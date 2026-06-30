Все на свете через API. Что это такое и почему современные программы и сервисы без API уже не могутПростыми словами для непрограммистов
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Что такое API простыми словами
API расшифровывается как Application Programming Interface — программный интерфейс приложения. Звучит сложно. На самом деле это просто набор правил, по которым одна программа может обмениваться данными с другой.
Пример из жизни: вы приходите в ресторан. Вы — клиент, вы хотите поесть. Но вы не идете на кухню и не начинаете сами жарить мясо. Вы смотрите в меню, делаете заказ официанту, официант передает его повару. Через какое-то время вам приносят готовое блюдо.
Официант в этой схеме — API. Он знает, как общаться с кухней, что можно заказать, в каком виде подать. Вы не знаете, как устроена кухня, и вам это не нужно.
Аналогично с программами. Они не общаются друг с другом напрямую. Одна хочет получить данные от другой. Можно попытаться залезть в ее внутреннее устройство — но это сложно, рискованно и требует глубокого понимания того, как все устроено. Гораздо проще обратиться через API. Он принимает запрос, передает его нужной системе, обрабатывает и возвращает ответ в понятном виде.
Возьмем, например, приложение с прогнозом погоды. Вы заходите в него, смотрите на экран и видите, что за окном +22 и солнечно. Но приложение не измеряет температуру напрямую и не связывается с термометрами за этой информацией. Оно отправляет запрос через специальный API метеослужбе, которая собирает данные с тысяч датчиков и спутников. API возвращает эти вам данные в понятном формате — и вы видите прогноз погоды на экране.
Главная задача API — скрыть всю внутреннюю «кухню». Разработчику, а тем более обычному пользователю не нужно знать, как устроена база данных метеослужбы или по каким формулам рассчитывается прогноз. Достаточно знать, куда отправить запрос и в каком формате придет ответ.
Зачем нужны API
Без API каждое приложение было бы изолированным островом. Нельзя было бы войти на сайт магазина через «Госуслуги», оплатить заказ банковской картой без постоянного ввода реквизитов или увидеть карту прямо в навигаторе. Все эти привычные функции работают именно благодаря API.
API решают три главные задачи.
- Интеграция. Разные сервисы начинают работать вместе. Маркетплейс через API подключает платежную систему, и покупатели могут оплачивать товары картой. Сайт использует API картографического сервиса и показывает, как добраться до офиса. Чат-бот обращается к API распознавания речи и понимает голосовые команды.
- Экономия ресурсов. Готовый API избавляет разработчиков от необходимости писать все с нуля. Вместо того чтобы создавать собственную картографическую систему, можно подключить уже готовую карту. Это быстрее, надежнее и дешевле.
- Безопасность и контроль. API — это не просто способ обмениваться данными, а еще и механизм контроля доступа. Владелец сервиса сам решает, кому и какие данные доступны. Он выдает ключи доступа, ограничивает частоту запросов и отслеживает подозрительную активность.
|Без API
|С API
|Каждую функцию приходится разрабатывать самостоятельно
|Можно подключить готовый сервис
|Приложения почти не умеют обмениваться данными
|Сервисы легко взаимодействуют между собой
|Авторизация требует отдельной регистрации
|Можно войти через Госуслуги, VK или Google
|Каждый сайт делает собственную карту
|Достаточно подключить готовую картографическую платформу
|Обновление информации занимает больше времени
|Данные получают автоматически и почти мгновенно
|Разработка обходится дороже
|Использование готовых API сокращает время и стоимость разработки
Как работает API: клиент, сервер, запрос и ответ
Итак, две программы общаются через API: одна запрашивает данные, другая отвечает.
Первая называется клиентом. Например, это приложение погоды на телефоне или сайт интернет-магазина.
Вторая — сервер. Он хранит информацию и умеет с ней работать. У банка это база счетов, у метеослужбы — данные с датчиков, у склада — информация об остатках товаров. Клиент отправляет запрос, сервер его обрабатывает и возвращает ответ.
Запрос — это сообщение от клиента серверу. В нем указывают:
- куда именно обратиться;
- что нужно сделать: получить информацию, создать новую запись, изменить существующую или удалить ее;
- какие параметры важны. Например, для прогноза погоды — город и единицы измерения;
- служебную информацию: кто отправляет запрос и в каком формате хочет получить ответ.
Ответ — это сообщение от сервера клиенту. Если все прошло успешно, сервер передает запрошенные данные — например, температуру, влажность или скорость ветра. Если что-то пошло не так, он сообщает об ошибке и объясняет ее причину.
