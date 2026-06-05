Вы открываете чат с нейросетью и просите: «Напиши письмо с извинениями за опоздание». Или: «Придумай рецепт ужина из того, что есть в холодильнике». Или: «Перескажи этот дурацкий договор на трех страницах».

Секунда-другая ожидания — и ответ готов. Кажется, что это не стоит ровным счетом ничего. Запрос улетел в «облако», там что-то щелкнуло, и готово. Ни дыма, ни выхлопа, ни шума. Но где-то на другой стороне планеты, в огромном здании без окон, ваш запрос приземлился в серверную стойку. Зажужжали вентиляторы. Засветились индикаторы на тысячах чипов, которые и так работают на пределе. Зашумели трубы системы охлаждения, прогоняя литры воды, чтобы эти чипы не расплавились.

На микроскопическую долю, но стали ближе к износу процессоры и чипы памяти, дефицит которых и так накрыл мир с началом бума нейросетей. Вздохнула электростанция где-то в Китае или США, выпустив в атмосферу лишний грамм углекислого газа.

Ваш запрос — лишь мизерная песчинка в этом процессе, однако даже он — часть общей физики. И у нее есть последствия.

Сколько энергии ест ИИ и почему речь не о цене запроса, а об их количестве

В 2024 году мировые дата-центры, по данным Института ООН по водным ресурсам, окружающей среде и здоровью, потребили 448 триллионов ватт-часов электроэнергии. Это больше, чем любая страна мира, за исключением разве что десяти крупнейших экономик . Ту же тенденцию фиксирует и Международное энергетическое агентство (IEA) тенденцию: потребление электричества дата-центрами в 2025 году выросло на 17%, тогда как мировой спрос в целом — только на 3%.