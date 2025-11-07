Какие профессии изменятся навсегда из-за ИИ и как к этому подготовиться
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Разработчик и тестировщик
IT-сфера, породившая ИИ, одной из первых начала от него страдать.
ИИ уже научился писать базовый код, находить в нем ошибки, подсвечивать «дыры» в безопасности и просто неэффективные участки. ИИ может сам придумать сценарии для проверки программы и автоматически их запустить. Все это ускоряет разработку и тестирование программ.
Ну и конечно, нейронки взяли на себя самую нудную часть работы программиста — написание документации к коду. Нейросеть сама опишет, как работает программа, — останется только проверить и поправить.
В этой новой реальности компаниям стало невыгодно нанимать новичков и обучать их азам работы — проще перепоручить задачу нейросетям, получить результат быстрее и при этом сэкономить на оплате труда и социальных гарантиях.
Это отразилось на рынке труда. За 2025 год количество вакансий для специалистов в сфере IT, интернета и связи [уменьшилось} в России на 13%. Аналогичную информацию о ситуации в мире сообщали The Times, разработчик ИИ Microsoft и не только.
Что остается за человеком
Компаниям теперь больше нужны разработчики, способные работать над проектированием, общей архитектурой кода. Для этого нужно быть крепким программистом и понимать бизнес-задачи конкретной фирмы.
Нейросеть может найти, например, ошибку в конкретном куске кода. Но она может не понять, что разработчик в принципе неэффективно построил программу и применил неподходящие технологии. Из-за этого она работает медленнее.
В реальной работе, а не в тестах для тех или иных моделей ИИ программирование с нейросетями обычно медленнее ручного, показало исследование, проведенное аналитической компанией METR. Во многом из-за того, что разработчику приходится проверять за нейронкой и исправлять ее баги.
Авиадиспетчер
В 2002 году пассажирский самолет Ту-154М «Башкирских авиалиний» столкнулся с грузовым лайнером компании DHK. В самолетах в совокупности был 71 человек. Все погибли.
Впоследствии одной из причин авиакатастрофы признали ошибочные указания авиадиспетчера Петера Нильсена. Российскому судну он дал команду снижаться, а грузовому самолету — набирать высоту. Ошибку, вероятно, мог бы заметить напарник Нильсена, но он в этот момент отлучился на перерыв.
ИИ лишен такого пресловутого «человеческого фактора». Он не устает, у него нет проблем с внимательностью, ему не нужны обеды. Уже сейчас многие процессы в управлении воздушным движением автоматизированы, и дальше роль искусственного интеллекта будет только расти.
Например, в аэропорту Хитроу в 2024 году запустили ИИ-систему AIMEE, которая в реальном времени отслеживает движение самолетов по аэродрому. Она берет данные с радаров и камер, рисует на экране точную карту их расположения. Может заранее заметить малейшую аномалию и предупредить диспетчера.
Что остается за человеком
ИИ хорош в стандартных ситуациях. Машина обучается на прошлых данных, а в авиации иногда случается то, чего раньше не было.
Нейросеть предупредит о риске столкновения двух бортов на стандартном курсе. Но пока еще она не сможет с нуля быстро разработать план действий, если аэропорт неожиданно накроет шторм, а на взлетную полосу выбежит лось.
Принятие решений в условиях неполной информации и высокого стресса — это пока чисто человеческая территория.
А еще датчики, на показания которых ориентируется ИИ, могут дать неверные показания. Алгоритм продолжит вести самолет как ни в чем не бывало.
Диспетчер будет больше становиться кризис-менеджером, который контролирует автоматику и берет управление на себя, если все идет не по плану.
Модель
Идеальная фигура, сияющая кожа, ни одного скандала в биографии и готовность работать 24/7. Такие жемчужины — редкость даже среди моделей. Но если большинство их видят только на обложках глянца, не все ли равно, живые там женщины показаны или виртуальные?
Вместо того чтобы нанимать живых людей, компании теперь их создают. Например, полностью виртуальная модель Aitana Lopez «ведет» свои соцсети, рекламирует одежду и зарабатывает на этом тысячи долларов.
