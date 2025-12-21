«Тихое увольнение» — HR-вызов 2026 года. Как вовремя увидеть проблему и решить ее 

Чем «тихое увольнение» отличается от «громкого» и лени

Разница между «тихим увольнением» и классическим «я устал, я ухожу» достаточно очевидна.

В первом случае сотрудник может очень долго находиться в отстраненном состоянии, формально присутствовать и негативно влиять на показатели компании, прежде чем решится положить заявление по собственному желанию на стол руководителя.

В случае классического увольнения обычно сотрудник ведет себя «нормально» и сообщает о своем уходе в результате ситуации-триггера.

Например, вроде бы все было хорошо, сотрудник недавно с блеском закрыл очередной проект, который сам же и разработал, подошел к руководителю, чтобы спросить про долгожданное повышение зарплаты, а ему снова отказали. Сотрудник решил больше это не терпеть и попрощался с компанией.

Намного сложнее бывает отделить сотрудника в состоянии «тихого увольнения» и просто разленившегося или прокрастинирующего. Кажется, что и там, и там картина одна — нет желания активно трудиться.

Но это не совсем так:

Ленивый или прокрастинирующий сотрудник будет стараться перекинуть свои обязанности на других, искать легкие пути выполнения задач — даже если это сделает работу некачественной.

А при «тихом увольнении» сотрудник все еще ответственный и обязательный. Он делает то, что поручено, и достаточно качественно. Ошибки возникают из-за снижения концентрации, а не из лени.

Предлагаем наглядное сравнение трех разных состояний в таблице.