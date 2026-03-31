15 ГБ на все про все. Как Минцифры предлагает бороться с VPN и сколько это будет стоить россиянам
Почему VPN-трафик решили сделать платным
Минцифры намерено серьезно ограничить использование VPN-сервисов в России. В субботу, 28 марта, глава ведомства Максут Шадаев провел сразу два совещания с бизнесом: сначала с крупными сотовыми операторами, затем — с представителями цифровых платформ и интернет-ретейла (VK, Ozon, «Авито», Wildberries, «Яндекс» и т. п.).
Главная просьба к операторам — ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика в месяц на мобильных сетях. По данным источников Forbes, такая опция должна заработать уже до 1 мая.
Второй блок инициатив касается цифровых платформ. Их обяжут ограничивать доступ к своим сервисам для клиентов, которые заходят через VPN.
В этот список попали не только маркетплейсы, но и крупнейшие банки: «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, ПСБ, Альфа-банк, Т-банк. Если компании откажутся выполнять требования, им грозит исключение из белых списков — перечня ресурсов, которые остаются доступными даже при отключении мобильного интернета.
Интересно, что сам глава Минцифры выступает против слишком жестких мер. В отраслевом чате «МИТ — Мы ИТ» он признался, что введение административной ответственности за использование VPN — это «решение в лоб, которое нам категорически не нравится». По его словам, обсуждаемые меры — сложный компромисс, но все остальные варианты еще хуже.
Пока бизнес реагирует на инициативу сдержанно. В МТС заявили, что не располагают информацией о планах вводить плату за VPN и пока не вводили никаких ограничений. Остальные крупные игроки — VK, «ЭР-Телеком», «Вымпелком» («Билайн»), «Ростелеком» — от комментариев отказались.
Что говорят законодатели
Идею вовсе запретить VPN и ввести за него штрафы, равно как и инициативу по взиманию дополнительных платежей за зашифрованный трафик, в Госдуме пока не обсуждали, сообщил первый зампред думского Комитета по информационной политике Антон Горелкин. По его мнению, вводить штрафы за использование VPN действительно нецелесообразно, а Минцифры такими непопулярными мерами пытается найти компромисс, чтобы не начать привлекать россиян по административке.
«Убежден, что штрафовать за VPN нужно только в том случае, если такие сервисы используются для совершения преступлений. Именно в этой логике разрабатывались соответствующие законодательные инициативы, а вот полный запрет VPN и введение ответственности за его нарушение в Госдуме никогда не обсуждались», — написал Горелкин в своем канале в MAX.
Однако, по мнению зампреда Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрея Свинцова, в ближайшие месяцы Роскомнадзор точно получит возможность осуществлять блокировку VPN-трафика. После чего в России наступит аналог «великого китайского файерволла», где будут работать только разрешенные сайты и приложения.
«Если кто-то думает, что все установят себе VPN и ничего не поменяется, я считаю, что это не так. Воспользуется Роскомнадзор этой возможностью или нет, по блокировке VPN-трафика, это покажет время… При этом, естественно, трафик будет блокировать не исключительно Telegram, а весь трафик, то есть туда попадут, естественно, все запрещенные сайты, все запрещенные мессенджеры, абсолютно все», — отметил Свинцов.
Как будут отслеживать трафик
Технически операторы и платформы давно умеют вычислять пользователей VPN, но делают это не со стопроцентной точностью.
По словам бизнес-консультанта по ИБ Positive Technologies Алексея Лукацкого, владелец сайта не может увидеть факт использования VPN, основываясь только на одном параметре. Обычно в ход идут скоринговые системы, которые анализируют комбинацию факторов: репутацию IP-адреса, данные WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и TTL (время жизни пакета).
«Например, если у пользователя установлен часовой пояс на смартфоне +3, язык — русский, а подключается он из Голландии, то это странно, и, скорее всего, он заходит через VPN, — пояснил Лукацкий для Forbes. — Однако даже совокупность параметров не дает 100%-го результата».
Технический эксперт RKS Global добавляет, что операторы видят специфический цифровой след трафика. Популярные протоколы имеют характерные «рукопожатия» при установке соединения, поэтому оборудование легко распознает использование VPN, как минимум самые популярные протоколы.
При этом, что важно, операторы не могут расшифровать сам трафик: они видят факт использования VPN, но не знают, какие именно видео или сайты внутри этого туннеля открывает пользователь.
О каких дополнительных суммах речь
Платить придется только тем, кто превысит лимит в 15 ГБ международного трафика. По предварительным данным, каждый дополнительный гигабайт будет стоить около 150 рублей.
Для 90% пользователей инициатива практически ничем не грозит, кроме фоновой тревожности. Пока вы не превысили цифру в 15 ГБ в месяц, вы можете пользоваться VPN так же, как и раньше.
