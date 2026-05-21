21 мая 2026, 10:06

Используем нейросеть как стилиста. Завирусившиеся промты и подводные камни анализа внешности с ChatGPT

Персональный стилист — это что-то на богатом. Однако по мере развития нейросетей все больше моделей LLM начинают справляться и с этой задачей. По соцсетям разлетелся тренд анализа внешности с новой размышляющей версией ChatGPT, на основе которого можно составлять личные мудборды, стилевые капсулы и разбор гардероба. Вместе со специалистом по промптам и имиджмейкером разобрались, как допилить вирусные промпты GPT в роли стилиста под себя и стоит ли им безоглядно доверять.
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети

Вирусные промпты: что с ними не так

После выкатки последней размышляющей модели ChatGPT 5.5 и новой версии генератора картинок ChatGPT Image 2.0 миллионы пользователей этой нейросети начали тестировать в ней различные сценарии — как новые, так и уже известные. И некоторые выдали настолько хороший и качественно отличный от прежних результат, что промпты немедленно залетели в тренды.

Среди них — промпты для анализа внешности, которые вы наверняка уже могли видеть в соцсетях. ИИ анализирует симметрию лица, цветотип, контрастность, дает общие оценки красоты (что, конечно, стало самым хайповым фактором), рекомендации, что можно улучшить. И, конечно, имиджборды — подборки одежды, которые должны подчеркнуть вашу индивидуальность и природную красоту.

© Создано при помощи нейросети ChatGPT

Надо оговориться, что в качестве персонального стилиста нейросети использовали, конечно, и раньше. Годом ранее мы любопытства ради тестировали похожие промпты в том же ChatGPT и других нейросетях, но на выходе было больше разочарования, чем пользы.

Нейронки путались в показаниях, выдумывали несуществующие системы архетипов и цветовые палитры, не могли отличить «теплую зиму» от «холодной осени» и составляли доски с одеждой, которая только на первый взгляд выглядела продуманной, а на самом деле не сочеталась друг с другом или повторялась до четырех (!) раз на одной картинке.

Принципиальное отличие, из-за чего эти промпты выстрелили сейчас, — новый уровень генерации изображений, который позволяет сделать весьма правдоподобные и стилистически эстетичные разборы. Ну и то, что последние версии нейросетей стали заметно меньше льстить.

Насколько точно модель способна по фото определить внешность

Чтобы использовать ChatGPT в качестве персонального стилиста, женщины загружают свои фото без фильтров и макияжа и просят нейросеть определить цветотип, архетип, подобрать палитру гардероба и даже дать советы по макияжу. Звучит как замена стилисту, но эксперты предупреждают: тут пока волшебной палочки не случилось.

Эксперт по нейросетям Софья Ярошевская объяснила, как это вообще работает.

По словам Ярошевской, современные визуальные модели действительно отлично справляются с базовой геометрией лица: ИИ считывает пропорции, симметрию, форму глаз, губ и овал лица.

Однако при неясных изображениях у того же GPT Image 2 точность ниже, он может ошибаться в описаниях, а изображения могут ресайзиться перед анализом.

Софья Ярошевская
эксперт по нейросетям, автор канала НейроProfit

Простой пример: если вам нужен анализ контрастности (разница между цветом кожи, глаз и волос), нейросеть выдаст результат, близкий к идеальному. Однако есть слепая зона, о которой многие забывают, это подтон кожи. И тут-то нейросети часто дают маху.

В реальной жизни цветовой анализ базируется на том, как кожа реагирует на свет и разные оттенки тканей. Это тот самый процесс драпинга, когда стилист прикладывает к лицу разные платки.

В отличие от человека, нейросеть видит не вашу реальную кожу, а пиксели на фотографии. А ведь пиксели искажаются от всего: освещения (теплый свет лампы или холодный свет от окна), баланса белого в камере смартфона, легкого фильтра или даже цвета стены позади вас. Поэтому ChatGPT может уверенно назвать вас «холодная зима», а на другом фото, сделанном вечером, уже «теплая осень».

