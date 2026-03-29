Что такое сеть 5G и для чего она нужна в России

Сети пятого поколения принято считать новым стандартом связи, которая может соединить буквально «всё со всем». Машины, бытовая техника, датчики на дорогах, промышленные роботы и другие электронные приборы с ее помощью способны быстро обмениваться данными без участия человека.

Чтобы понять, чем 5G отличается от привычного 4G, стоит разобраться, как работает этот стандарт и какие задачи решает.

Принципы работы 5G

Главное отличие 5G от предыдущих видов — в частотах и способе передачи сигнала. Сети четвертого поколения используют низкие и средние частоты, работая как мощный прожектор: вышка «светит» во все стороны, даже туда, где нет абонентов.

5G же работает в более высоком диапазоне — от 30 до 300 ГГц. Сигнал формируется в узкий луч и направляется прямо на устройство пользователя. Эта технология называется Beamforming. Такой подход экономит энергию и позволяет обслуживать больше абонентов одновременно.

Из‑за высоких частот у 5G есть и недостаток: сигнал быстрее затухает и хуже проходит сквозь препятствия. Поэтому на одной и той же площади требуется больше базовых станций нового поколения, чем вышек 4G.

Зато они компактнее, потребляют меньше энергии и могут работать там, где раньше было сложно разместить оборудование.

Преимущества 5G по сравнению с 4G

Скорость. В сетях 4G максимальная скорость для стационарного пользователя достигает 1 Гбит/с, для движущихся объектов — до 100 Мбит/с. У 5G верхняя планка — 20 Гбит/с. На практике это значит, что фильм в Full HD объемом 8 Гб скачается за 6 секунд вместо нескольких минут.

Задержка отклика (пинг). У 4G она составляет около 10 мс, а в сетях 5G — всего 0,5 мс. Это критически важно для систем, где каждая миллисекунда на счету.

Количество подключенных устройств. Если 4G может обслуживать до 100 тысяч абонентов на квадратный километр, то 5G — до 1 млн. В таком случае интернет вещей может разрастаться и не перегружать сеть, а количество умных приспособлений, которыми может пользоваться один человек, сможет увеличиться.

Энергоэффективность. Обслуживание сетей 5G затрачивает в 10 раз меньше энергии, чем 4G. Для промышленных датчиков, которые должны работать годами без замены батарей, это огромное преимущество.

Все эти свойства важны не только для удобства пользователей. Именно 5G должен стать основой для развития беспилотного транспорта, телемедицины, умных городов и промышленного интернета. Людям уже сейчас требуется более сложная техника, но имеющиеся сети 4G не справляются с таким спросом.