Россиян втягивают в преступные схемы под видом безобидного съема жилья. Что такое аренда под VoIP и как с ее помощью вас подставляют мошенники
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На всевозможных сайтах объявлений в последнее время часто появляются таинственные объявы «сниму место под VoIP-оборудование». Места нужно немного, деньги предлагают хорошие, поэтому немало человек откликаются и охотно предоставляют неизвестным возможность войти в свой дом и подключить в розетку прибор, мало чем отличающийся от обычного модема.
Впрочем, иногда злоумышленники действуют и куда менее открыто. Таинственные подключенные коробочки могут обнаружить, например, владельцы посуточных квартир и комнат под сдачу, причем чаще всего не сразу, а спустя какое-то время после того, как их установили в их жилье. И, не поняв, что это такое, могут даже оставить включенным, перепутав со стандартным интернет-оборудованием.
На самом деле в дома и квартиры устанавливают SIM-боксы и VoIP-GSM-шлюзы —специальное сетевое оборудование для конвертации голосового трафика между традиционными телефонными сетями и IP-телефонией. Технология позволяет удаленно звонить из-за рубежа так, что у собеседника будет отражаться российский номер.
SIM-бокс — это устройство или комплекс устройств с большим количеством SIM-карт. Его задача — дать мошенникам много «живых» мобильных номеров, с которых можно звонить или отправлять СМС.
VoIP-шлюз — это технический мост. Он принимает звонок из интернета и переводит его в формат обычного телефонного звонка через мобильную сеть. Или наоборот: берет обычный звонок и отправляет его через интернет.
На практике эти понятия часто смешиваются, потому что в преступной схеме устройства работают вместе: интернет-звонок приходит на шлюз, шлюз использует SIM-карту, а жертва видит обычный номер.
Эту технологию, как нетрудно догадаться, активно используют мошенники, которые разводят по телефону россиян, маскируя свое реальное местонахождение. Они организуют целые узлы связи в арендуемых помещениях. И речь не о подвалах и офисах, а о самых обычных съемных квартирах.
А когда туда, вычислив злодеев по номеру, приходит полиция, находят в лучшем случае только оборудование — ведь физического присутствия преступников там вовсе не требуется.
Собственник жилья рискует оказаться в центре этой истории, даже не подозревая об этом. Сдал квартиру «тихому айтишнику», получил оплату, а через месяц в дверь стучатся силовики.
Разбираемся, как работает схема, что должно насторожить арендодателя и как заранее собрать доказательства, что вы сдавали жилье, а не помогали мошенникам.
Что это за схема
Мошенническим колл-центрам позарез нужны российские номера, причем звонящие из российских же сетей связи. Если звонок идет из-за границы, его проще заблокировать или распознать.
А вот если он проходит через SIM-бокс или GSM-шлюз, человек на том конце видит обычный российский номер — и с большей вероятностью берет трубку. Все просто: доверие к «своему» номеру выше, чем к неизвестному международному. Схема выглядит примерно так:
- Мошенники находят помещение, где можно поставить оборудование.
- Оформляют аренду на подставное лицо или на человека, который не вникает в суть происходящего.
- Завозят роутеры, SIM-боксы, пачки SIM-карт, телефоны, антенны.
- Готово: они могут удаленно управлять звонками. И периодически менять адрес, чтобы оборудование сложнее было найти.
В такой квартире может вообще никто не жить. Это не классический «колл-центр» с десятью операторами, а технический узел: коробка с оборудованием работает сама, а реальные операторы сидят хоть на другом конце света.
Почему запреты не сработали
Надо понимать, что эта схема отнюдь не нова и прекрасно известна правительству и правоохранительным органам. И меры против нее уже предпринимались.
В декабре 2024 года правительство изменило правила лицензирования IP-телефонии. Из перечня исключается лицензия на передачу интернет-данных с наложением голосовой информации, а операторы должны перестроить работу под лицензии телефонной связи. Власти объясняли это борьбой с подменой номеров и телефонным мошенничеством.
При этом Минцифры отдельно уточняло: IP-телефония как технология не запрещается. Добросовестные операторы с нужной лицензией продолжили работать, а звонки в мессенджерах обычных пользователей не затрагивались, потому что там разговор не выходит в сеть стационарной или мобильной телефонной связи. То есть, по идее, запрещалась только подмена номера.
Но мошенники научились обходить этот запрет как раз за счет присоединения к схеме не только VoIP-шлюзов, но и SIM-боксов.
Если раньше схема выглядела так:
Иностранный или анонимный VoIP-аккаунт → интернет → российский оператор → обычный телефон жертвы.
То маршрут через SIM-бокс другой:
Мошенник за границей → интернет → оборудование в российской квартире → российская SIM-карта → мобильная сеть → жертва.
То есть для оператора на последнем участке это уже выглядит не как «иностранный VoIP-звонок», а как звонок с обычной российской SIM-карты, которая физически находится в сети российского оператора.
Поэтому схема с арендованной квартирой и нужна: она превращает удаленный интернет-звонок в локальный мобильный вызов.