А вот тем, у кого мобильный интернет — единственный доступный в их районе (например, жителям деревень и СНТ), придется серьезно поумерить аппетиты. Взимать по 150 рублей будут за каждый внеплановый гигабайт зашифрованного трафика, так что если не отключить ВПН, в день легко можно попрощаться с этими деньгами, даже не напрягаясь.
Нехитрая калькуляция подсказывает, что если вы скромничаете и тратите всего по 1 ГБ в день на VPN-трафик, то ваш лимит кончится в первую половину месяца. За вторую придется дополнительно к своему тарифу заплатить уже 2250 рублей. Если ваши аппетиты этим не удовлетворяются, и вы тратите на все ваши нужды, видео, игры и т. п. хотя бы 2 ГБ, лимит кончится еще быстрее — за неделю, а оставшиеся дни, если не отключить VPN, будут стоить уже около 7000 рублей в месяц.
Хватит ли россиянам VPN-трафика
С точки зрения «выживания» в интернете для большинства задач 15 ГБ — это очень много.
Самые востребованные стандартные тарифные планы операторов обычно включают всего 5 ГБ в месяц на все — и если не делать мобильный интернет вашим основным, этого с лихвой хватает, чтобы оставаться на связи.
Опасность может представлять только опция автоматической загрузки больших медиафайлов в Telegram и прочих мессенджерах. Но в настройках можно отключить автозагрузку по сотовой сети, чтобы это работало, только когда у вас есть устойчивое Wi-Fi соединение.
Единственное, на что может не хватить этого объема, — это круглосуточный просмотр стриминговых платформ в высоком качестве. Такие видео жрут гигабайты очень быстро. Так что пользователям придется скачивать видео, которые хотят посмотреть в дороге, заранее либо пользоваться отечественными платформами.
Если вы привыкли сутками смотреть YouTube в 4K, стримить игры или качать тяжелые файлы через VPN на телефоне, 15 ГБ улетят за пару дней. Потом будет шок-контент в виде платежки. Статистика Минцифры говорит о том, что средний пользователь тратит на VPN около 10 ГБ в месяц. 15 ГБ — это даже с запасом. Это похоже на старые тарифы с «ночным безлимитом»: условия формально остаются, но за активное потребление придется платить.
Даже самые прожорливые нейросети (для работы со многими из которых тоже приходится изощряться с доступом), вопреки расхожему мифу, практически не потребляют трафик.
Современные нейросети жрут не трафик, а вычислительные мощности на сервере. Даже если вы общаетесь с ИИ по 10 часов в день чисто текстом, вы едва ли наберете 200–300 МБ за месяц. Если нейросеть генерирует вам видео или десятки изображений в высоком разрешении — да, трафик может подрасти. VPN добавляет до 10–15% лишнего объема к вашему трафику (служебные данные). Но 15 ГБ — это такой гигантский запас для общения с ИИ, что его хватит на годы вперед.
Однако, отметил эксперт, сама тенденция может продолжаться. Сегодня лимит в 15 ГБ, завтра — 10 ГБ, послезавтра — плата за само подключение. В этом ключе изменение условий оплаты может выступать инструментом давления, считает Бедеров.
Какие основные сложности ждут россиян
Несмотря на «щедрый» лимит в 15 ГБ, у новой системы есть несколько слабых мест, которые могут испортить жизнь пользователям.
- Недоступность сервисов. Если платформы начнут блокировать клиентов с VPN, пользователи могут столкнуться с тем, что привычные приложения банков и маркетплейсов перестанут открываться. Особенно остро это ударит по тем, кому VPN нужен для работы с зарубежными сервисами или для работы внутри России по корпоративным сетям: одновременно все работать не будет, придется выбирать.
- Огромные платежки. Тут важно подчеркнуть: инициатива Минцифры не равно полному запрету VPN в России или даже только по мобильной сети. Но любителям пользоваться такими сервисами вопреки всем предупреждениям придется раскошелиться, причем счетчик начнет тикать автоматически при превышении лимита, не спрашивая, правда ли вы хотите продолжить использовать VPN-трафик. Это чревато не только дополнительными расходами постфактум. Если пользователь вовремя не оплатит выросший счет, оператор может заблокировать мобильную связь до полного погашения долга.
- Ложные срабатывания в поездках. Самый рискованный момент — заграничные поездки. Если скоринговая система оператора ошибочно примет реальное нахождение пользователя за границей за использование VPN, человек рискует получить либо блокировку сервисов, либо неожиданно высокий счет за «международный трафик», хотя по факту он просто был в отпуске (и платил дополнительно еще и за роуминг).
Операторы обещают считать именно «международный трафик». Но технически 100% детектить VPN невозможно — будут ложные срабатывания на людях, реально уезжающих за границу. И если система ошибется, доказывать что-то оператору вы устанете.