детстве были главным заводилой в компании — стать лидером во взрослом возрасте будет проще. Но генетика не определяет успех в бизнесе. Так что предпринимательскую жилку можно развивать.

Как развить предпринимательскую жилку

Предпринимательская жилка — это в первую очередь особенности мышления. Их уже дополняют упорство, адаптивность, целеустремленность и другие характеристики личности.

Развивайте креативность

Креативное мышление помогает:

создавать новое;

отстраивать продукт и бренд от конкурентов;

находить выходы из сложных ситуаций.

Чтобы развивать креативность, чаще проводите мозговой штурм — с командой, с друзьями, с коллегами. Главное, чтобы участники не критиковали чужие идеи и предложения.

Используйте разные упражнения на творческое мышление. Например, пробуйте найти 3–5 нестандартных способов использования привычного предмета — как карандаш или стул.

Или ищите решение поставленной задачи через призму разных людей: условно — примерьте роль ребенка, директора большой компании, родителя с тремя детьми. Умение поставить себя на чужое место помогает лучше понимать свою аудиторию.