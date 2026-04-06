Киберпсихолог и душеприказчик для аккаунтов. 8 профессий будущего, о которых вы еще не слышали
Цифровой исполнитель завещания (кибердушеприказчик)
Что делает
Цифровой исполнитель завещания обеспечивает исполнение последней воли человека в цифровом мире.
Юристы-технологи будут отвечать за удаление, архивацию или передачу по наследству цифровых активов умершего, а также за управление мемориальными страницами и предотвращение несанкционированного использования цифровой личности после смерти.
Затем он будет исполнять волю, указанную в завещании:
- передавать наследникам доступы к нужным аккаунтам и файлам;
- удалять личные данные и закрывать профили, чтобы защитить репутацию усопшего;
- помогать оценить и передать цифровую собственность, например криптовалюту, игровые предметы;
- вести переговоры с IT-компаниями, банками и нотариусами.
Почему профессия может появиться
Активные пользователи интернета оставляют после себя огромный цифровой след. По прогнозу аналитиков Statista, к 2025 году объем данных в мире достигнет 181 зеттабайта, а число интернет-пользователей уже составляет 5,45 млрд человек.
Среди этих данных, конечно, много ценных активов, даже в играх: например, игровой скин для автомата АК-47 из Counter-Strike 2 в 2024 году продали за 1 миллион долларов.
В российском законодательстве нет четких правил наследования большинства цифровых активов. Нотариусы не помогут: аккаунты в соцсетях, игровые предметы или доменные имена юридически не считаются имуществом. Так что платформы могут просто удалить страницу или сделать ее мемориальной, игнорируя волю наследников.
Без специалиста, который заранее спланирует передачу, наследники рискуют потерять доступ ко всему — от семейных фотоархивов до дорогостоящих цифровых коллекций.
Цифровой душеприказчик — это юрист-технолог, который поможет избежать этого хаоса и гарантирует, что ваше цифровое наследство не будет потеряно.
Тренер персонального ИИ
Что делает
Специалист настраивает цифрового помощника лично под вас или вашу компанию. По сути, он ваш личный IT-коуч и психолог в одном лице. Вот что он конкретно делает для обычного пользователя.
- Настраивает приватность. Тренер персонального ИИ делает так, чтобы ИИ-ассистент знал о пользователе ровно столько, сколько тот ему разрешит. Например, чтобы тот видел календарь, но не залезал в мессенджеры.
- Задает стиль общения. Настраивает ассистента, чтобы он общался в определенном стиле, в нужной пользователю тональности.
- Помогает внедрить корпоративный ИИ: подключить его к внутренним базам знаний, настроить права доступа и обучить сотрудников, как правильно ставить задачи, проверять факты и т. д.
Почему профессия может появиться
Потому что ИИ встраивают в операционные системы, смартфоны и офисные программы — инструменты, которыми мы пользуемся каждый день.
При этом далеко не каждый пользователь ИИ знает, что у него «под капотом» и как его настраивать. Возможно, в будущем быть специалистами по ИИ придется всем, но до тех пор обязательно найдутся люди, которые предпочли бы поручить тонкости специалисту.
По мере того как у каждого человека будут появляться мощные, постоянно обучающиеся ИИ-ассистенты, возникнет потребность в специалистах, которые будут настраивать ассистентов в соответствии с когнитивным стилем, ценностями и целями конкретного человека.
Как войти в профессию
Есть два основных пути.
Из гуманитарной сферы. Вы психолог, коуч, редактор или HR-специалист и хорошо понимаете людей. Вам останется освоить техническую базу: принципы работы ИИ, промптинг (составление запросов для ИИ), инструменты для автоматизации рутинных задач. В зависимости от специализации может потребоваться как основательное обучение в вузе, так и просто профессиональная переориентация на курсах.
Из IT. Вы аналитик, менеджер продукта или разработчик и уже разбираетесь в технологиях. Вам предстоит освоить психологию, этику и методы обучения взрослых людей.
