Используем нейросеть как стилиста. Завирусившиеся промты и подводные камни анализа внешности с ChatGPT
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Вирусные промпты: что с ними не так
После выкатки последней размышляющей модели ChatGPT 5.5 и новой версии генератора картинок ChatGPT Image 2.0 миллионы пользователей этой нейросети начали тестировать в ней различные сценарии — как новые, так и уже известные. И некоторые выдали настолько хороший и качественно отличный от прежних результат, что промпты немедленно залетели в тренды.
Среди них — промпты для анализа внешности, которые вы наверняка уже могли видеть в соцсетях. ИИ анализирует симметрию лица, цветотип, контрастность, дает общие оценки красоты (что, конечно, стало самым хайповым фактором), рекомендации, что можно улучшить. И, конечно, имиджборды — подборки одежды, которые должны подчеркнуть вашу индивидуальность и природную красоту.
Надо оговориться, что в качестве персонального стилиста нейросети использовали, конечно, и раньше. Годом ранее мы любопытства ради тестировали похожие промпты в том же ChatGPT и других нейросетях, но на выходе было больше разочарования, чем пользы.
Нейронки путались в показаниях, выдумывали несуществующие системы архетипов и цветовые палитры, не могли отличить «теплую зиму» от «холодной осени» и составляли доски с одеждой, которая только на первый взгляд выглядела продуманной, а на самом деле не сочеталась друг с другом или повторялась до четырех (!) раз на одной картинке.
Принципиальное отличие, из-за чего эти промпты выстрелили сейчас, — новый уровень генерации изображений, который позволяет сделать весьма правдоподобные и стилистически эстетичные разборы. Ну и то, что последние версии нейросетей стали заметно меньше льстить.
Насколько точно модель способна по фото определить внешность
Чтобы использовать ChatGPT в качестве персонального стилиста, женщины загружают свои фото без фильтров и макияжа и просят нейросеть определить цветотип, архетип, подобрать палитру гардероба и даже дать советы по макияжу. Звучит как замена стилисту, но эксперты предупреждают: тут пока волшебной палочки не случилось.
Эксперт по нейросетям Софья Ярошевская объяснила, как это вообще работает.
По словам Ярошевской, современные визуальные модели действительно отлично справляются с базовой геометрией лица: ИИ считывает пропорции, симметрию, форму глаз, губ и овал лица.
Однако при неясных изображениях у того же GPT Image 2 точность ниже, он может ошибаться в описаниях, а изображения могут ресайзиться перед анализом.
Простой пример: если вам нужен анализ контрастности (разница между цветом кожи, глаз и волос), нейросеть выдаст результат, близкий к идеальному. Однако есть слепая зона, о которой многие забывают, это подтон кожи. И тут-то нейросети часто дают маху.
В реальной жизни цветовой анализ базируется на том, как кожа реагирует на свет и разные оттенки тканей. Это тот самый процесс драпинга, когда стилист прикладывает к лицу разные платки.
В отличие от человека, нейросеть видит не вашу реальную кожу, а пиксели на фотографии. А ведь пиксели искажаются от всего: освещения (теплый свет лампы или холодный свет от окна), баланса белого в камере смартфона, легкого фильтра или даже цвета стены позади вас. Поэтому ChatGPT может уверенно назвать вас «холодная зима», а на другом фото, сделанном вечером, уже «теплая осень».
Имиджмейкер Татьяна Минина дополнила, что практически любой ИИ сегодня — это великолепный ассистент, и профессия стилиста не исключение. Его можно и нужно использовать для двух основных задач:
- Систематизация информации. Нейронка за секунду проанализирует все стилистические теории и направления и выдаст вам четкую структуру. Хоть табличкой, хоть графиками.
- Рутинные задачи. Если вам нужно уже в существующем гардеробе собрать интересные комплекты, внедрить новые элементы стиля или, скажем, минимизировать образ или целый гардероб, то нейросеть прекрасно с этим поможет.
Однако в широком использовании ИИ для стилистического анализа пока слишком много неточностей, которые нейронка очень старается учитывать, но часто промахивается. И дело даже не в ее способностях, а в том, что и сами пользователи не всегда понимают ограничения и как их обойти. В том числе — какие фотографии лучше использовать.
Исказить результат может что угодно — ракурс, освещение, разрешение, наличие макияжа, неудачный или, напротив, слишком идеальный кадр, поза и т. п. И как вы ни крутите, как ни забрасывайте нейронку все новой информацией, она не сможет до конца понять, как вы выглядите вживую, в 3D и движении.
