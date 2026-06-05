Ваш запрос к ИИ не убьет планету. А тысяча? Честно об экологической цене работы нейросетей
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Вы открываете чат с нейросетью и просите: «Напиши письмо с извинениями за опоздание». Или: «Придумай рецепт ужина из того, что есть в холодильнике». Или: «Перескажи этот дурацкий договор на трех страницах».
Секунда-другая ожидания — и ответ готов. Кажется, что это не стоит ровным счетом ничего. Запрос улетел в «облако», там что-то щелкнуло, и готово. Ни дыма, ни выхлопа, ни шума. Но где-то на другой стороне планеты, в огромном здании без окон, ваш запрос приземлился в серверную стойку. Зажужжали вентиляторы. Засветились индикаторы на тысячах чипов, которые и так работают на пределе. Зашумели трубы системы охлаждения, прогоняя литры воды, чтобы эти чипы не расплавились.
На микроскопическую долю, но стали ближе к износу процессоры и чипы памяти, дефицит которых и так накрыл мир с началом бума нейросетей. Вздохнула электростанция где-то в Китае или США, выпустив в атмосферу лишний грамм углекислого газа.
Ваш запрос — лишь мизерная песчинка в этом процессе, однако даже он — часть общей физики. И у нее есть последствия.
Сколько энергии ест ИИ и почему речь не о цене запроса, а об их количестве
В 2024 году мировые дата-центры, по данным Института ООН по водным ресурсам, окружающей среде и здоровью, потребили 448 триллионов ватт-часов электроэнергии. Это больше, чем любая страна мира, за исключением разве что десяти крупнейших экономик . Ту же тенденцию фиксирует и Международное энергетическое агентство (IEA) тенденцию: потребление электричества дата-центрами в 2025 году выросло на 17%, тогда как мировой спрос в целом — только на 3%.
К выбросам это привело нешуточным: около 189 миллионов тонн CO₂ — как у целой Аргентины.
Проблема даже не в том, что ИИ уже «съел всю энергию». Проблема в темпе и концентрации. По прогнозам IEA, к 2030 году энергопотребление дата-центров может вырасти до 945–950 ТВт·ч — почти вдвое. При этом именно AI-сегмент растет быстрее всего, и его доля может утроиться.
Аналитики ООН предупреждают: уже к 2030 году на дата-центры будет приходиться почти 3% мирового потребления электричества. Если бы они были отдельной страной, заняли бы шестое место в мире. Их углеродный след достигнет 399 миллионов тонн CO₂.
При этом один конкретный запрос может быть вполне безобиден. Google в своем исследовании 2025 года подсчитал: средний текстовый запрос к Gemini потребляет 0,24 Вт·ч энергии, выбрасывает 0,03 г CO₂ и «выпивает» 0,26 мл воды .
Это примерно как девять секунд просмотра телевизора.
Но таких запросов — миллиарды. Только на ChatGPT ежедневно, по данным ООН, приходится 2,5 миллиарда промтов. А ведь это далеко не единственная нейросеть.
Тут нужно отступить и оговориться, что энергопотребление ИИ сильно зависит от того, что именно он делает:
- Обучение модели — самый затратный этап разово. GPT-3 «съел» 1,3 миллиарда ватт-часов. Следующая версия — уже 50–70 миллиардов.
- Инференс — использование уже обученной модели для ответа на ваши запросы. Именно здесь происходит основной «перерасход». По оценкам ООН, около 90% энергопотребления ИИ приходится именно на работу, а не на обучение.
- Простой текстовый запрос и генерация изображения или видео — небо и земля. Но при этом типичный ChatGPT-запрос, даже текстовый, в 200 раз энергоемче, чем работа банального спам-фильтр в почте.
Сколько воды «выпивают» чат-боты
Электричество — полбеды. Вода, которой охлаждают раскаленные серверные стойки, уже стала отдельным поводом для серьезных скандалов.
Протесты против «водного следа» ИИ — это растущее экологическое движение. Активисты и исследователи выступают против строительства гигантских центров обработки данных (ЦОД), так как для их охлаждения тратятся миллиарды литров пресной воды. Это усугубляет дефицит воды, особенно в засушливых регионах
Как иронично заметил один из авторов доклада ООН Каве Мадани: «ИИ — это не просто виртуальная сущность. Речь идет о физическом явлении с реальными последствиями. Существует инфраструктура. Потребляется энергия. Мы не видим дыма, исходящего из наших устройств. Но где-то еще кто-то от этого страдает».
По данным ООН, на выработку энергии для дата-центров в 2024 году потребовалось 4,5 триллиона литров воды, и это только для производства электричества, не считая самого охлаждения.
Накануне Дня эколога в 2026 году Google признал: в 2024 году компания потребила 7,2 миллиарда галлонов пресной воды. Удалось восполнить 4,5 миллиарда — около 64%. Звучит как достижение, пока не вспомнишь, что 2,7 миллиарда галлонов испарились безвозвратно.
В качестве решения технологический гигант предложил отраслевые стандарты водопользования для дата-центров. Но что такое стандарты по сравнению с фактом: вода потребляется огромными темпами, как бы это ни регулировали в документах.
Железо и электронный мусор: еще одна невидимая часть проблемы
Даже если завтра все дата-центры перейдут на зеленую энергию и замкнутый цикл воды, останется вопрос горы железа, которая нужна для их работы. И остается после нее.
Серверное оборудование устаревает быстро. Компании гонятся за мощностью, заменяя стойки каждые 2–5 лет .
может создать генеративный ИИ к 2030 году. Для сравнения: это вес примерно 250 000 взрослых африканских слонов.