Софья Ярошевская

Имиджмейкер Татьяна Минина дополнила, что практически любой ИИ сегодня — это великолепный ассистент, и профессия стилиста не исключение. Его можно и нужно использовать для двух основных задач:

  • Систематизация информации. Нейронка за секунду проанализирует все стилистические теории и направления и выдаст вам четкую структуру. Хоть табличкой, хоть графиками.
  • Рутинные задачи. Если вам нужно уже в существующем гардеробе собрать интересные комплекты, внедрить новые элементы стиля или, скажем, минимизировать образ или целый гардероб, то нейросеть прекрасно с этим поможет.

Однако в широком использовании ИИ для стилистического анализа пока слишком много неточностей, которые нейронка очень старается учитывать, но часто промахивается. И дело даже не в ее способностях, а в том, что и сами пользователи не всегда понимают ограничения и как их обойти. В том числе — какие фотографии лучше использовать.

Исказить результат может что угодно — ракурс, освещение, разрешение, наличие макияжа, неудачный или, напротив, слишком идеальный кадр, поза и т. п. И как вы ни крутите, как ни забрасывайте нейронку все новой информацией, она не сможет до конца понять, как вы выглядите вживую, в 3D и движении.

Нейронка анализирует плоскую, статичную фотографию. Которая неизбежно искажена камерой, светом, фильтрами, а возможно — и обработкой. Но человек — это не статичная картинка, и образ его динамичен. То, что вам порекомендует ИИ, совсем не обязательно будет подходить вам в реальной жизни. Хотя на конкретном фото может смотреться просто отлично.

Татьяна Минина
имиджмейкер

Имиджмейкер также отметила, что большим минусом в такой самотипизации с нейросетью станет отсутствие контекста. Живой стилист обычно дотошно выспрашивает человека о его образе жизни, целях смены гардероба, бюджете, транслируемом и ощущаемом образе. Нейросеть за секунды выдаст вам результат по типовому промпту, не спросив, зачем вам это.

То есть с нейросетью вы можете решить какие-то общие задачи. Подобрать, например, цвета, подходящие ко внешности, и вырезы — к форме подбородка. Но вот предложенный на основе этого образ может не соответствовать вашим личным целям. Например, быть слишком мягким, хотя вам необходимо производить впечатление волевого и сильного человека.

Татьяна Минина

В плане контекста есть и еще один нюанс, и звучит он так: далеко не все, что ИИ способен порекомендовать, прошерстив интернет и доски в Pinterest, реально собрать в комплект в России. А то, что можно купить на маркетплейсах или в ближайших магазинах, он по умолчанию не знает.

Тот же ChatGPT обучается в основном на информации западной части глобальной сети. Она выдает рекомендации, ориентируясь в основном на абстрактный европейский или американский стандарт и ассортимент. Кроме того, не учитывает специфический российский контекст и локальные тренды. Ну не знает ИИ, что у нас принято носить в тех или иных случаях!

В итоге вы рискуете получить красивый цифровой мудборд из вещей, которые невозможно примерить и купить в ваших локальных магазинах или заказать на российских маркетплейсах. И образ, который будет выглядеть странно и чужеродно на вас, когда вы пойдете пройтись по улицам вашего города. А если попытаетесь заменить их «похожими аналогами», то рискуете разрушить всю стройную архитектуру образа.

Татьяна Минина

Так что выводы такие:

  • Общие рекомендации по стилю можно использовать, но анализируйте сами применительно к вашей ситуации.
  • Не ограничивайтесь типовыми промптами и не стесняйтесь их допиливать под себя, чтобы дать нейросети максимум контекста о себе, своей фигуре, образе жизни, целях, даже психологическом типаже. Вот, например, хорошее дополнение к любому промпту: «прежде, чем приступить, задай мне уточняющие вопросы, как это сделал бы стилист».
  • Помните, что ваша цель — не создать доску с красивой одеждой, подходящей вашему цифровому аватару, на которую вы будете любоваться в соцсетях, а собрать капсулу гардероба, подходящую лично вам. Так что берем на заметку силуэты и модели, а не готовые решения в формате «вам подойдет вот это платье за бешеные деньги от американского дизайнера». И отправляемся шерстить маркетплейсы, бутики и шоурумы.
  • При выборе вещей помните, что, помимо того, как одежда смотрелась на вас в идеализированном цифровом варианте, важно понимать, как она сядет на вас вживую. Слишком тонкая и тянущаяся ткань — и вот уже вместо четкого силуэта у вас эффект «обтянутой в целлофан сосиски», когда даже хорошая фигура выглядит неидеальна. Косяк в выкройке — и дизайнерские складки на брюках образуют вам дополнительный живот.

