Особенность технологии заключается в том, что в работе над созданием дипфейка задействованы сразу два алгоритма с противоположными задачами. Пока один алгоритм создает, например, видео, второй выполняет роль полицейского и пытается определить, похоже ли оно на настоящее. Если второй алгоритм обнаружит фальшивку или нестыковку, первый начинает все заново, учтя причины отбраковки. Таким образом пара нейросетей действует снова и снова, пока не выдаст результат, который сочтет удовлетворительным. За счет этой самой состязательности такие нейросети постоянно прогрессируют и растут над собой, создавая все более реалистичные подделки.

Виды дипфейков

Существует несколько видов дипфейков:

Подмена лица (face swap) — когда лицо одного человека «накладывается» на лицо другого в видео или фото.

Поддельная речь (synthetic speech) — когда создается речь из заданного текста на основе голоса реального человека (так называемый voice cloning, «клонирование голоса»).

Полностью сгенерированное видео — с подменным лицом, синтезированной* речью и иногда вовсе нарисованное нейросетью с нуля.

*Синтез речи — это искусственное производство человеческой речи из заданного текста.

Как и когда появились дипфейки

Само по себе редактирование фото и видео — явление не новое. Вмешиваться в исходные кадры начали едва ли не сразу после возникновения этих технологий.

Умельцы прошлого раскрашивали черно-белые кадры, вставляли туда новые элементы, склеивали разные пленки — все это легло в основу искусства монтажа, на котором строится весь кинематограф XX (да и XXI) века.