Авторы исследования подчеркивают: электронные отходы могут содержать опасные вещества вроде ртути и свинца, и большая их часть оседает в бедных странах, где переработка часто идет с нарушением всех норм безопасности.
По данным ЮНЕП, сейчас лишь около 22% всех электронных отходов перерабатываются экологически безопасным способом. А редкоземельные элементы, без которых немыслима современная электроника, перерабатываются в количестве около 1%.
Выбросы и углеродный след: не только работа, но и строительство
Microsoft в своем отчете за 2024 год признал: совокупные выбросы компании выросли на 23,4% по сравнению с базовым 2020 годом. Причина — строительство дата-центров и «воплощенный углерод»: выбросы, зашитые в бетон, сталь и полупроводники.
Косвенные выбросы Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta в 2020–2023 годах выросли в среднем на 150%. Спрос на энергию для дата-центров оказался неподъемным даже для зеленых инициатив.
А есть ли от ИИ польза для экологии?
Международное энергетическое агентство (IEA) не зря тратит ресурсы на анализ ИИ. У технологии есть огромный потенциал, чтобы сделать энергетику чище.
Насчитывается минимум 21 перспективное применение ИИ в охране биоразнообразия — от анализа спутниковых снимков до цифровых двойников экосистем. Экологическая польза ИИ реальна, но ее, конечно, нельзя подавать как индульгенцию.
По оценкам IEA, в сценарии широкого внедрения ИИ может приносить энергетике до 110 миллиардов долларов экономии в год к 2035 году. Анализ спроса и предложения, оптимизация работы электростанций и сетей, лучшее прогнозирование погоды для возобновляемой энергетики — все это под силу умным алгоритмам.
Технология может высвободить до 175 ГВт дополнительной пропускной способности существующих линий электропередачи. По сути, таким образом можно произвести новые мегаватты, не протягивая ни одного километра проводов.
Но вот в чем загвоздка. Как отметил соавтор доклада ООН Каве Мадани, да, технология становится эффективнее, но ее начинают использовать чаще. Поэтому эти 175 ГВт погоды не сделают: общее потребление растет, даже если каждая операция становится менее затратной.
Парадокс Джевонса в действии. Более эффективные паровые двигатели привели не к сокращению потребления угля, а к угольной лихорадке. Более эффективные алгоритмы ИИ приводят к бесконечному росту запросов.
При этом есть и светлая сторона. Переход на ИИ экономит те ресурсы, которые раньше тратились, например, на часы самостоятельного поиска в Google и других поисковых сетях.
Обычный поиск в Google тратит около 0,3 Вт·ч энергии на запрос. Короткий ответ ChatGPT или Gemini, по данным самих компаний, требует сравнимых величин — от 0,24 до 0,34 Вт·ч.
Так почему же все говоря о прожорливости нейросетей?
Во-первых, есть исследования, которые закладывают в оценку не только «мозги» сервера, но и пиковые нагрузки инфраструктуры. Во-вторых, все упирается в задачу. Генерация одного изображения в 60 раз «тяжелее» короткого текста, а сложный AI-агент, который анализирует документы и ходит по сайтам, может потреблять в 700 раз больше простого поиска в Google.
Но если считать не только работу сервера, а полную стоимость запроса — ваш телефон, трафик, загрузку страниц с рекламой — то старый добрый веб-поиск иногда даже проигрывает в экологичности.
Что делать
Практичных рекомендаций, по сути, две, и они адресованы разным сторонам.
Что могут и должны делать компании:
- Более ответственно подходить к вопросам учета и использования ресурсов. Сейчас практически ни одна компания не раскрывает реальные данные по энергопотреблению и водопользованию своих дата-центров. А ведь для понимания масштабов проблемы считать нужно не только операционные выбросы, но и полный жизненный цикл оборудования — от добычи лития до утилизации серверной стойки.
- Выбирать локации для дата-центров с учетом доступности чистой энергии и воды.
- Развивать повторное использование серверных компонентов вместо бесконечной гонки за новым железом.
- Делать модели меньше и эффективнее.
Что может делать пользователь:
- Не используйте нейросети для того, чтобы убить время. Это супер-полезный инструмент, который тратит тысячи гигаватт энергии на совершенно пустые диалоги.
- Открывая окно чат-бота, сначала сформулируйте для себя цель. Один хорошо написанный промпт – гораздо лучше, чем десять правок изначально плохого.
- Будьте менее вежливы с чат-ботами. Каждое лишнее «пожалуйста», «будьте добры» или «не составит ли вам труда» — это дополнительные символы, которые нейросеть вынуждена обработать. Сокращение количества слов в запросе позволяет уменьшить энергопотребление ИИ.
- Подходите к ресурсам чат-бот так, как будто экономите воду. Да, вы можете каждый день принимать ванну, но иногда и душа достаточно. Не просите нейросеть написать роман, когда нужна короткая заметка. Не генерируйте видео, если достаточно текста. Не превращайте ИИ в фабрику бесконечного мусорного контента.
Важно не отказываться от технологии, а использовать ее осознанно.
Сейчас человечество в отношении ИИ стоит на распутье, какое будущее нам рисует эта технология. И выбор тут буквально между утопией, где человечество, усиленное искусственным интеллектом, добьется небывалых высот и решит все проблемы, от болезней и голода до глобального потепления и космической экспансии. И киберпанком, где ИИ будет править миром, нравится там это или нет, а сам мир и люди превратятся лишь в батарейки для его дата-центров.
И тысячи вариантов между. Каждый из которых зависит в том числе от каждого из нас.