Выглядит весь процесс довольно просто. Клиент отправляет запрос на сервер. Сервер проверяет права доступа, обрабатывает запрос и отправляет ответ обратно. После этого приложение или сайт показывает результат пользователю. В реальности это может происходит за считаные секунды от клика или ввода данных до показа информации и успешно выполненного запроса.
|Что делает пользователь
|Что происходит через API
|Оплачивает покупку в интернет-магазине
|Магазин отправляет запрос в платежную систему, банк проверяет карту и возвращает результат оплаты
|Входит на сайт через «ВКонтакте» или Google
|Сайт запрашивает у соцсети разрешенные данные пользователя и получает подтверждение личности
|Строит маршрут в навигаторе
|Приложение получает через API карты, пробки, расстояние и время в пути
|Проверяет прогноз погоды
|Приложение запрашивает свежие данные у метеослужбы
|Просит умную колонку включить свет
|Колонка отправляет команду через API системе умного дома
|Ищет фильм в онлайн-кинотеатре
|Сервис получает описание, рейтинг, постер и другую информацию из базы данных
Эндпоинт — это адрес, по которому программа обращается к API. Для каждого действия предусмотрен свой адрес. Один используют, чтобы получить список пользователей, другой — чтобы создать новую запись, третий — чтобы удалить существующую. По этому адресу сервер понимает, что именно от него требуется.
У одного API может быть десятки и даже сотни эндпоинтов. Например:
- **GET /users **— получить список пользователей;
- GET /users/123 — получить данные конкретного пользователя;
- POST /users — создать нового пользователя;
- PUT /users/123 — обновить данные пользователя;
- DELETE /users/123 — удалить пользователя.
Разработчику не нужно разбираться во внутреннем устройстве сервиса. Достаточно отправить запрос по нужному адресу, добавить необходимые параметры и получить ответ. Это похоже на службу доставки: вы звоните в нужный отдел, называете детали заказа и получаете именно то, что просили.
Форматы данных: JSON, XML и другие
Клиент и сервер должны понимать друг друга. Поэтому они заранее договариваются, в каком формате будут обмениваться данными. Одна программа упаковывает информацию, другая ее принимает и «читает».
Самый популярный формат в 2026 году — JSON. Он компактный, простой и удобный как для программ, так и для разработчиков. Данные в нем выглядят как набор пар «название поля — значение». Значением может быть число, текст, список или вложенная структура. Именно JSON используют большинство современных сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов.
Более старый формат — XML. Он построен на открывающих и закрывающих тегах, похожих на HTML. XML более громоздкий, зато отличается строгой структурой. Поэтому его до сих пор используют банки, страховые компании и крупные корпоративные системы, где важна точность обмена данными.
Есть и другие форматы. Например, YAML напоминает JSON, но сделан так, чтобы его было проще читать человеку. Поэтому его чаще используют в файлах настроек.
Еще один вариант — Protocol Buffers, разработанный Google. Это специальный формат, который хранит данные в очень компактном виде. Благодаря этому информация быстрее передается по сети и быстрее обрабатывается. Его обычно выбирают для высоконагруженных сервисов, где важна каждая миллисекунда.
Какой формат использовать, зависит от задачи. Для большинства сайтов и мобильных приложений подходит JSON. Для сложных корпоративных систем чаще выбирают XML. Protocol Buffers используют там, где критична скорость работы, а YAML обычно остается инструментом для разработчиков и файлов конфигурации.
Основные типы API
API можно разделить по двум признакам: по тому, кому они доступны, и как именно работают.
По доступу: открытые, закрытые и партнерские
Открытые (публичные) API доступны любому разработчику. Обычно достаточно зарегистрироваться и получить ключ доступа. Так работают, например, API Google Maps, погодных сервисов или платежных систем. Именно благодаря открытым API появляются тысячи приложений, которые используют уже готовые сервисы вместо того, чтобы создавать их заново.
Закрытые (внутренние) API используют только внутри компании. Они связывают между собой корпоративные системы: например, интернет-магазин со складом или CRM с бухгалтерией. Посторонним разработчикам такой доступ не предоставляют.
Партнерские API открывают только по договору. Например, интернет-магазин может предоставить логистической компании доступ к своей системе, чтобы та автоматически получала информацию о заказах. Без официального соглашения воспользоваться таким API не получится.
По архитектуре: REST, SOAP, GraphQL и WebSocket
Обычному пользователю необязательно запоминать эти названия. Но именно они определяют, как разные сервисы обмениваются данными.
