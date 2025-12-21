«Тихое увольнение» — HR-вызов 2026 года. Как вовремя увидеть проблему и решить ее
Что такое «тихое увольнение» и как это выглядит
«Тихое увольнение» — это ситуация, когда работник выполняет исключительно свои обязанности, которые описаны в трудовом договоре. Например, готовит отчеты, но старается избежать присутствия на совещаниях. Или выполняет план продаж, но не проявляет инициативу, чтобы его превзойти или попробовать какие-то новые подходы к покупателю.
Проще говоря, работник делает базовый минимум, когда любая компания хочет получать роскошный максимум.
Распознать «тихое увольнение» можно по двум моментам — самому поведению работника и четким, сухим цифрам изменений.
В сотруднике больше нет энтузиазма
При «тихом увольнении» человек буквально отстраняется от всего, что может требовать от него серьезной вовлеченности, если это не грозит увольнением реальным. Это касается и рабочих вопросов, и даже общения с коллегами.
Чтобы распознать «тихое увольнение» сотрудника, не нужны особые способности. Необходима внимательность со стороны непосредственного руководства к его рабочей ауре.
Там, где сотрудник раньше проявлял инициативу, его больше не слышно и не видно. Он избегает совещаний, обсуждений и брейнштормов, часто отмалчивается. Старается не работать сверхурочно — день закончился, вещи собраны, место опустело. Никакой лишней ответственности на него не возложить, и он все чаще говорит фразы вроде «я просто делаю свою часть».
Общение с коллегами сводится к этическому и профессиональному минимуму. Если нужно обговорить задачу — обговорит, но сухо и по-деловому. В рабочих чатах сотрудник тоже обычно молчит.
«Тихое увольнение» проявляется в потере энергии, продуктивности и вовлеченности — это не только работа, а часто личные проблемы (болезнь близких, неудачи), влияющие на все.
Показатели эффективности сотрудника снижаются
Некоторые сотрудники сами по себе не горят рабочим огнем, поэтому иногда вход в стадию «тихого увольнения» по их поведению понять сложно. Поэтому важно также ориентироваться и на четкие цифры.
При «тихом увольнении» снижается и общее качество работы сотрудника. Учащаются микропростои, он начинает затягивать сроки выполнения своей работы, чаще совершает ошибки — это могут быть и мелкие недочеты, и проблемы покрупнее.
Делаем раз: смотрим не на один эпизод, а на устойчивый паттерн за один-два месяца. Делаем два: сверяем поведение с задачами и ожиданиями по роли — иногда человек просто перегружен или задачи объективно неясны.
Чем «тихое увольнение» отличается от «громкого» и лени
Разница между «тихим увольнением» и классическим «я устал, я ухожу» достаточно очевидна.
В первом случае сотрудник может очень долго находиться в отстраненном состоянии, формально присутствовать и негативно влиять на показатели компании, прежде чем решится положить заявление по собственному желанию на стол руководителя.
В случае классического увольнения обычно сотрудник ведет себя «нормально» и сообщает о своем уходе в результате ситуации-триггера.
Например, вроде бы все было хорошо, сотрудник недавно с блеском закрыл очередной проект, который сам же и разработал, подошел к руководителю, чтобы спросить про долгожданное повышение зарплаты, а ему снова отказали. Сотрудник решил больше это не терпеть и попрощался с компанией.
Намного сложнее бывает отделить сотрудника в состоянии «тихого увольнения» и просто разленившегося или прокрастинирующего. Кажется, что и там, и там картина одна — нет желания активно трудиться.
Но это не совсем так:
- Ленивый или прокрастинирующий сотрудник будет стараться перекинуть свои обязанности на других, искать легкие пути выполнения задач — даже если это сделает работу некачественной.
- А при «тихом увольнении» сотрудник все еще ответственный и обязательный. Он делает то, что поручено, и достаточно качественно. Ошибки возникают из-за снижения концентрации, а не из лени.
Предлагаем наглядное сравнение трех разных состояний в таблице.
|Тип поведения
|Описание
|«Тихое увольнение»
|Сотрудник работает без огонька, делает все по минимуму и очень формально, не проявляет инициативу, почти не общается с коллегами. Может долго находиться в этом состоянии, прежде чем решится уйти
|Классическое увольнение
|Сотрудник ведет себя как обычно — общительный, генерирует идеи и реализует их, участвует в жизни компании. Но после триггерной ситуации резко увольняется
|Лень и прокрастинация
|Сотрудник наплевательски относится к своим обязанностям, старается перекинуть задачи коллегам, избежать лишней ответственности, при этом остается очень активен во внерабочих вопросах, общителен, эмоционально «живой». Не увольняется, а каждый раз при «вызове на ковер» обещает исправиться
Можно ли реанимировать сотрудника при «тихом увольнении»
Удержать сотрудника часто дешевле, чем искать ему замену. Хотя бы потому, что новичку приходится предлагать зарплату выше, чем у «старичка» сейчас, чтобы привлечь его внимание в текущих условиях высокой конкуренции. Поэтому в ситуации с «тихим увольнением» бизнес чаще заинтересован в том, чтобы реанимировать работника, а не указывать ему на дверь прямо сейчас.
Вызовите ценного сотрудника, предложите помощь (отпуск, финансы, перевод на менее требовательную роль на основе прошлых успехов), чтобы восстановить уверенность — это возвращает фокус и удерживает кадры экологично.
Удастся ли вернуть «потухшего» сотрудника — и стоит ли вообще это делать, зависит от ситуации. Возможно, на практике для всех будет лучше распрощаться на нейтральной ноте.
Выясните причину «тихого увольнения»
Начните с прямого, честного — но приватного — разговора. Только не для того, чтобы дать сотруднику «ментальный подзатыльник» фразой «ну ты, давай, соберись». Нужно выяснить, в чем проблема.
Запланируйте встречу в формате 1:1 и заведите беседу в следующем ключе: «Я замечаю вот такие изменения… это влияет вот так… Что происходит с твоей стороны?»
Может, у сотрудника серьезный конфликт с коллегами и он не может работать в такой обстановке, или он не видит смысла быть активным, потому что это никак не окупается. А может, он вообще уже нашел место получше, просто еще вам не сказал.
Возможно, работник уже «морально» уволился из компании и дело осталось только за передачей заявления в тот момент, когда придет дата Х. А пока он остается лишь потому, что новое место не подобрано или же не случились другие, ожидаемые события, после которых его уже ничего не будет сдерживать.
Если разговор не складывается, сотрудник не идет на контакт или после любых ваших попыток найти компромисс и выход из ситуации показывает: у него совсем нет интереса к вашей компании, проще его отпустить.
По словам Оксаны Лангольф, всегда можно пообещать уладить разногласия, повысить зарплату и другие «пряники», но редко «морально» уволившиеся сотрудники возвращаются к прошлому поведению и начинают гореть работой вновь. Оставить такого работника — это обречь себя на томительное ожидание очередного увольнения и работу «на минималках», после которой вы и сами захотите его уволить.
Если все же контакт налажен, переходите к следующему этапу.
Проанализируйте и перестройте зону ответственности сотрудника
Как показывает опрос SuperJob, главная причина «тихого увольнения», по мнению работников, эмоциональное выгорание. Чаще всего в этом видят причину женщины и люди младше 35 лет.
Выгорание — давно не просто модное слово. В 2019 году ВОЗ признала его как профессиональное явление (не болезнь!) и внесла в МКБ-11. Оно возникает как результат долгого стресса на рабочем месте.
ВОЗ приводит три признака профессионального выгорания:
- истощение энергии;
- снижение профессиональной эффективности;
- дистанцирование от работы, негативное отношение к ней.