Использовать ИИ как стилиста можно и нужно, это отличное начало для экспериментов со стилем. Но воспринимать его ответы как истину в последней инстанции точно не стоит, особенно в вопросах цветотипа. Относитесь к этому как к мозговому штурму с очень начитанным, но, все же, виртуальным помощником.

Софья Ярошевская

А чтобы общение приносило больше пользы, эксперт разобрала для вас, как сделать так, чтобы нейросеть не галлюцинировала, и получать более предсказуемый результат.

Как правильно брифовать нейросеть

Чтобы нейросеть не галлюцинировала, ей нужно дать правильные вводные:

  1. Во-первых, фотографии решают все. Загрузите 3−4 фотографии при разном освещении — дневной свет у окна обязателен. Без макияжа, волосы убраны от лица.
  2. Во-вторых, задайте контекст. Если вы знаете, что камера вашего телефона желтит, напишите об этом в промпте.
  3. В-третьих, просите объяснений. Просите не просто выдать результат, а объяснить, почему она сделала такой вывод. Это поможет отловить ошибку, если ИИ неправильно считал цвет ваших глаз из-за блика.

Что ж, теперь, когда мы ознакомились с рекомендациями, давайте приступим к практике.

Подборка полезных промптов для личного ИИ-стилиста

Софья Ярошевская выделила и протестировала несколько рабочих промптов, которые дают отличный результат. Просто скопируйте их, вставьте в ChatGPT и прикрепите свои фото.

Для более предсказуемого результата я советую использовать модель Thinking в ChatGPT, она доступна на платном тарифе. Генерирует подольше, но лучше понимает промпт и внешность персонажа, по моим наблюдениям.

Софья Ярошевская

Промпт 1: Анализ внешности

Вариант 1: Глубокий анализ геометрии лица и контрастности

Этот промпт хорош для понимания своих сильных сторон и подбора стрижек:

Ты — профессиональный стилист и эксперт по анализу внешности. Я прикрепила свои фотографии без макияжа при естественном освещении. Проведи детальный анализ моей внешности по следующим пунктам:

  1. Геометрия лица: определи форму лица, пропорции и симметрию.
  2. Контрастность: оцени уровень контраста между кожей, глазами и волосами (низкий, средний, высокий).
  3. Доминанта внешности: что в моем лице привлекает внимание в первую очередь?
  4. На основе геометрии лица предложи 3 варианта стрижек и укладок, которые гармонизируют пропорции, и объясни, почему именно они.

Вариант 2: Анализ внешности без лести

Это один из наиболее завирусившихся в соцсетях промптов, потому что он дает на выходе красивую и понятную картинку, которую легко запостить без лишних пояснений. Формат ответа — визуально чистый, с карточками и контурным рисунком лица, почти как медицинская карта.

Создай лаконичный, минималистичный и высококачественный отчет о красоте лица на основе этой фотографии. Используйте черно-белый дизайн с тонкими линиями, закругленными углами и роскошной эстетикой. Включи простой контурный рисунок лица, честный анализ привлекательности (симметрия, пропорции, структура костей, кожа и т. д.), четкие оценки, сильные стороны, области для улучшения и практические рекомендации по уходу/стилю. Отчет должен быть основан на данных, визуально изысканным и не слишком льстивым. Текст пиши на русском языке.

Получается вот такая карта.