REST — самый распространенный подход к созданию API. По данным исследований, в 2026 году его используют около 89% компаний. REST ценят за простоту, гибкость и удобство масштабирования. Именно на нем работает большинство современных сайтов, мобильных приложений и онлайн-сервисов.
SOAP — более старый, но очень надежный протокол. Он использует формат XML, поэтому сообщения получаются более объемными. Зато SOAP отличается строгими правилами работы и высоким уровнем контроля. Поэтому его до сих пор широко используют банки, страховые компании и крупные корпоративные системы.
GraphQL появился в Facebook* как способ уменьшить количество лишних запросов. Вместо нескольких обращений к серверу приложение отправляет один запрос и получает только те данные, которые ему действительно нужны. Это особенно полезно для сложных мобильных приложений, где важны скорость работы и экономия интернет-трафика.
WebSocket работает иначе. После первого подключения он не разрывает соединение с сервером, поэтому новые данные могут приходить автоматически, без повторных запросов. Именно поэтому сообщения в мессенджерах появляются сразу, а курсы валют, результаты матчей или биржевые котировки обновляются в режиме реального времени.
*Компания Meta (владелец Facebook) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
Где API встречаются в обычной жизни
API есть практически во всех цифровых продуктах — в каждом приложении, на каждом сайте и почти в каждом устройстве с доступом в интернет.
- Платежи. Вы оплачиваете заказ на маркетплейсе. Сайт через API платежной системы отправляет запрос на списание денег. Банк проверяет карту, списывает средства и возвращает подтверждение. Весь процесс занимает считанные секунды.
- Карты и навигация. Вы открываете карту, вводите адрес — приложение строит маршрут. Для этого оно обращается к API картографического сервиса, который передает информацию о дорогах, пробках и времени в пути.
- Социальные сети. Вы входите на сайт через «ВКонтакте» или Google. Сам сайт не получает ваш пароль. Через API социальной сети он запрашивает только те данные, доступ к которым вы разрешили: например, имя, фотографию профиля или адрес электронной почты.
- Погода. Приложение показывает прогноз, потому что регулярно получает данные через API метеослужбы.
- Умный дом. Вы говорите колонке: «Выключи свет». Она распознает голос, формирует запрос и через API отправляет команду умной лампочке.
- Онлайн-кинотеатры. Вы ищете фильм. Приложение через API базы данных запрашивает название, год выхода, рейтинг, описание и постер. Все эти сведения приходят одним ответом.
- Аналитика. На сайте установлен счетчик посещаемости. Через API он передает информацию в аналитическую систему, где затем формируются отчеты, графики и статистика.
Безопасность API в 2026 году
API давно перестали быть просто способом обмена данными между программами. Сегодня это одна из главных целей для атак хакеров. Чем больше сервисов подключено через API, тем больше потенциальных точек входа в систему. И тем больше рисков.
По данным ежегодного отчета компании Wallarm, которая специализируется на кибербезопасности, в 2025 году 17% всех обнаруженных уязвимостей были связаны с API. А среди уязвимостей, которые уже использовались в реальных атаках и попали в специальный каталог агентства кибербезопасности США (CISA KEV), их доля достигла 43%.
Но проблема не только в самих уязвимостях. Многие компании даже не знают, сколько API используют.
По данным исследования российской компании «Кросстех», 68% организаций не имеют полного представления о количестве API в своей инфраструктуре. Старые версии, тестовые эндпоинты, забытые интеграции — все это становится точками входа для злоумышленников, через которые можно попытаться проникнуть во внутренние системы.
Почему API так трудно защитить
Чем крупнее цифровой сервис, тем больше у него API. У каждого свои адреса, права доступа и правила работы. Со временем появляются новые версии, новые партнеры, новые интеграции. Система становится все сложнее.
Проблема в том, что разработка обычно идет быстрее, чем аудит безопасности. Поэтому даже крупные компании в погоне за новыми фичами, интеграциями и партнерствами периодически оставляют уязвимости, которыми могут воспользоваться злоумышленники.