Недооцененные профессии будущего
Киберпсихолог
Что делает
Киберпсихолог помогает разобраться, как технологии — соцсети, игры, гаджеты — влияют на эмоции, мысли и поступки человека. Вот чем он полезен.
- Помогает сохранить психологическое и психическое здоровье.
Специалист помогает людям справляться с интернет-зависимостью, депрессией из-за соцсетей и страхом упустить что-то важное (FoMO).
В работе он может использовать методы интернет-когнитивно-поведенческой терапии или погружение в виртуальную реальность.
Звучит фантастично, но VR-терапия уже применяется для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и агорафобии — боязни открытых пространств. Например, пациенты в VR-шлеме учатся без страха посещать виртуальные магазины или ездить на автобусе.
- Работает с бизнесом и IT-компаниями.
Киберпсихолог консультирует разработчиков, чтобы технологии получались удобными и безопасными для психики.
Их помощь полезна при проектировании пользовательских интерфейсов (UX), анализе поведения пользователей на сайтах и в приложениях, создании умных устройств. А заодно они заменят обычных штатных психологов в компаниях.
- Помогает ловить киберпреступников.
Специалист такого рода полезен, чтобы исследовать, как мошенники манипулируют людьми в Сети, то есть как они применяют социальную инженерию. Он может составить психологический профиль преступника и его жертв, разработать тренинги, которые учат распознавать уловки.
Ну и поддержать жертв аферистов в трудную минуту с полным пониманием того, что технологии сейчас действительно развились до уровня, которому непросто противостоять. Что делает профессию востребованной
Влияние технологий на психику постоянно углубляется. По данным исследования «Страхового дома ВСК» за 2025 год, каждый четвертый молодой россиянин (26%) признается в интернет-зависимости, а 18% проводят в Сети более 10 часов в день.
Интернет открывает двери не только новой информации, но и злоумышленникам, которым стало легче доставать своих жертв. От мошенников, по данным ЦБ, по-прежнему страдает очень много россиян — десятки тысяч каждый день. А основной инструмент мошенников все тот же — социальная инженерия.
Под особенной нагрузкой оказываются те, для кого технология не просто фон, а постоянная рабочая среда. Айтишники часто выгорают, поэтому бизнес нанимает штатных психологов, зарплата которых сопоставима с зарплатами самих IT-специалистов. Киберпсихолог в этой роли может быть эффективнее, так как лучше понимает специфику работы в цифровой среде.
Как войти в профессию
Получить базовое психологическое образование со специализацией в киберпсихологии. Такие программы уже есть в МГУ, Университете Лобачевского (ННГУ), Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) и других вузах.
Сити-фермер
Что делает
Сити-фермер выращивает еду прямо в городе. Он ставит фермы на крышах и фасадах, запускает теплицы в торговых центрах и офисах. В его арсенале гидропонные установки, датчики климата и системы автоматического полива. Специалист следит за урожаем через экран смартфона: регулирует освещение, влажность, питание растений.
Зачем это городам
Чтобы свежие продукты были под рукой. Если выращивать еду рядом с потребителями, ее не нужно везти на грузовиках из деревень или других регионов.
Это экологичнее: меньше транспорта — меньше вредных выхлопов. А если поставки из других регионов вдруг прервутся из-за форс-мажора, у жителей останется свой источник свежей зелени и овощей.
Наконец, такие фермы пусть малозаметно, но влияют на экологию и в самом городе: зелень поглощает углекислый газ и выделяет кислород.
Что делает профессию востребованной
Вертикальные фермы и сити-фермеры в России уже есть. Пока они в основном в Москве, но экспансия идет и в регионы. К 2030 году до 20 тысяч тонн зеленых и овощных культур будут выращивать на сити-фермах, прогнозирует журнал «Агроинвестор».
В целом сити-фермерство — глобальный тренд. По оценке аналитиков Business Research Company, в 2025 году объем мирового рынка городского земледелия приблизится к $173 млрд.
Как войти в профессию
Проще всего стартовать с профильным образованием: агронома, биотехнолога или эколога. Но это не обязательно — освоить профессию можно и с нуля.