По сути, проявления профессионального выгорания похожи на то самое «тихое увольнение» — сотрудник не вовлечен в рабочие процессы, начинает совершать ошибки, его продуктивность падает.
Эксперты также различают два типа синдрома: burn-out — выгорание от перегрузки и давления, bore-out — выгорание от однообразия и потери смысла. Оба сценария приводят к одинаковому результату — снижению продуктивности и ухудшению психологического благополучия.
К выгоранию приводит целый комплекс проблем. Нередко это не просто избыточная нагрузка, а нагрузка, которая не окупается. Человек выкладывается на 200%, а руководитель на это в лучшем случае сухо кивает: мол, так и должно быть. Ему ни премию не дают, ни повышения, ни интересных задач.
Проанализируйте функционал работника и дополнительно взятые на себя задачи. Возможно, он стал той лошадью, которая «в колхозе больше всех пахала, но председателем так и не стала»?
Алексей Чихачев советует совместно с сотрудником уточнить его зону ответственности. Уберите лишние хаотичные задачи, переформируйте приоритеты, верните ощущение управляемости нагрузки. Может, его даже стоит отправить в отпуск, чтобы он перезагрузился.
Или, возможно, человеку не хватает четкости его профессионального будущего.
Обсудите с сотрудником горизонт развития: что человеку интересно, какие навыки он хочет развивать, какие проекты могут его зажечь в ближайшие 6–12 месяцев.
Дайте сотруднику время на восстановление
После того как вы разобрались в причинах и наметили курс действий, не ждите, что сотрудник уже завтра выйдет из состояния «тихого увольнения». Путь к нему занимал недели, а то и месяцы — из него тоже быстро не уйти.
Алексей Чихачев советует договориться с сотрудником об эксперименте на четыре-шесть недель. Установите конкретные цели, измеримые критерии — что изменится в его работе, поставьте две-три короткие контрольные точки. И только после этого оценивайте, удалось ли миновать кризис или проще отпустить человека.
По практике нашего HR-агентства вернуть к жизни удается примерно половину таких сотрудников — если вовремя заметить сигналы и не ограничиваться разовым «поговорили и забыли». Но если после двух честных циклов «диагностика — договоренности — проверка» человек остается в «тихом увольнении», руководителю стоит трезво посмотреть, не затягивает ли это расставание с обеих сторон.
Как не допустить «тихое увольнение»
Поскольку «тихое увольнение» часто связано с выгоранием, чтобы его предотвратить, важно сделать две вещи: создать условия для комфортной работы и отслеживать состояние сотрудников.
Комфортная работа — это не про «ничего делать не надо, мы вам будем платить за красивые глаза». Речь о том, чтобы сотрудник получал поддержку и видел, что его труд действительно ценят.
Эффективная профилактика выгорания включает в себя равномерное распределение нагрузки и приоритизацию задач, регулярную, конструктивную обратную связь, разнообразие проектов и возможность выбора задач. А также психологическую и коучинговую поддержку и культуру признания — формальную и неформальную.
Часто признание сопряжено с карьерным развитием человека. Поэтому уже на этапе онбординга и в первые месяцы после трудоустройства важно строить путь для каждого сотрудника.
У нас для каждой роли заранее прописано, какие навыки и в какие сроки нужно подтянуть, какие материалы и наставничество подключаем, какие сигналы по вовлеченности отслеживаем ежемесячно. Это превращает работу с риском выгорания и «тихого увольнения» из ручного тушения пожаров в системный процесс.
Такой подход не обнулит вероятность «тихого увольнения», но позволит снизить риски и контролировать ситуацию.
«Тихое увольнение» — неприятная и даже опасная для бизнеса ситуация: он может начать терять деньги из-за падения продуктивности «потухшего» сотрудника. Если вы столкнулись с этим, важно понять причину происходящего и с холодной головой решить, стоит ли реанимировать работника или это только затянет ожидание перед реальным увольнением.