Нейронка анализирует плоскую, статичную фотографию. Которая неизбежно искажена камерой, светом, фильтрами, а возможно — и обработкой. Но человек — это не статичная картинка, и образ его динамичен. То, что вам порекомендует ИИ, совсем не обязательно будет подходить вам в реальной жизни. Хотя на конкретном фото может смотреться просто отлично.
Имиджмейкер также отметила, что большим минусом в такой самотипизации с нейросетью станет отсутствие контекста. Живой стилист обычно дотошно выспрашивает человека о его образе жизни, целях смены гардероба, бюджете, транслируемом и ощущаемом образе. Нейросеть за секунды выдаст вам результат по типовому промпту, не спросив, зачем вам это.
То есть с нейросетью вы можете решить какие-то общие задачи. Подобрать, например, цвета, подходящие ко внешности, и вырезы — к форме подбородка. Но вот предложенный на основе этого образ может не соответствовать вашим личным целям. Например, быть слишком мягким, хотя вам необходимо производить впечатление волевого и сильного человека.
В плане контекста есть и еще один нюанс, и звучит он так: далеко не все, что ИИ способен порекомендовать, прошерстив интернет и доски в Pinterest, реально собрать в комплект в России. А то, что можно купить на маркетплейсах или в ближайших магазинах, он по умолчанию не знает.
Тот же ChatGPT обучается в основном на информации западной части глобальной сети. Она выдает рекомендации, ориентируясь в основном на абстрактный европейский или американский стандарт и ассортимент. Кроме того, не учитывает специфический российский контекст и локальные тренды. Ну не знает ИИ, что у нас принято носить в тех или иных случаях!
В итоге вы рискуете получить красивый цифровой мудборд из вещей, которые невозможно примерить и купить в ваших локальных магазинах или заказать на российских маркетплейсах. И образ, который будет выглядеть странно и чужеродно на вас, когда вы пойдете пройтись по улицам вашего города. А если попытаетесь заменить их «похожими аналогами», то рискуете разрушить всю стройную архитектуру образа.
Так что выводы такие:
- Общие рекомендации по стилю можно использовать, но анализируйте сами применительно к вашей ситуации.
- Не ограничивайтесь типовыми промптами и не стесняйтесь их допиливать под себя, чтобы дать нейросети максимум контекста о себе, своей фигуре, образе жизни, целях, даже психологическом типаже. Вот, например, хорошее дополнение к любому промпту: «прежде, чем приступить, задай мне уточняющие вопросы, как это сделал бы стилист».
- Помните, что ваша цель — не создать доску с красивой одеждой, подходящей вашему цифровому аватару, на которую вы будете любоваться в соцсетях, а собрать капсулу гардероба, подходящую лично вам. Так что берем на заметку силуэты и модели, а не готовые решения в формате «вам подойдет вот это платье за бешеные деньги от американского дизайнера». И отправляемся шерстить маркетплейсы, бутики и шоурумы.
- При выборе вещей помните, что, помимо того, как одежда смотрелась на вас в идеализированном цифровом варианте, важно понимать, как она сядет на вас вживую. Слишком тонкая и тянущаяся ткань — и вот уже вместо четкого силуэта у вас эффект «обтянутой в целлофан сосиски», когда даже хорошая фигура выглядит неидеальна. Косяк в выкройке — и дизайнерские складки на брюках образуют вам дополнительный живот.
Использовать ИИ как стилиста можно и нужно, это отличное начало для экспериментов со стилем. Но воспринимать его ответы как истину в последней инстанции точно не стоит, особенно в вопросах цветотипа. Относитесь к этому как к мозговому штурму с очень начитанным, но, все же, виртуальным помощником.
А чтобы общение приносило больше пользы, эксперт разобрала для вас, как сделать так, чтобы нейросеть не галлюцинировала, и получать более предсказуемый результат.
Как правильно брифовать нейросеть
Чтобы нейросеть не галлюцинировала, ей нужно дать правильные вводные:
- Во-первых, фотографии решают все. Загрузите 3−4 фотографии при разном освещении — дневной свет у окна обязателен. Без макияжа, волосы убраны от лица.
- Во-вторых, задайте контекст. Если вы знаете, что камера вашего телефона желтит, напишите об этом в промпте.
- В-третьих, просите объяснений. Просите не просто выдать результат, а объяснить, почему она сделала такой вывод. Это поможет отловить ошибку, если ИИ неправильно считал цвет ваших глаз из-за блика.
Что ж, теперь, когда мы ознакомились с рекомендациями, давайте приступим к практике.