Изучить технологии помогут и специализированные курсы. Лучше выбирать обучение от компаний, у которых уже есть свои фермы: они делятся реальным опытом.
В любом случае понадобится разобраться в двух ключевых областях.
Что будете выращивать. Например, какая земляника дает большой урожай в гидропонике, а какому сорту салата нужно больше света.
Как это автоматизировать. Нужно понимать, как настроить датчики, системы полива и освещения, чтобы ферма работала без вашего постоянного участия.
Цифровой пасечник
Что делает Цифровой пасечник следит за здоровьем тысяч насекомых, не открывая ульи и не беспокоя их лишний раз. Для этого нужно построить умную пасеку:
оснастить каждый улей датчиками веса, температуры, влажности и даже микрофонами;
собирать данные в реальном времени и анализировать их с помощью искусственного интеллекта.
Система мгновенно замечает малейшие отклонения и предупреждает пасечника о проблемах на самой ранней стадии. Например, что пчелы готовятся к роению, заболели и нуждаются в лечении, страдают от голода или перегрева.
По сути, это цифровой мониторинг вместо ручных осмотров. Такое решение незаменимо для промышленных пасек, где сотни ульев разбросаны на огромной территории, или для хозяйств, которые сдают пчел в аренду для опыления полей.
Что делает профессию востребованной Здоровье пчел — это вопрос глобальной продовольственной безопасности. От этих насекомых напрямую зависит мировой урожай на сотни миллиардов долларов в год.
При этом пчеловоды по всему миру несут серьезные потери из-за болезней насекомых, в первую очередь из-за клеща Varroa.
Современные ИИ-модели уже умеют с точностью до 95% определять болезни пчел по звуку из улья или находить клещей на видео. Это позволяет остановить эпидемию до того, как она нанесет непоправимый ущерб.
В России, где, по прогнозу Россельхозбанка, в 2025 году соберут 65 000 тонн меда, уже идут пилотные проекты по внедрению умных ульев, например проект «Ростелекома» в Краснодарском крае и Башкортостане.
Как войти в профессию
Прежде всего нужно освоить пчеловодство и базовые агротехнологии. Также необходимо разбираться, как технически устроены умные пасеки, как там все работает. Получить такие знания можно в аграрных вузах на программах по пчеловодству, на практических курсах и стажировках.
Эксперт по цифровым двойникам
Эксперт по цифровым двойникам создает виртуальную копию реального объекта: завода, двигателя самолета, нефтегазового месторождения или целого города. Он строит его математическую модель, подключает к потокам данных с датчиков и IT-систем в реальном времени, а затем проверяет, что виртуальная копия ведет себя так же, как и оригинал.
Пример: если на заводе меняется температура, она тут же меняется и в его виртуальной копии.
Зачем это нужно
Чтобы проводить любые эксперименты на копии, не рискуя оригиналом. С помощью двойника можно:
- предсказать поломку оборудования, не останавливая производство;
- протестировать новый режим работы механизмов и электроники без риска реальной аварии;
- смоделировать транспортные потоки в городе и найти способ избавиться от пробок.
Что делает профессию востребованной
Спрос на таких специалистов растет, потому что цифровые двойники приносят реальные деньги. По данным McKinsey, компании, которые уже внедрили двойников, сообщают о росте операционных показателей на 15% и сокращении времени на разработку новых продуктов на 20–50%.
В России тренд также набирает силу. По данным исследования ВШБ НИУ ВШЭ за 2024 год, 22% российских компаний уже используют цифровых двойников, а еще 34% планируют их внедрить.
Технологию активно применяют в ключевых отраслях: «Газпром нефть» создает двойники месторождений и цепей поставок, РЖД — железнодорожных станций, «Росатом» — в атомной промышленности.
Как войти в профессию
Нужно сильное инженерное образование, которое теперь можно получить в профильной магистратуре. Часто требуется опыт работы от 3 до 6 лет.
Помимо инженерной базы работодатели требуют знание промышленных IT-систем (MES, PLM), языков моделирования (UML, BPMN), а также систем ГИС (Zulu GIS, QGIS) и САПР (AutoCAD).