© Сгенерировано в нейросети

Промпт 2: Подбор палитры гардероба

Мы уже в курсе, что ИИ ошибается с подтоном, поэтому просим его дать несколько вариантов.

Выступи в роли эксперта по колористике. Проанализируй мои фотографии.

Учитывая, что цветопередача камеры может искажать реальный подтон кожи, предложи две гипотезы моего цветотипа (например, если сомневаешься между Мягким Летом и Мягкой Осенью).

Для каждой гипотезы составь:

  1. Базовую палитру гардероба (3−4 цвета для верхней одежды и брюк/юбок).
  2. Акцентную палитру (2−3 ярких цвета для блузок, шарфов или аксессуаров).
  3. Цвета, которых мне стоит категорически избегать у лица.

Объясни, на какие детали внешности ты опирался при выборе каждой гипотезы.

Промпт 3: Архетип и стилевое направление

Вариант 1

Отличный запрос для тех, кто хочет найти свой уникальный стиль, а не просто подобрать цвета.

Проанализируй мои черты лица на фотографиях с точки зрения стилевых типажей (например, по системе Кибби или Ларсон) и психологических архетипов.

  1. Какое впечатление производит моя внешность (строгое, мягкое, романтичное, дерзкое, наивное)?

  2. Предложи два стилевых направления в одежде (например, Smart Casual, Бохо, Гранж, Минимализм), которые органично продолжат линии моего лица.

  3. Опиши конкретный образ (верх, низ, обувь, аксессуары) для повседневной жизни, который подчеркнет мою индивидуальность.

Вариант 2: Разбор стиля и архетипов в стиле GQ

Еще один промпт для определения архетипа и стиля, но уже в стиле разбора журнала GQ.

Сначала вы загружаете свои фото (анфас, профиль, желательно еще в пол оборота) и вставляете Промпт № 1. ChatGPT сначала анализирует цветотип, архетип, силуэт и собирает готовые образы под тренды 2026 года.

После этого разбора вы вставляете второй промпт, и модель генерирует визуальный дашборд с палитрой и луками. Работает только с режимом Thinking.

Промпт № 1

Ты — персональный имидж-стилист, fashion editor и визуальный консультант уровня GQ, Vogue, Dazed, i-D и L’Uomo Vogue.

У тебя 20+ лет опыта в editorial styling, персональном имидже, fashion weeks, grooming/beauty и работе с визуальным типажом.

Проанализируй мою внешность по приложенным фото и собери персональный style / beauty / fashion-разбор с учетом трендов 2026 года.

Говори прямо, без лести, без шаблонов вроде «носи классику» или «будь собой». Твоя задача — не сделать меня другой, а усилить то, что уже есть: лицо, цветотип, волосы, силуэт, архетип, пластику, социальный сигнал и общий вайб.

1. Архитектура лица

Определи:

  • форму лица;
  • пропорции лоб / средняя треть / нижняя треть;
  • скулы, челюсть, подбородок, нос, лоб;
  • визуальный центр лица;
  • что делает внешность сильной;
  • какие воротники, вырезы, прически, украшения и силуэты усиливают лицо;
  • что, наоборот, утяжеляет или упрощает внешность.

Не используй псевдонаучную точность. Если что-то не видно — честно пиши «не видно».

2. Цветотип и колористика

Определи:

  • подтон кожи: warm / cool / neutral / olive;
  • уровень контраста;
  • цветотип по 12-сезонной системе;
  • натуральные пигменты: волосы, брови, ресницы, губы, кожа;
  • цвета, которые делают лицо свежее, дороже, выразительнее;
  • цвета, которые серят, желтят, упрощают или делают уставшей.

Дай палитру:

  • база;
  • акценты;
  • вечер;
  • съемка/контент;
  • опасные цвета.

3. Волосы и прически

Проанализируй:

  • густоту;
  • текстуру;
  • линию роста;
  • оптимальную длину;
  • какие прически усиливают лицо;
  • какие прически противопоказаны;
  • нужен ли объем, каскад, графичность, челка, боковой пробор, гладкость или текстура.

