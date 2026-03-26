Если в Гугле забанят: как скачать «Google Диск» и сохранить все важные документы на случай блокировок и сбоев
Работу сервисов Google в России пока не блокируют, хотя отдельная его платформа — YouTube — замедлена до состояния практически блокировки. Саму компанию уже многократно штрафовали за неудаление с того же YouTube запрещенной информации, а с 2024 года россияне регулярно сталкиваются еще и с технической ошибкой, мешающей создавать новые аккаунты с использованием российских номеров телефонов.
Несмотря на то что в самой компании блокировку российского региона не подтверждали, формально Google закрыла свой офис в России в 2022 году. И в ответ на любые новые санкции может приостановить работу любых своих сервисов для IP-адресов из РФ в любой момент.
Поэтому Минцифры давно рекомендует отвязать от гугл-почты все важное и перенести документы в альтернативные облачные сервисы. Но Google остается одной из самых популярных почтовых и файловых систем у россиян — на него завязано слишком много сервисов, начиная с Android-синхронизации.
Вот только в 2026 году на работу сервисов Google начали жаловаться все чаще, хотя ни о каких новых блокировок ни с той, ни с другой стороны речи не шло. У пользователей регулярно отваливается Google-поиск, а зайти на собственный «Google Диск» для многих превращается в сложный квест.
Иногда работа сайтов и/или браузера сбоит не из-за внешних блокировок или перегрузки серверов, а по причинам конфликтов программного обеспечения или интернет-соединения. Поэтому, прежде чем паниковать, сделайте несколько простых шагов:
- отключите расширения браузера вроде AdBlock и др. и попробуйте еще раз перезагрузить страницу;
- проверьте, что у вас не включены никакие средства обхода блокировок и изменения динамического IP-адреса;
- очистите кеш, в том числе кеш DNS в настройках браузера;
- смените адреса DNS (системы доменных имен).
Чаще всего сбои случаются именно из-за сбоя в системе DNS. Чтобы пофиксить этот момент, на компьютере с Windows откройте командную строку администратора и введите команду: ipconfig/flushdns. После этого войдите в настройки сетевого подключения в общих настройках компьютера и вручную вбейте DNS от Google (8.8.8.8 или 8.8.4.4).
На смартфоне это можно сделать в параметрах Wi-Fi.
Более того, на возможную блокировку намекнули и в Госдуме. Пока явных телодвижений в эту сторону нет, а сбои есть: по одной из версий, они связаны с выводом из эксплуатации части серверов, обслуживавших Россию.
Если вы тоже храните документы, фото и почту в сервисах Google, рано или поздно перед вами может встать вопрос: как все это выгрузить и не потерять. Причины могут быть разными — от банального желания сделать резервную копию до переезда на другие сервисы. Ну или просто подстраховаться «на всякий случай».
Вот шаги, которые вам нужно совершить для этого.
Проверьте объем и подготовьте место
Перед тем как что-то скачивать, стоит оценить масштаб. Объем данных отображается в Google Диске — внизу левого меню, в разделе «Хранилище».
Это не формальность. Если на компьютере или внешнем диске, куда вы скачиваете файлы, не хватит места, загрузка прервется, а часть данных может сохраниться некорректно. В итоге вы получите «рваный», фрагментированный архив, где сложно понять, что скачалось, а что — нет.
Самый простой способ: скачать вручную
Если нужно сохранить отдельные файлы или папки с «Google Диска», достаточно:
- открыть нужный файл;
- нажать на три точки;
- выбрать «Скачать».
Можно выделить сразу несколько объектов (через Ctrl или Command) и скачать их разом. А если нужно выгрузить все — работает классическое Ctrl+A.
Минус у этого способа очевидный: он подходит только для небольших объемов. Когда файлов сотни или тысячи, ручная загрузка превращается в утомительный процесс.
Альтернативный способ: синхронизация с локальной папкой
Более системный вариант — использовать официальную программу Google Диска для компьютера. Она синхронизирует облако с локальной папкой.
После установки вы входите в аккаунт и выбираете:
- какие папки с компьютера отправлять в облако;
- какие файлы из облака сохранять на устройстве.
Чтобы установить программу, следуйте инструкции:
- На открывшейся странице нажмите кнопку «Скачать "Диск" для компьютеров». Выберите «Принять условия и скачать».
- Запустите загруженный файл для установки, разрешите приложению вносить изменения на вашем устройстве.
- Закройте установочный файл по завершении и дождитесь появления окна для входа в аккаунт Google. Введите логин и пароль.
- В открывшейся программе будет предложено загрузить файлы и папки с компьютера на «Google Диск». Выберите нужные или снимите отметки напротив папок и нажмите «Далее».
- После сообщения «Синхронизировать раздел "Мой диск" с папкой на этом компьютере» нажмите «ОК» и выберите, какие файлы с «Диска» нужно сохранить на ваш ПК.
- Выберите «Синхронизировать все объекты в разделе "Мой диск"» и нажмите «Начать». Дождитесь окончания процесса.
Дальше все работает автоматически: изменения дублируются в обе стороны. Это не скачивание данных, а полноценный механизм резервного копирования — полезен, если вы регулярно работаете с файлами.
Экспорт через «Google Архиватор»
Если задача — забрать все и сразу, нужен другой инструмент — «Google Архиватор» (Takeout).
Схема такая:
- выбираете, какие данные выгружать («Диск», почта, контакты и т. д.);
- задаете формат и размер архивов;
- запускаете экспорт.
Если данных много, система разобьет их на несколько архивов и пришлет ссылку для скачивания на почту.
Это самый удобный способ «снять копию» всей цифровой жизни в Google — но и самый тяжелый по объему. Подготовка архива может занять время.
Что делать с почтой: не скачивать, а переносить
С Gmail ситуация особая. Теоретически можно выгрузить письма архивом, но на практике это неудобно: вы теряете интерфейс, поиск и структуру переписки.
Поэтому чаще используют перенос:
- в сервисы вроде xmail.ru (с сохранением писем и вложений);
- или в «Яндекс Почту» через функцию «Сбор почты».
В обоих случаях письма продолжают приходить сразу в два ящика, а история переписки сохраняется. Но есть важное ограничение: такие схемы работают, пока активен исходный аккаунт Google. Полностью «оторваться» от него не получится.