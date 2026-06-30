Как работает API: клиент, сервер, запрос и ответ

Итак, две программы общаются через API: одна запрашивает данные, другая отвечает.

Первая называется клиентом. Например, это приложение погоды на телефоне или сайт интернет-магазина.

Вторая — сервер. Он хранит информацию и умеет с ней работать. У банка это база счетов, у метеослужбы — данные с датчиков, у склада — информация об остатках товаров. Клиент отправляет запрос, сервер его обрабатывает и возвращает ответ.

Запрос — это сообщение от клиента серверу. В нем указывают:

куда именно обратиться;

что нужно сделать: получить информацию, создать новую запись, изменить существующую или удалить ее;

какие параметры важны. Например, для прогноза погоды — город и единицы измерения;

служебную информацию: кто отправляет запрос и в каком формате хочет получить ответ.

Ответ — это сообщение от сервера клиенту. Если все прошло успешно, сервер передает запрошенные данные — например, температуру, влажность или скорость ветра. Если что-то пошло не так, он сообщает об ошибке и объясняет ее причину.

Выглядит весь процесс довольно просто. Клиент отправляет запрос на сервер. Сервер проверяет права доступа, обрабатывает запрос и отправляет ответ обратно. После этого приложение или сайт показывает результат пользователю. В реальности это может происходит за считаные секунды от клика или ввода данных до показа информации и успешно выполненного запроса.