Дай 5 вариантов:

  1. самый безопасный;
  2. самый стильный;
  3. самый editorial;
  4. самый женственный / статусный;
  5. рискованный, но потенциально сильный.

4. Макияж и beauty-код

Определи:

  • что лучше подчеркивать: глаза, губы, скулы, брови;
  • какие техники макияжа подходят;
  • какие оттенки теней, румян, помады и хайлайтера работают;
  • что может старить, утяжелять или делать лицо грубее;
  • какой beauty-код лучше: clean girl, soft glam, dramatic, expensive minimalism, editorial и т.д.

5. Силуэт и одежда

Если тело видно, проанализируй:

  • общий силуэт;
  • плечи;
  • шею;
  • посадку головы;
  • пропорции верх / низ;
  • что подчеркивать одеждой;
  • какие вырезы, воротники, посадки, длины и силуэты работают;
  • какие портят фигуру.

Если тело видно плохо — напиши, какие фото нужны для точного разбора.

6. Fashion-архетип

Определи мой визуальный архетип как смесь из 2–3 направлений, например:

  • quiet luxury;
  • modern muse;
  • romantic drama;
  • elegant villain;
  • soft power;
  • cinematic femininity;
  • editorial minimalism;
  • bohemian intellectual;
  • high-maintenance chic;
  • relaxed hedonist;
  • art-school muse.

Для каждого архетипа объясни:

  • что во внешности его поддерживает;
  • что может сломать образ;
  • как собрать его через одежду, волосы, макияж, обувь, аксессуары.

Дай 3–5 референсов: актрисы, модели, героини кино, fashion-образы, но не как копии, а как близкие по энергии.

7. Тренды 2026 → адаптация под меня

Кратко опиши актуальные направления 2026 года в моде, beauty и визуальной культуре.

Для каждого тренда укажи:

  • название;
  • подходит мне / условно / не подходит;
  • почему именно с моими чертами;
  • как адаптировать;
  • одежда;
  • волосы;
  • макияж;
  • аксессуары;
  • уровень риска: low/mid/high.

Дай минимум:

  • 4–5 трендов, которые стоит использовать;
  • 2–3 условных;
  • 2, которые лучше обходить.

8. Готовые образы

Собери 6 образов:

  • повседневный;
  • на встречу/работу;
  • свидание;
  • публичное выступление/съемка;
  • вечерний;
  • fashion-эксперимент.

Для каждого:

  • конкретные вещи;
  • цвета;
  • обувь;
  • аксессуары;
  • волосы и макияж;
  • почему это работает именно для моего лица, цветотипа, фигуры и архетипа.

9. Антипоказания

Составь честный список:

  • стрижки;
  • цвета;
  • вырезы;
  • воротники;
  • принты;
  • посадки вещей;
  • обувь;
  • украшения;
  • макияж;
  • визуальные клише.

Объясняй не «некрасиво», а какую именно часть внешности это ломает.

10. Финальный dashboard

В конце собери краткую структурированную сводку:

ТИПАЖ

Архетип:
Цветотип:
Контраст:
Сильные стороны:
Главный визуальный риск:
Что усиливать:
Что не делать:

ПАЛИТРА 2026

База:
Акценты:
Вечер:
Съемка:
Опасные цвета:

BEAUTY-КОД

Волосы:
Брови:
Глаза:
Губы:
Кожа:
Макияж:

STYLE-КОД

Силуэт:
Верх:
Низ:
Верхняя одежда:
Обувь:
Аксессуары:
Фактуры:
Принты:

5 быстрых апгрейдов

Дай 5 действий, которые быстро улучшат образ:

  • волосы;
  • макияж / кожа;
  • одна вещь в гардероб;
  • цветовой апгрейд;
  • аксессуар / обувь / украшение.

Ограничения:

  • не льсти;
  • не используй банальности;
  • не предлагай универсальную капсулу для всех;
  • не делай образ стерильным, если типаж позволяет больше;
  • не превращай меня в другого человека;
  • если фото не дает ответа, честно пиши «не видно»;
  • всегда объясняй, почему рекомендация работает именно для меня.

Важно: сейчас НЕ генерируй изображение.

Сначала дай только текстовый разбор по разделам.

Визуальный dashboard я попрошу отдельным следующим сообщением.»

Промпт № 2 (уже для генерации изображения на основе предыдущего анализа)

Создай визуальный fashion / beauty dashboard по своему разбору.

Формат 9:16, премиальная журнальная инфографика, чистый светлый фон, тонкие линии, много воздуха, эстетика Vogue, GQ, beauty editorial.

Включи:

  • мой портрет с сохранением черт лица;
  • блок «Типаж»;
  • палитру цветов;
  • beauty-код;
  • style-код;
  • 3 готовых образа;
  • блок «избегать»;
  • короткие подписи, без длинного текста.

Сделай визуально дорого, минималистично, аккуратно, без перегруза. Текст на русском.

Результат — такая вот стильная карта.

© Создано при помощи нейросети

Промпт 4: Разбор «Вау-фактора», или тот самый вирусный тренд

Запрос для поднятия самооценки и поиска своей изюминки.

«Проанализируй мою внешность по фотографии. Определи, какой у меня «вау-фактор» — самая яркая и привлекательная черта, которая делает меня уникальной. Как мне подчеркнуть этот вау-фактор с помощью макияжа (повседневного и вечернего) и аксессуаров (форма сережек, вырезы на одежде)?»

Промпт 5: Подбор идеальной прически

Для того чтобы ChatGPT не только порекомендовал вам новую прическу, а еще и сделал анализ с рекомендациями, загружаем свои фото в анфас и в профиль и пишем промпт:

Создай графику анализа прически на основе загруженных селфи.
Сначала дай краткий анализ в виде блока с иконками, как на примере ниже:
Форма лица — тип волос — густота — оптимальная длина
Оформи каждый пункт с короткой иконкой слева и названием + значением справа, все в одном аккуратном блоке.

Затем покажи сравнение причесок в 3 ряда:
Ряд 1: Лучшие прически для формы лица
Ряд 2: Рекомендуемые альтернативы
Ряд 3: Прически, которые не подходят

Все прически должны быть разные, а не одинаковые. В каждой прическе должны быть различия.
Только визуал и короткие подписи без длинных текстов.

© Создано при помощи нейросети

Что в итоге

Если не просто играться с нейросетью ради очередного поста в соцсетях «Вау, нейросеть проанализировала мою внешность и стиль», а подойти к процессу вдумчиво, что ChatGPT, что любая другая думающая модель могут дать вам немало полезных советов, подметив то, что вы сами, возможно, в себе не замечали.

Для этого не нужно записываться на консультацию к стилисту, ждать окошки и платить деньги — нейросетевой консультант всегда доступен и будет готов терпеливо работать с вами до тех пор, пока вы не словите свой стилевой инсайт.

Однако для того, чтобы это работало за пределами чата и вашей головы, все-таки придется предпринять некоторые усилия. Либо самим разобраться в том, как работают все эти стилевые и цветовые рекомендации, чтобы самостоятельно составить гардероб по ним. Либо собрать в кучку все свои мысли и выводы ИИ и посоветоваться с теми, кто уже разобрался.

Бум промтов для ИИ, оценивающих внешность и собирающих имиджборды, — это вполне логичный шаг развития технологий. Идея получить персональный стиль за 30 секунд выглядит очень привлекательно. Я сама обожаю технологии и активно внедряю их в свою работу. Но все же стоит трезво относиться к результатам, которые выдают нейросети.

В целом, как эксперт, я считаю, что использовать AI-стилиста как отправную точку — это отличный тренд. Но если ваши задачи чуть более серьезные, чем просто поиграть с новыми технологиями, то все же стоит дополнительно откалибровать результаты самим или вместе со специалистом.

Татьяна Минина

Пробуйте, экспериментируйте и помните, нейросети — это отличный инструмент, но финальное решение о том, в чем вы чувствуете себя стильными и красивыми, всегда остается за вами.