Да, такие колл-центры тоже реально выявить. Обычно полиция реагирует, когда на конкретные номера начинают поступать жалобы, а операторы по запросу проверяют и выясняют, что одна точка генерирует слишком много звонков со слишком большого количества сконцентрированных там сим-карт.
Однако между подозрениями и выявлениями может пройти достаточно времени, чтобы злоумышленники могли отработать и перевезти оборудование на следующую съемную квартиру.
Как подставляют владельцев квартир
Главная задача мошенников при поиске «базы» под свой колл-центр — создать видимость самой обычной аренды. Человек приходит, ведет себя спокойно, не торгуется, готов заплатить вперед. Говорит, что работает удаленно, например, настраивает оборудование, тестирует связь, обслуживает IT-инфраструктуру, просит в связи с этим провести за дополнительную плату быстрый интернет.
На этапе предварительных договоренностей сложно определить, что по факту помещение используют как техническую точку. Но будут знаки.
Вот несколько признаков, которые должны насторожить еще на этапе сделки:
- Арендатор не хочет показывать паспорт или присылает только фото плохого качества.
- Просит оформить договор «потом» или вовсе не оформлять.
- Готов платить выше рынка, если не будете задавать вопросов.
- Настаивает, что в квартире «никто мешать не будет», но отказывается обсуждать плановые осмотры.
- Говорит, что иногда будут приезжать курьеры, «техники» или «коллеги».
- Просит подключить быстрый интернет на имя собственника.
- Не хочет регистрировать договор, платить по безналу или оставлять прозрачный след платежей.
Сам по себе ни один из этих признаков не доказывает, что вы имеете дело с мошенниками. Но если их несколько, это уже не «удобный арендатор», а повод как минимум задуматься.
Чем это грозит собственникам
Предоставляя квартиру под сдачу, собственники редко въедливо выясняют и проверяют, как именно и кто ее будет использовать. Апартаменты, которые сдают посуточно, и вовсе могут не видеть хозяев неделями, пока там по очереди живут арендаторы: они забирают и оставляют ключи дистанционно в расчете, что, если что-то вдруг пойдет не так, следующий арендатор или приходящая уборщица сообщит об этом.
Но когда в квартиру вламывается полиция и вас вызывают на допрос (пока еще как свидетеля), показывая вам очевидные признаки мошеннического колл-центра, все эти соображения удобства и невмешательства оборачиваются против вас.
Юридически собственник не отвечает за преступление только потому, что оно совершалось в его квартире. В уголовном праве важна вина: человек должен понимать, что помогает преступлению, и совершать действия, которые этому способствуют.
Уголовная ответственность за мошенничество по статье 159 УК РФ владельцу не грозит, если он не знал и не мог знать о подобной афере. Уголовный кодекс для привлечения к ответственности по данной статье требует обязательного наличия вины в форме прямого умысла: собственник должен осознавать преступный характер действий и желать их совершения.
Но на практике собственнику все равно придется пережить немало неприятных моментов, доказывая, что он тут ни при чем. И у правоохранительных органов точно будут к нему вопросы. А вот какие —зависят от его степени вовлеченности в происходящее.
Первый сценарий — он просто свидетель. Сдал квартиру, не знал о SIM-боксах, арендатор пропал, а документы и переписка подтверждают обычную аренду. Такого собственника будут опрашивать, могут изъять документы, но само по себе право собственности на квартиру не делает его участником схемы.
Второй сценарий — следствие считает, что собственник закрывал глаза на очевидное. Он видел оборудование, понимал, что в квартире никто не живет, получал повышенную оплату наличными, не задавал вопросов и продолжал сдавать помещение. Здесь уже могут проверять, не было ли пособничества.
Третий сценарий — собственник сам участвовал в схеме: искал помещение под оборудование, подключал интернет, принимал курьеров, менял SIM-карты, предупреждал арендаторов об осмотрах, получал деньги именно за «размещение техники». Это уже могут расценить не как неосмотрительность, а как участие в преступной схеме.
Какие статьи могут фигурировать
Главная новая статья — 274.3 УК РФ. Она касается незаконного использования абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, а также обеспечения работы такого оборудования, если это делается для совершения другого преступления или приводит к тяжким последствиям.
Наказание по этой статье обычно включают себя и штраф и лишение свободы либо принудительные работы. И если частное лицо еще может отделаться штрафом до 300 000 рублей и сроком до двух лет, то куда более частый сценарий «группы лиц» или «организованной группы» грозит участникам уже сроком до 5–6 лет и штрафами до 3 млн рублей.
Если схема связана с передачей SIM-карт, номеров или аккаунтов, могут появиться статьи 274.4 и 274.5 УК РФ.
Если через оборудование совершались хищения — базовая статья 159 УК РФ (мошенничество).
Если человек не звонил жертвам, но помогал преступникам помещением, оборудованием или информацией, следствие может рассматривать вопрос о соучастии (статьи 33 и 34 УК РФ). В особо тяжелых случаях, если речь об устойчивой группе, может возникнуть и статья 210 УК РФ — организация преступного сообщества.
Но ключевой вопрос во всех случаях один: что именно знал собственник и что именно он делал.
Можно ли обнаружить незаконное оборудование в своей квартире
Надежного бытового способа «просканировать квартиру» и точно понять, что там стоит SIM-бокс, у собственника нет. Такие вещи должны выявлять операторы связи и правоохранительные органы. Обычный человек чаще может заметить не саму технологию, а косвенные признаки.
Вот что должно насторожить:
- Квартира формально сдана для проживания, но соседи не видят, чтобы туда приходили, уходили, оставались ночевать и включали свет по вечерам.
- Арендатор постоянно переносит встречи и не пускает на плановый осмотр.
- Соседи видят частые приезды курьеров и незнакомых людей.
- В квартире слышен постоянный гул техники, работают вентиляторы, сильно греется оборудование.
- Появились коробки с электроникой, множественные роутеры, антенны, провода, удлинители.
- Расход электричества или интернет-трафика резко вырос без понятной причины.
- Арендатор просит не отключать питание и интернет даже при его отсутствии.
- В квартире обнаружены пачки SIM-карт, телефоны без видимого бытового смысла, странные устройства с множеством слотов.
ВАЖНО: если есть подозрения, не надо самому вскрывать дверь, выносить оборудование или пытаться «разобраться на месте». Это может навредить и делу, и самому владельцу. Лучше зафиксировать факты и обратиться в полицию.
Как доказывать невиновность
Строго говоря, человек не обязан доказывать свою невиновность: обвинение должно доказать его вину. Но в реальности лучше заранее иметь пакет документов, который показывает вашу добросовестность.
Вот что поможет:
- Письменный договор найма.
- Акт приема-передачи квартиры.
- Копия паспорта арендатора или хотя бы подтверждение, что вы проверяли личность.
- Банковские переводы за аренду, а не безымянный наличный расчет.
- Переписка, где обсуждается именно проживание, бытовые условия, срок аренды, коммунальные платежи.
- Условия договора о запрете незаконной деятельности и оборудования.
- Фотографии квартиры до заселения.
- Сообщения соседей или управляющей компании, если они предупреждали о подозрительной активности.
- Ваши письменные требования к арендатору пустить на осмотр.
- Обращение в полицию, если вы сами обнаружили подозрительные признаки.
Договор не спасет автоматически, но он сильно помогает показать, что вы сдавали жилье законно, проверяли арендатора и не соглашались на использование квартиры как технической базы. Вот что стоит туда включить:
- Помещение передается только для проживания.
- Запрещено размещать оборудование для массовых звонков, рассылок, майнинга, коммерческой связи, колл-центров и иной деятельности, не связанной с проживанием.
- Запрещена передача квартиры третьим лицам без письменного согласия собственника.
- Арендатор обязан заранее согласовывать установку дополнительного сетевого, телекоммуникационного и промышленного оборудования.
- Собственник имеет право на плановый осмотр квартиры по предварительному уведомлению.
- Арендатор обязан обеспечивать доступ при авариях, жалобах соседей или подозрении на незаконное использование помещения.
- Арендатор подтверждает, что не будет использовать квартиру для противоправной деятельности.
- Нарушение этих условий дает основание требовать расторжения договора и освобождения помещения.
К договору нужен акт приема-передачи с фотографиями квартиры на дату заселения. Полезно сохранить копию паспорта арендатора, переписку, объявления, чеки, банковские переводы, данные риелтора, если он участвовал в сделке.
Если подозрение уже возникло, не надо звонить арендатору с угрозами и давать ему время все вывезти. Лучше письменно зафиксировать ситуацию: сообщение в мессенджере, электронное письмо, обращение к участковому или в полицию.
Если есть управляющая компания или консьерж, попросить их сохранить записи камер и данные о визитах курьеров. Но не устраивайте самодеятельное расследование — это может только навредить.
Как не подставиться: короткая памятка
- Не сдавайте квартиру человеку, личность которого не проверили.
- Не соглашайтесь на аренду без договора, даже если платят больше рынка.
- Не подключайте интернет и связь на свое имя, если пользоваться ими будет арендатор для непонятных задач.
- Не разрешайте «поставить оборудование для теста связи», если вы не понимаете, что это такое и кому оно принадлежит.
- Пропишите в договоре запрет на колл-центры, телеком-узлы, SIM-боксы, массовые обзвоны и передачу квартиры третьим лицам.
- Договоритесь о плановых осмотрах и реально их проводите.
- Поддерживайте контакт с соседями: иногда именно они первыми замечают, что квартира превратилась в склад техники, майнинг-ферму или телефонный центр.
- При подозрениях не вскрывайте оборудование и не пытайтесь его спрятать или уничтожить. Вызывайте полицию.
Главная защита собственника — нормальная юридическая гигиена и знание о рисках. Мошенники ищут не только жертв для звонков. Им нужны люди, которые не задают вопросов, берут деньги и игнорируют документацию. Не становитесь для них удобной инфраструктурой.