Подборка полезных промптов для личного ИИ-стилиста
Софья Ярошевская выделила и протестировала несколько рабочих промптов, которые дают отличный результат. Просто скопируйте их, вставьте в ChatGPT и прикрепите свои фото.
Для более предсказуемого результата я советую использовать модель Thinking в ChatGPT, она доступна на платном тарифе. Генерирует подольше, но лучше понимает промпт и внешность персонажа, по моим наблюдениям.
Промпт 1: Анализ внешности
Вариант 1: Глубокий анализ геометрии лица и контрастности
Этот промпт хорош для понимания своих сильных сторон и подбора стрижек:
Ты — профессиональный стилист и эксперт по анализу внешности. Я прикрепила свои фотографии без макияжа при естественном освещении. Проведи детальный анализ моей внешности по следующим пунктам:
- Геометрия лица: определи форму лица, пропорции и симметрию.
- Контрастность: оцени уровень контраста между кожей, глазами и волосами (низкий, средний, высокий).
- Доминанта внешности: что в моем лице привлекает внимание в первую очередь?
- На основе геометрии лица предложи 3 варианта стрижек и укладок, которые гармонизируют пропорции, и объясни, почему именно они.
Вариант 2: Анализ внешности без лести
Это один из наиболее завирусившихся в соцсетях промптов, потому что он дает на выходе красивую и понятную картинку, которую легко запостить без лишних пояснений. Формат ответа — визуально чистый, с карточками и контурным рисунком лица, почти как медицинская карта.
Создай лаконичный, минималистичный и высококачественный отчет о красоте лица на основе этой фотографии. Используйте черно-белый дизайн с тонкими линиями, закругленными углами и роскошной эстетикой. Включи простой контурный рисунок лица, честный анализ привлекательности (симметрия, пропорции, структура костей, кожа и т. д.), четкие оценки, сильные стороны, области для улучшения и практические рекомендации по уходу/стилю. Отчет должен быть основан на данных, визуально изысканным и не слишком льстивым. Текст пиши на русском языке.
Промпт 2: Подбор палитры гардероба
Мы уже в курсе, что ИИ ошибается с подтоном, поэтому просим его дать несколько вариантов.
Выступи в роли эксперта по колористике. Проанализируй мои фотографии.
Учитывая, что цветопередача камеры может искажать реальный подтон кожи, предложи две гипотезы моего цветотипа (например, если сомневаешься между Мягким Летом и Мягкой Осенью).
Для каждой гипотезы составь:
- Базовую палитру гардероба (3−4 цвета для верхней одежды и брюк/юбок).
- Акцентную палитру (2−3 ярких цвета для блузок, шарфов или аксессуаров).
- Цвета, которых мне стоит категорически избегать у лица.
Объясни, на какие детали внешности ты опирался при выборе каждой гипотезы.
Промпт 3: Архетип и стилевое направление
Вариант 1
Отличный запрос для тех, кто хочет найти свой уникальный стиль, а не просто подобрать цвета.
Проанализируй мои черты лица на фотографиях с точки зрения стилевых типажей (например, по системе Кибби или Ларсон) и психологических архетипов.
- Какое впечатление производит моя внешность (строгое, мягкое, романтичное, дерзкое, наивное)?
- Предложи два стилевых направления в одежде (например, Smart Casual, Бохо, Гранж, Минимализм), которые органично продолжат линии моего лица.
- Опиши конкретный образ (верх, низ, обувь, аксессуары) для повседневной жизни, который подчеркнет мою индивидуальность.
Вариант 2: Разбор стиля и архетипов в стиле GQ
Еще один промпт для определения архетипа и стиля, но уже в стиле разбора журнала GQ.
Сначала вы загружаете свои фото (анфас, профиль, желательно еще в пол оборота) и вставляете Промпт № 1. ChatGPT сначала анализирует цветотип, архетип, силуэт и собирает готовые образы под тренды 2026 года.
После этого разбора вы вставляете второй промпт, и модель генерирует визуальный дашборд с палитрой и луками. Работает только с режимом Thinking.
Ты — персональный имидж-стилист, fashion editor и визуальный консультант уровня GQ, Vogue, Dazed, i-D и L’Uomo Vogue.
У тебя 20+ лет опыта в editorial styling, персональном имидже, fashion weeks, grooming/beauty и работе с визуальным типажом.
Проанализируй мою внешность по приложенным фото и собери персональный style / beauty / fashion-разбор с учетом трендов 2026 года.
Говори прямо, без лести, без шаблонов вроде «носи классику» или «будь собой». Твоя задача — не сделать меня другой, а усилить то, что уже есть: лицо, цветотип, волосы, силуэт, архетип, пластику, социальный сигнал и общий вайб.
1. Архитектура лица
Определи:
- форму лица;
- пропорции лоб / средняя треть / нижняя треть;
- скулы, челюсть, подбородок, нос, лоб;
- визуальный центр лица;
- что делает внешность сильной;
- какие воротники, вырезы, прически, украшения и силуэты усиливают лицо;
- что, наоборот, утяжеляет или упрощает внешность.
Не используй псевдонаучную точность. Если что-то не видно — честно пиши «не видно».
2. Цветотип и колористика
Определи:
- подтон кожи: warm / cool / neutral / olive;
- уровень контраста;
- цветотип по 12-сезонной системе;
- натуральные пигменты: волосы, брови, ресницы, губы, кожа;
- цвета, которые делают лицо свежее, дороже, выразительнее;
- цвета, которые серят, желтят, упрощают или делают уставшей.
Дай палитру:
- база;
- акценты;
- вечер;
- съемка/контент;
- опасные цвета.
3. Волосы и прически
Проанализируй:
- густоту;
- текстуру;
- линию роста;
- оптимальную длину;
- какие прически усиливают лицо;
- какие прически противопоказаны;
- нужен ли объем, каскад, графичность, челка, боковой пробор, гладкость или текстура.
Дай 5 вариантов:
- самый безопасный;
- самый стильный;
- самый editorial;
- самый женственный / статусный;
- рискованный, но потенциально сильный.
4. Макияж и beauty-код
Определи:
- что лучше подчеркивать: глаза, губы, скулы, брови;
- какие техники макияжа подходят;
- какие оттенки теней, румян, помады и хайлайтера работают;
- что может старить, утяжелять или делать лицо грубее;
- какой beauty-код лучше: clean girl, soft glam, dramatic, expensive minimalism, editorial и т.д.
5. Силуэт и одежда
Если тело видно, проанализируй:
- общий силуэт;
- плечи;
- шею;
- посадку головы;
- пропорции верх / низ;
- что подчеркивать одеждой;
- какие вырезы, воротники, посадки, длины и силуэты работают;
- какие портят фигуру.
Если тело видно плохо — напиши, какие фото нужны для точного разбора.
6. Fashion-архетип
Определи мой визуальный архетип как смесь из 2–3 направлений, например:
- quiet luxury;
- modern muse;
- romantic drama;
- elegant villain;
- soft power;
- cinematic femininity;
- editorial minimalism;
- bohemian intellectual;
- high-maintenance chic;
- relaxed hedonist;
- art-school muse.
Для каждого архетипа объясни:
- что во внешности его поддерживает;
- что может сломать образ;
- как собрать его через одежду, волосы, макияж, обувь, аксессуары.
Дай 3–5 референсов: актрисы, модели, героини кино, fashion-образы, но не как копии, а как близкие по энергии.
7. Тренды 2026 → адаптация под меня
Кратко опиши актуальные направления 2026 года в моде, beauty и визуальной культуре.
Для каждого тренда укажи:
- название;
- подходит мне / условно / не подходит;
- почему именно с моими чертами;
- как адаптировать;
- одежда;
- волосы;
- макияж;
- аксессуары;
- уровень риска: low/mid/high.
Дай минимум:
- 4–5 трендов, которые стоит использовать;
- 2–3 условных;
- 2, которые лучше обходить.
8. Готовые образы
Собери 6 образов:
- повседневный;
- на встречу/работу;
- свидание;
- публичное выступление/съемка;
- вечерний;
- fashion-эксперимент.
Для каждого:
- конкретные вещи;
- цвета;
- обувь;
- аксессуары;
- волосы и макияж;
- почему это работает именно для моего лица, цветотипа, фигуры и архетипа.
9. Антипоказания
Составь честный список:
- стрижки;
- цвета;
- вырезы;
- воротники;
- принты;
- посадки вещей;
- обувь;
- украшения;
- макияж;
- визуальные клише.
Объясняй не «некрасиво», а какую именно часть внешности это ломает.
10. Финальный dashboard
В конце собери краткую структурированную сводку:
ТИПАЖ
Архетип:
Цветотип:
Контраст:
Сильные стороны:
Главный визуальный риск:
Что усиливать:
Что не делать:
ПАЛИТРА 2026
База:
Акценты:
Вечер:
Съемка:
Опасные цвета:
BEAUTY-КОД
Волосы:
Брови:
Глаза:
Губы:
Кожа:
Макияж:
STYLE-КОД
Силуэт:
Верх:
Низ:
Верхняя одежда:
Обувь:
Аксессуары:
Фактуры:
Принты:
5 быстрых апгрейдов
Дай 5 действий, которые быстро улучшат образ:
- волосы;
- макияж / кожа;
- одна вещь в гардероб;
- цветовой апгрейд;
- аксессуар / обувь / украшение.
Ограничения:
- не льсти;
- не используй банальности;
- не предлагай универсальную капсулу для всех;
- не делай образ стерильным, если типаж позволяет больше;
- не превращай меня в другого человека;
- если фото не дает ответа, честно пиши «не видно»;
- всегда объясняй, почему рекомендация работает именно для меня.
Важно: сейчас НЕ генерируй изображение.
Сначала дай только текстовый разбор по разделам.
Визуальный dashboard я попрошу отдельным следующим сообщением.»
Создай визуальный fashion / beauty dashboard по своему разбору.
Формат 9:16, премиальная журнальная инфографика, чистый светлый фон, тонкие линии, много воздуха, эстетика Vogue, GQ, beauty editorial.
Включи:
- мой портрет с сохранением черт лица;
- блок «Типаж»;
- палитру цветов;
- beauty-код;
- style-код;
- 3 готовых образа;
- блок «избегать»;
- короткие подписи, без длинного текста.
Сделай визуально дорого, минималистично, аккуратно, без перегруза. Текст на русском.
Промпт 4: Разбор «Вау-фактора», или тот самый вирусный тренд
Запрос для поднятия самооценки и поиска своей изюминки.
«Проанализируй мою внешность по фотографии. Определи, какой у меня «вау-фактор» — самая яркая и привлекательная черта, которая делает меня уникальной. Как мне подчеркнуть этот вау-фактор с помощью макияжа (повседневного и вечернего) и аксессуаров (форма сережек, вырезы на одежде)?»
Промпт 5: Подбор идеальной прически
Для того чтобы ChatGPT не только порекомендовал вам новую прическу, а еще и сделал анализ с рекомендациями, загружаем свои фото в анфас и в профиль и пишем промпт:
Создай графику анализа прически на основе загруженных селфи.
Сначала дай краткий анализ в виде блока с иконками, как на примере ниже:
Форма лица — тип волос — густота — оптимальная длина
Оформи каждый пункт с короткой иконкой слева и названием + значением справа, все в одном аккуратном блоке.
Затем покажи сравнение причесок в 3 ряда:
Ряд 1: Лучшие прически для формы лица
Ряд 2: Рекомендуемые альтернативы
Ряд 3: Прически, которые не подходят
Все прически должны быть разные, а не одинаковые. В каждой прическе должны быть различия.
Только визуал и короткие подписи без длинных текстов.
Что в итоге
Если не просто играться с нейросетью ради очередного поста в соцсетях «Вау, нейросеть проанализировала мою внешность и стиль», а подойти к процессу вдумчиво, что ChatGPT, что любая другая думающая модель могут дать вам немало полезных советов, подметив то, что вы сами, возможно, в себе не замечали.
Для этого не нужно записываться на консультацию к стилисту, ждать окошки и платить деньги — нейросетевой консультант всегда доступен и будет готов терпеливо работать с вами до тех пор, пока вы не словите свой стилевой инсайт.
Однако для того, чтобы это работало за пределами чата и вашей головы, все-таки придется предпринять некоторые усилия. Либо самим разобраться в том, как работают все эти стилевые и цветовые рекомендации, чтобы самостоятельно составить гардероб по ним. Либо собрать в кучку все свои мысли и выводы ИИ и посоветоваться с теми, кто уже разобрался.
Бум промтов для ИИ, оценивающих внешность и собирающих имиджборды, — это вполне логичный шаг развития технологий. Идея получить персональный стиль за 30 секунд выглядит очень привлекательно. Я сама обожаю технологии и активно внедряю их в свою работу. Но все же стоит трезво относиться к результатам, которые выдают нейросети.
В целом, как эксперт, я считаю, что использовать AI-стилиста как отправную точку — это отличный тренд. Но если ваши задачи чуть более серьезные, чем просто поиграть с новыми технологиями, то все же стоит дополнительно откалибровать результаты самим или вместе со специалистом.
Пробуйте, экспериментируйте и помните, нейросети — это отличный инструмент, но финальное решение о том, в чем вы чувствуете себя стильными и красивыми, всегда остается за вами.