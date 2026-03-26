Если в Гугле забанят: как скачать «Google Диск» и сохранить все важные документы на случай блокировок и сбоев

Работу сервисов Google в России пока не блокируют, хотя отдельная его платформа — YouTube — замедлена до состояния практически блокировки. Саму компанию уже многократно штрафовали за неудаление с того же YouTube запрещенной информации, а с 2024 года россияне регулярно сталкиваются еще и с технической ошибкой, мешающей создавать новые аккаунты с использованием российских номеров телефонов.

Несмотря на то что в самой компании блокировку российского региона не подтверждали, формально Google закрыла свой офис в России в 2022 году. И в ответ на любые новые санкции может приостановить работу любых своих сервисов для IP-адресов из РФ в любой момент.

Поэтому Минцифры давно рекомендует отвязать от гугл-почты все важное и перенести документы в альтернативные облачные сервисы. Но Google остается одной из самых популярных почтовых и файловых систем у россиян — на него завязано слишком много сервисов, начиная с Android-синхронизации.

Вот только в 2026 году на работу сервисов Google начали жаловаться все чаще, хотя ни о каких новых блокировок ни с той, ни с другой стороны речи не шло. У пользователей регулярно отваливается Google-поиск, а зайти на собственный «Google Диск» для многих превращается в сложный квест.