ИИ парадоксально помог людям восполнять пробелы в понимании собственного сознания. Что стало ясно?

Работа над искусственным интеллектом превратилась в большой технологичный эксперимент по изучению человека и его сознания. Парадокс в том, что до сих пор крупнейшие умы до конца не понимают, что такое человеческое сознание, чем оно определяется и как понять, что сознанию сопутствует всякое другое метафизическое, вроде души.

Но если не лезть в учебники по философии, сознание для нас — очень узнаваемая интуитивно вещь.

Многим знакомо состояние «автопилота»: вы едете домой по привычному маршруту и вдруг ловите себя на мысли, что не помните половину дороги. Руки поворачивали руль, ноги нажимали педали, но будто «никого не было дома». Так работают привычки и автоматизмы.

И наоборот, есть момент, когда пришло озарение и «лампочка в голове зажглась». Долго не удается решить задачу, вспомнить имя, сформулировать, что именно тревожит, — и вдруг щелк, и все складывается. Появляется очень ясное ощущение: «я понял».

Сознание на уровне здравого смысла — это как раз те моменты, когда мы не просто действуем, а отдаем себе отчет, что с нами происходит и кто актор этого действия: