Второй блок инициатив касается цифровых платформ. Их обяжут ограничивать доступ к своим сервисам для клиентов, которые заходят через VPN.

В этот список попали не только маркетплейсы, но и крупнейшие банки: «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк, Т-банк. Если компании откажутся выполнять требования, им грозит исключение из белых списков — перечня ресурсов, которые остаются доступными даже при отключении мобильного интернета.

Интересно, что сам глава Минцифры выступает против слишком жестких мер. В отраслевом чате «МИТ — Мы ИТ» он признался, что введение административной ответственности за использование VPN — это «решение в лоб, которое нам категорически не нравится». По его словам, обсуждаемые меры — сложный компромисс, но все остальные варианты еще хуже.

Пока бизнес реагирует на инициативу сдержанно. В МТС заявили, что не располагают информацией о планах вводить плату за VPN и пока не вводили никаких ограничений. Остальные крупные игроки — VK, «ЭР-Телеком», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком» — от комментариев отказались.

Что говорят законодатели

Идею вовсе запретить VPN и ввести за него штрафы, равно как и инициативу по взиманию дополнительных платежей за зашифрованный трафик, в Госдуме пока не обсуждали, сообщил первый зампред думского Комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его мнению, вводить штрафы за использование VPN действительно нецелесообразно, а Минцифры такими непопулярными мерами пытается найти компромисс, чтобы не начать привлекать россиян по административке.