В больших компаниях с сотнями или тысячами API дыры неизбежны, если нет автоматизации и строгого контроля.
|Что API дают пользователю
|Какие риски появляются
|Быстрая оплата покупок
|Ошибки в API могут привести к утечке платежных данных
|Вход без запоминания десятков паролей
|Компрометация API авторизации может открыть доступ к аккаунту
|Синхронизация приложений
|Чем больше интеграций, тем больше потенциальных точек атаки
|Умный дом и автоматизация
|Ошибки в API могут дать злоумышленнику контроль над устройствами
|Обмен данными между сервисами
|Неправильные настройки могут привести к утечке персональных данных
Самые распространенные уязвимости
Эксперты по кибербезопасности каждый год публикуют рейтинг самых частых ошибок. В 2026 году этот список почти не изменился. Компании постоянно инвестируют в защиту, но человеческий фактор и спешка при разработке по прежнему приводят к одним и тем же ошибкам:
- Доступ к чужим данным. Самый распространенный тип атак — подмена параметра запроса, который указывает на конкретную запись данных. Вместо своего номера заказа хакер подставляет чужой. Если сервер не проверит, кому принадлежит этот заказ, злоумышленник получит доступ к чужим данным.
- Слабая проверка личности. API либо вообще не проверяет, кто отправляет запрос, либо делает это поверхностно. Например, использует простой ключ, который легко украсть или подобрать. Иногда на некоторых адресах проверку забывают включить — и любой может получить доступ к данным.
- Нарушение прав доступа. Разработчики часто синхронизируют интерфейс и API не до конца. В интерфейсе кнопка скрыта для обычных пользователей, а соответствующий API-запрос продолжает работать. Получается разрыв: функция есть, доступ к ней формально ограничен, но любой, кто знает адрес, может ее вызвать. Этим и пользуются злоумышленники.
- Внедрение вредоносных команд. Если API не проверяет данные, которые приходят от пользователя, через запрос можно отправить скрытую команду, которая выполнится на сервере. Например, удалить базу данных или получить доступ к файлам.
- Неправильные настройки. Разработчики оставляют тестовые адреса, не закрывают доступ к служебным функциям, забывают отключить старые версии API. Все это становится лазейками для атак.
В 2026 году API — это бизнес-актив, который нужно защищать наравне с деньгами и данными клиентов. Но его безопасность не ограничивается одним инструментом или этапом разработки. Это процесс, состоящий из ряда обязательных действий:
- Инвентаризация. Первый шаг — знать, какие API у вас есть. Где они, какие версии, кто их использует. Без этого невозможно ничего защитить.
- Авторизация на сервере. Никогда не доверяйте клиенту. Все проверки прав доступа должны быть на серверной стороне. То, что кнопка скрыта в интерфейсе, не означает, что пользователь не может дернуть API напрямую.
- Аутентификация. Используйте надежные механизмы. OAuth 2.0, JWT с коротким сроком жизни, двухфакторка. Не оставляйте эндпоинты без аутентификации.
- Rate limiting. Ограничивайте частоту запросов. Это защищает от брутфорса и DDoS-атак.
- Регулярные проверки. Анализируйте логи, проводите пентесты, обновляйте зависимости.
- Обучение. Разработчики должны понимать риски и знать, как писать безопасный код.
Сегодня API — это уже не просто способ обмена данными между программами. Через него проходят платежи, банковские операции, авторизация пользователей и работа большинства цифровых сервисов. Поэтому защищают API так же тщательно, как базы данных клиентов или платежную инфраструктуру.
Что важно запомнить
- API — это правила общения между программами. Одна программа отправляет запрос, другая отвечает. Все просто.
- API экономят время и деньги, потому что разработчики используют готовые функции вместо того, чтобы писать все с нуля.
- REST — самый популярный тип API, JSON — самый популярный формат данных.
- API вокруг нас: платежи, карты, соцсети, умный дом, аналитика. Без них цифровой мир развалится на части.
- Безопасность API — больная тема. Большинство уязвимостей связаны с авторизацией и аутентификацией. Компании часто не знают, сколько у них API и где они. Это надо исправлять.
Теперь, когда вы знаете, как устроен API, посмотрите на свои приложения по-новому.
Каждое уведомление, каждый платеж, каждый маршрут — за всем этим стоит API. И где-то там, на сервере, ваш запрос обрабатывается, данные проверяются, и ответ летит обратно. Весь этот процесс занимает доли секунды. Но вы этого даже не замечаете.
И вместе с тем каждый раз, когда вы пользуетесь приложением, которое использует API, вы рискуете своими цифровыми данными. Ведь именно эти невидимые посредники сейчас остаются одними из самых популярных лазеек для хакеров, чтобы подобраться к серверам, на которых хранятся как программы, так и данные их пользователей.
Так что, когда очередное приложение просит доступ к вашим данным, а разработчики представляют его как API-интерфейс, например, для доступа к недоступным в России нейросетям — подумайте дважды, что и кому именно вы разрешаете.