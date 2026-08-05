Поиск информации в собственных документах

GPT4All, AnythingLLM, LM Studio и другие приложения умеют подключать папки с файлами. Программа разбивает документы на фрагменты, находит отрывки, похожие по смыслу на вопрос, и передает их модели. Этот механизм называют RAG — генерацией ответа с использованием найденного контекста.

Так можно спросить, чем отличаются несколько договоров, найти нужное положение в инструкции или собрать выжимку из большого архива заметок.

Однако RAG не заменяет точную базу данных. Программа может не найти нужный фрагмент или выбрать похожий, но не тот. Подсчет всех строк в таблице или поиск каждого просроченного договора лучше поручить обычному фильтру, формуле либо скрипту.

Расшифровка речи

Модели вроде Whisper умеют распознавать речь без обращения к облаку. Они обрабатывают аудиофайлы, умеют слушать микрофон в реальном времени и работают практически на любых системах.

Такой вариант подходит для интервью, лекций и голосовых заметок, которые не хочется отправлять стороннему сервису. Готовую расшифровку все равно нужно сверять: особенно часто модели ошибаются в именах, цифрах и редких терминах.

Создание и редактура изображений

Модели типа ComfyUI и Stable Diffusion WebUI Forge генерируют изображения по описанию, дорисовывают фрагменты, меняют стиль, увеличивают разрешение и т.п. Но работают чаще не на смартфонах, а на компьютерах, потому что требовательны к железу, особенно к мощности видеокарты.

Качество генерации при этом может быть ниже, чем у онлайн-моделей, однако в некоторых случаях результат корректируется нужным промптом и визуальными референсами. Ну и конечно, они не смогут найти сами в интернете, как выглядит какая-нибудь звезда, если вы решите сгенерировать свое селфи в обнимку с кумиром.

Помощь с кодом и данными

Локальные версии Qwen и других моделей умеют писать небольшие функции, объяснять ошибки, преобразовывать JSON, CSV и другие структурированные данные. Код при этом не нужно отправлять владельцу облачного помощника.

Сложные программы они создают хуже: небольшая модель может забыть часть требований, придумать несуществующую библиотеку или исправить одну ошибку ценой появления другой. Ее удобнее использовать как помощника при человеке, а не как самостоятельного разработчика.

Действия на устройстве

Если подключить модель к инструментам, например, дать ей возможность запускать другие программы и писать в них, получится агент. Он сможет обращаться к файлам, календарю, почте или системным функциям. Но каждое такое разрешение расширяет не только возможности, но и последствия ошибки.

В целом у локальных агентов одно преимущество: они не смогут вылезти в интернет и, например, отправить за вас письмо или перевести все ваши деньги за подписку на курс по криптовалютному инвестированию, потому что счел, что вам надо подзаработать. Все задачи, которые они могут выполнять, сосредоточены на устройстве.