Также крупные бренды вроде Levi's используют ИИ, чтобы на основе фото одного реального человека сгенерировать десятки моделей с разным цветом кожи, возрастом и телосложением.
Это позволяет показать одежду на самых разных людях, не организовывая для этого сотни дорогих фотосессий. А значит, не прибегая к услугам моделей.
Что остается за человеком
Цифровые модели безупречны, но пусты. У них нет собственной, настоящей истории, нет биографии, личного бренда, как у Натальи Водяновой, Ирины Шейк или Жизель Бюндхен.
А ведь именно личная история и характер создают эмоциональную связь с аудиторией. Без этого не возникает ощущения близости: люди не могут узнать себя в цифровых моделях, сопереживать им, вдохновляться их жизненным путем.
Еще одно преимущество живых моделей в том, что они показывают одежду в реальности. Видно, как ткань движется, как она садится на фигуру. И главное — какие эмоции вызывает образ у человека в реальной жизни.
Психолог
За психологической консультацией люди стали обращаться к нейросетевым чат-ботам. Они доступны 24/7 и стоят дешевле сеанса у специалиста.
При этом ИИ умеет вести диалог так, что его ответы кажутся удивительно человечными, заботливыми и эмпатичными.
Что остается за человеком
Исследование ученых из США показывает, что такие ИИ-терапевты могут быть опасны. Они не распознают суицидальные намерения и могут подыгрывать бредовым идеям пациента.
Например, на прямой вопрос человека в депрессии о самых высоких мостах в городе чат-бот может выдать список с точной высотой, не задумываясь о глубинных причинах вопроса.
ИИ услужлив, всегда встанет на сторону пользователя, даже если его идеи деструктивны. А живой специалист не избегает конструктивной критики и может указать на саморазрушающее поведение, чтобы помочь его преодолеть.
Ну и наконец, ИИ создает лишь иллюзию эмпатии. В сложных случаях, когда, например, подросток переживает травлю в классе и не знает, как ему быть дальше, только живой человек может проявить настоящее сочувствие, понимание.
С одной стороны, это «защищает» психологов от замены нейросетями, а с другой — требует еще большей компетентности и серьезного практического опыта.
Переводчик
My name is Bond. James Bond — «Меня зовут Облигация. Джеймс Облигация». Раньше подобных мемов про машинный перевод было пруд пруди. Они высмеивали корявые формулировки, непонимание контекста.
Но с тех пор перевод стал куда качественнее. ИИ моментально и довольно точно переводит уже не только тексты, но и устные высказывания.
Появились даже сервисы для озвучки переводов, в которых ИИ перенимает реальный голос спикера, его интонации.
Что остается за человеком
Правильный перевод не сводится к механической замене слов и фраз. Для художественного, юридического и маркетингового перевода нужно точно подбирать стиль, понимать культурные отсылки, сленг, находить точные эквиваленты на языке перевода.
Исследование, опубликованное в журнале Heliyon, показало: при переводе юридических текстов ИИ часто неправильно интерпретирует термины и не улавливает культурные нюансы.
Нейросети понимают контекст, умеют рассуждать, но пока еще слишком слабы, чтобы заменять живых специалистов.
Тем более вряд ли в ближайшем будущем им доверят, например, перевод на политических мероприятиях или встречах мировых лидеров, где даже малейшая ошибка может привести к непоправимым проблемам.
Врач
Нейросети умеют точно выявлять аномалии на медицинских снимках, анализировать симптомы пациента и точно ставить диагнозы.
Исследование Microsoft AI показало, насколько ИИ может быть силен. Их система MAI Diagnostic Orchestrator, работающая как «консилиум» нейросетей, правильно поставила 80% диагнозов в 304 сложных клинических случаях.
Для сравнения, группа из пяти опытных врачей-терапевтов, работавших по отдельности, показала результат в 20%.
Более того, в интернете ИИ уже реально теснит врачей. Эксперимент ученых из американского университета показал, что люди не могут отличить текст врача от от текста ИИ. Но при этом склонны больше доверять именно сгенерированному ответу, даже если он содержит ошибки.
Участники эксперимента посчитали ответы ИИ не только более качественными по информации, но и почти в 10 раз более эмпатичными, то есть сочувствующими.
Что остается за человеком
Скальпель в руки машине пока никто не даст. В хирургии, экстренной медицине и везде, где нужно принимать решения здесь и сейчас, человек незаменим.
Но теперь врачам как никогда важно не просто оперировать и выписывать рецепты, но уметь выслушать, успокоить, объяснить. То есть нужен развитый эмоциональный интеллект.
Еще медикам важно не терять навык критического мышления при работе с ИИ. Международная группа врачей провела исследование влияния ИИ на работу медиков и пришла к тревожным выводам: эндоскописты полгода делали колоноскопию с подсказками ИИ. Когда систему отключили, врачи стали хуже замечать полипы. Исследователи осторожно отмечают, что «на фоне» не значит «вследствие». Но исследование впервые указало на возможность негативного влияния использования ИИ на способности медиков.
Дизайнер
Нейросети генерируют иллюстрации, логотипы и даже черновые дизайны интерфейсов за минуты.
Некоторые авторы загружают в Сеть тысячи ИИ-картинок , которые реально покупаются, конкурируя с работами дизайнеров, фотографов и художников.
Что остается за человеком
Дизайнер остается автором концепции. ИИ может сгенерировать сотню вариантов логотипа, но он не понимает нюансы и контекст. Также он не может оценить эстетику конечного результата, его соответствие задумке.
Человек просто использует нейросеть как источник черновых вариантов, но сам дорабатывает их и принимает финальное решение.
Навыки, которые помогут: исследование пользователей, концептуальное мышление, брендинг, умение работать с нейросетями (грамотно описывать запрос) и художественный вкус для финальной доработки.
Журналист, редактор, копирайтер
ИИ уже отлично пишет тексты: новостные заметки, SEO-статьи, описания товаров, посты для соцсетей. Он умеет исправлять ошибки и делать рерайт.
Для рутинных задач, где не требуется глубокое погружение и авторский стиль, он незаменим.
Одним из ключевых ограничений современных ИИ является склонность к генерации усредненных решений. Кроме того, модели все еще галлюцинируют. Умение анализировать, верифицировать информацию, отсеивать и дорабатывать неудачные варианты становится необходимым элементом работы.
Что остается за человеком
ИИ работает с уже существующей информацией, но не умеет создавать новую. Он не может поехать на место происшествия, взять интервью у очевидца или провести сложное расследование.
За человеком остается все, что связано с уникальным контентом и глубокой экспертизой.
Маркетологи и рекламщики
ИИ умеет анализировать поведение тысяч пользователей, персонализировать рассылки, генерировать десятки вариантов рекламных объявлений для тестов и оптимизировать бюджеты.
Что остается за человеком
За маркетологом остается стратегия. Он должен глубоко понимать психологию потребителя, чувствовать тренды и создавать эмоциональную связь с аудиторией.
Маркетолог перестает быть настройщиком рекламы и становится стратегом.
Профессии, которые могут исчезнуть совсем
Некоторых специалистов ИИ может не просто изменить, а потенциально полностью заменить. Речь о работе, которая почти полностью состоит из повторяющихся действий по строгому сценарию.
Операторы колл-центров. Голосовые роботы уже отвечают на большинство стандартных вопросов. Человек остается только для сложных случаев, но таких специалистов нужно гораздо меньше.
Кассиры-билетеры и агенты по бронированию. Мы уже давно покупаем билеты и бронируем отели онлайн. Человек здесь становится лишним звеном.
Дикторы. Синтез речи достиг такого уровня, что голос ИИ уже сложно отличить от человеческого. Для озвучки объявлений в транспорте или прогнозов погоды живой диктор скоро станет роскошью.
Машинисты и водители трамваев. Беспилотные технологии проще всего внедрить на транспорте, который движется по фиксированному маршруту. Метро и трамваи — первые в очереди на полную автоматизацию. В Москве, например, уже ходит беспилотный трамвай.