Важно уметь интегрировать разные системы и понимать отрасль, для которой создается двойник
ИИ-креатор, продюсер контент-завода
Что делает
ИИ-креатор выстраивает систему, где ИИ генерирует на постоянной основе все, что нужно компании: рилсы, баннеры, статьи и т. д. И все это в единой тональности, необходимой бренду.
То есть он проектирует «конвейер»: подбирает и соединяет разные ИИ-инструменты, настраивает шаблоны и алгоритмы. А также отвечает за то, чтобы система работала без сбоев.
Что делает профессию востребованной
Бизнесу нужно все больше контента, а делать его вручную — долго и дорого.
Мировой рынок медиа и развлечений, по прогнозу PwC, вырастет до $3,5 трлн к 2029 году, и одним из драйверов станет реклама, созданная с помощью ИИ.
При этом, по данным IAB, 70% маркетологов уже сталкивались с ошибками ИИ-контента — от фейков до нарушения стиля бренда. Это создает прямой спрос на специалистов, которые могут наладить безопасное и эффективное производство. В России рекламный рынок также растет, и крупные компании активно инвестируют в ИИ, что подтверждает потребность в таких кадрах.
Как войти в профессию
Для работы специалисту нужно глубоко разбираться в нейросетях, знать нюансы работы самых разных моделей, уметь их настраивать и адаптировать под нужды бизнеса. Работодатель хочет, чтобы кандидат на эту позицию отлично разбирался в контент-маркетинге, понимал тренды соцсетей, но при этом умел работать руками — монтировать, писать сценарии и, конечно, промпты.
Исследователь в сфере этики и безопасности ИИ
Что делает
ИИ-этик работает над тем, чтобы сделать искусственный интеллект безопасным и справедливым. Он тестирует нейросети, чтобы найти в них уязвимости. Например, склонность генерировать фейки, разжигать ненависть или давать опасные псевдомедицинские советы.
На основе таких тестов и данных об ошибках специалист разрабатывает этические кодексы и технические рекомендации для разработчиков.
Он также консультирует юридические отделы по вопросам законодательства и помогает решать сложные ситуации, когда ИИ уже причинил вред, например сгенерировал плагиат или оскорбительный контент.
Что делает профессию востребованной
Ситуация с профессией неоднозначная. В 2023 году техногиганты, такие как Google и Microsoft, начали увольнять команды, отвечавшие за этику ИИ.
Увы, в этом случае деньги оказались сильнее соображений морали. Этики тормозили развитие проектов, а гонка в области нейросетей уже была сумасшедшей. Скорость запуска продуктов оказалась для корпораций важнее, чем возможные этические риски.
Но это не значит, что ИИ-этики больше не нужны. Скорее, человечество и корпорации сильно недооценивают важность таких специалистов.
Вероятно, однажды ИИ-гонка замедлится, технология временно упрется в потолок, и тогда компании будут более сосредоточены не на революционности разработок, а на их безопасности, устойчивости. Тогда-то компаниям и понадобятся компетенции ИИ-этиков.
России это тоже неизбежно коснется. Российский ИИ-рынок растет огромными темпами: в 2024-м он достиг $1,45 млрд, что на 38% больше 2023-го. Эксперты прогнозируют рост на 45% в 2025 году.
Чем шире используется технология, тем выше риски — от утечек данных до социального манипулирования. Рано или поздно государству и обществу придется вводить правила игры, и понадобятся эксперты, которые смогут их разработать.
Как войти в профессию
Чаще всего в эту сферу приходят специалисты с юридическим, философским или другим гуманитарным образованием. Этика — дело тонкое, тут нужно иметь особый склад ума, понимать человеческую натуру и быть в контексте массы вещей.
Но не менее важно и глубокое знание технологий, опыт работы с разными нейросетями и понимание таких концепций, как AI Alignment (настройка ИИ в соответствии с человеческими ценностями). Обязательно знание английского языка на уровне B2 и выше.