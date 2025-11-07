Какие профессии изменятся навсегда из-за ИИ и как к этому подготовиться

Разработчик и тестировщик

IT-сфера, породившая ИИ, одной из первых начала от него страдать.

ИИ уже научился писать базовый код, находить в нем ошибки, подсвечивать «дыры» в безопасности и просто неэффективные участки. ИИ может сам придумать сценарии для проверки программы и автоматически их запустить. Все это ускоряет разработку и тестирование программ.

Ну и конечно, нейронки взяли на себя самую нудную часть работы программиста — написание документации к коду. Нейросеть сама опишет, как работает программа, — останется только проверить и поправить.

В этой новой реальности компаниям стало невыгодно нанимать новичков и обучать их азам работы — проще перепоручить задачу нейросетям, получить результат быстрее и при этом сэкономить на оплате труда и социальных гарантиях.

Это отразилось на рынке труда. За 2025 год количество вакансий для специалистов в сфере IT, интернета и связи [уменьшилось} в России на 13%. Аналогичную информацию о ситуации в мире сообщали The Times, разработчик ИИ Microsoft и не только.

Что остается за человеком

Компаниям теперь больше нужны разработчики, способные работать над проектированием, общей архитектурой кода. Для этого нужно быть крепким программистом и понимать бизнес-задачи конкретной фирмы.

Нейросеть может найти, например, ошибку в конкретном куске кода. Но она может не понять, что разработчик в принципе неэффективно построил программу и применил неподходящие технологии. Из-за этого она работает медленнее.

В реальной работе, а не в тестах для тех или иных моделей ИИ программирование с нейросетями обычно медленнее ручного, показало исследование, проведенное аналитической компанией METR. Во многом из-за того, что разработчику приходится проверять за нейронкой и исправлять ее баги.