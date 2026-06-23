Эту технологию, как нетрудно догадаться, активно используют мошенники, которые разводят по телефону россиян, маскируя свое реальное местонахождение. Они организуют целые узлы связи в арендуемых помещениях. И речь не о подвалах и офисах, а о самых обычных съемных квартирах.

А когда туда, вычислив злодеев по номеру, приходит полиция, находят в лучшем случае только оборудование — ведь физического присутствия преступников там вовсе не требуется.

Собственник жилья рискует оказаться в центре этой истории, даже не подозревая об этом. Сдал квартиру «тихому айтишнику», получил оплату, а через месяц в дверь стучатся силовики.

Разбираемся, как работает схема, что должно насторожить арендодателя и как заранее собрать доказательства, что вы сдавали жилье, а не помогали мошенникам.

Что это за схема

Мошенническим колл-центрам позарез нужны российские номера, причем звонящие из российских же сетей связи. Если звонок идет из-за границы, его проще заблокировать или распознать.

А вот если он проходит через SIM-бокс или GSM-шлюз, человек на том конце видит обычный российский номер — и с большей вероятностью берет трубку. Все просто: доверие к «своему» номеру выше, чем к неизвестному международному. Схема выглядит примерно так:

Мошенники находят помещение, где можно поставить оборудование.

Оформляют аренду на подставное лицо или на человека, который не вникает в суть происходящего.

Завозят роутеры, SIM-боксы, пачки SIM-карт, телефоны, антенны.

Готово: они могут удаленно управлять звонками. И периодически менять адрес, чтобы оборудование сложнее было найти.

В такой квартире может вообще никто не жить. Это не классический «колл-центр» с десятью операторами, а технический узел: коробка с оборудованием работает сама, а реальные операторы сидят хоть на другом конце света.

Почему запреты не сработали

Надо понимать, что эта схема отнюдь не нова и прекрасно известна правительству и правоохранительным органам. И меры против нее уже предпринимались.

В декабре 2024 года правительство изменило правила лицензирования IP-телефонии. Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, а операторы должны перестроить работу под лицензии телефонной связи. Власти объясняли это борьбой с подменой номеров и телефонным мошенничеством.

При этом Минцифры отдельно уточняло: IP-телефония как технология не запрещается. Добросовестные операторы с нужной лицензией продолжили работать, а звонки в мессенджерах обычных пользователей не затрагивались, потому что там разговор не выходит в сеть стационарной или мобильной телефонной связи. То есть, по идее, запрещалась только подмена номера.

Но мошенники научились обходить этот запрет как раз за счет присоединения к схеме не только VoIP-шлюзов, но и SIM-боксов.

Если раньше схема выглядела так: