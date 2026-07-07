Для обычного пользователя метаданные — это невидимое удобство, о механике которого часто даже не задумываются. Телефон сам раскладывает снимки по городам, поездкам и местам. В галерее легко найти «отпуск», «дом», «Питер» или «дача». Но у этого удобства есть обратная сторона.

Фото, которое на первый взгляд выглядит безобидно и безлико, может сообщать больше, чем видно глазами. Не только «вот мой кот на подоконнике», но и «вот координаты этого подоконника».

Как это выглядит на практике: человек получает исходник фото, открывает его в просмотрщике метаданных, видит GPS-координаты и вставляет их в карту. Если снимок сделан дома, на даче, в офисе, у школы или в любимом дворе, точка на карте может привести прямо туда.

Некоторые метаданные находятся «на виду» и легко редактируются. Например, в аудиофайлах есть теги с информацией об авторе, исполнителе, альбоме, названии композиции. Их можно изменить в любом плеере.

О других метаданных большинство людей даже не догадывается. Из офисного документа можно узнать, кто его создал, когда редактировал, какой программой пользовался и какие комментарии случайно оставил внутри, хотя думал, что все стер.

Как геометки попадают на ваше фото и в посты соцсетей

Самый простой путь — разрешение для камеры. Если на iPhone приложение «Камера» имеет доступ к службам геолокации, фото и видео получают место съемки. Этими данными можно поделиться вместе с файлом, если не отключить передачу геопозиции специально.

На Android логика похожая. В разных телефонах настройки называются по-разному: Save location, Location tags, Save location info. Смысл один — камера добавляет к фото место съемки. Google Photos тоже умеет показывать, менять и удалять эти данные для части снимков.

Второй путь — ручные отметки в соцсетях. Человек сам указывает ресторан, отель, город, аэропорт или площадку концерта. Или же не удаляет любезно предложенную приложением при публикации геопозицию из меток поста. Иногда это даже нагляднее скрытого EXIF: такую информацию видят все, кто открывает его страницу или натыкается на пост в своей ленте.

Третий путь — приложения, которые делятся локацией сами. Семейные карты, фитнес-сервисы, умные часы, автомобильные приложения и соцсети с картами друзей могут собирать карту привычек: где человек живет, где работает, где бегает, когда возвращается домой. И уже были кейсы, когда эти данные собирали не с благими целями.

Четвертый путь — алгоритмы и сила нейросетей. Google Photos может оценивать и вычислять место по ориентирам и другим фото, даже если камера не записала координаты в файл.