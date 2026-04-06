Киберпсихолог и душеприказчик для аккаунтов. 8 профессий будущего, о которых вы еще не слышали

Как войти в профессию

Есть два основных пути.

Из гуманитарной сферы . Вы психолог, коуч, редактор или HR-специалист и хорошо понимаете людей. Вам останется освоить техническую базу: принципы работы ИИ, промптинг (составление запросов для ИИ), инструменты для автоматизации рутинных задач. В зависимости от специализации может потребоваться как основательное обучение в вузе, так и просто профессиональная переориентация на курсах.

Из IT. Вы аналитик, менеджер продукта или разработчик и уже разбираетесь в технологиях. Вам предстоит освоить психологию, этику и методы обучения взрослых людей.

Недооцененные профессии будущего

Киберпсихолог

Что делает

Киберпсихолог помогает разобраться, как технологии — соцсети, игры, гаджеты — влияют на эмоции, мысли и поступки человека. Вот чем он полезен.

Помогает сохранить психологическое и психическое здоровье.

Специалист помогает людям справляться с интернет-зависимостью, депрессией из-за соцсетей и страхом упустить что-то важное (FoMO).

В работе он может использовать методы интернет-когнитивно-поведенческой терапии или погружение в виртуальную реальность.

Звучит фантастично, но VR-терапия уже применяется для лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) и агорафобии — боязни открытых пространств. Например, пациенты в VR-шлеме учатся без страха посещать виртуальные магазины или ездить на автобусе.

Работает с бизнесом и IT-компаниями.

Киберпсихолог консультирует разработчиков, чтобы технологии получались удобными и безопасными для психики.

Их помощь полезна при проектировании пользовательских интерфейсов (UX), анализе поведения пользователей на сайтах и в приложениях, создании умных устройств. А заодно они заменят обычных штатных психологов в компаниях.

Помогает ловить киберпреступников.

Специалист такого рода полезен, чтобы исследовать, как мошенники манипулируют людьми в Сети, то есть как они применяют социальную инженерию. Он может составить психологический профиль преступника и его жертв, разработать тренинги, которые учат распознавать уловки.

Ну и поддержать жертв аферистов в трудную минуту с полным пониманием того, что технологии сейчас действительно развились до уровня, которому непросто противостоять. Что делает профессию востребованной

Влияние технологий на психику постоянно углубляется. По данным исследования «Страхового дома ВСК» за 2025 год, каждый четвертый молодой россиянин (26%) признается в интернет-зависимости, а 18% проводят в Сети более 10 часов в день.

Интернет открывает двери не только новой информации, но и злоумышленникам, которым стало легче доставать своих жертв. От мошенников, по данным ЦБ, по-прежнему страдает очень много россиян — десятки тысяч каждый день. А основной инструмент мошенников все тот же — социальная инженерия.

Под особенной нагрузкой оказываются те, для кого технология не просто фон, а постоянная рабочая среда. Айтишники часто выгорают, поэтому бизнес нанимает штатных психологов, зарплата которых сопоставима с зарплатами самих IT-специалистов. Киберпсихолог в этой роли может быть эффективнее, так как лучше понимает специфику работы в цифровой среде.

Как войти в профессию

Получить базовое психологическое образование со специализацией в киберпсихологии. Такие программы уже есть в МГУ, Университете Лобачевского (ННГУ), Высшей школе экономики (НИУ ВШЭ), Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) и других вузах.

Сити-фермер

Что делает

Сити-фермер выращивает еду прямо в городе. Он ставит фермы на крышах и фасадах, запускает теплицы в торговых центрах и офисах. В его арсенале гидропонные установки, датчики климата и системы автоматического полива. Специалист следит за урожаем через экран смартфона: регулирует освещение, влажность, питание растений.

Зачем это городам

Чтобы свежие продукты были под рукой. Если выращивать еду рядом с потребителями, ее не нужно везти на грузовиках из деревень или других регионов.

Это экологичнее: меньше транспорта — меньше вредных выхлопов. А если поставки из других регионов вдруг прервутся из-за форс-мажора, у жителей останется свой источник свежей зелени и овощей.

Наконец, такие фермы пусть малозаметно, но влияют на экологию и в самом городе: зелень поглощает углекислый газ и выделяет кислород.

Что делает профессию востребованной

Вертикальные фермы и сити-фермеры в России уже есть. Пока они в основном в Москве, но экспансия идет и в регионы. К 2030 году до 20 тысяч тонн зеленых и овощных культур будут выращивать на сити-фермах, прогнозирует журнал «Агроинвестор».