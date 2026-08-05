Нейросеть, которой не нужен интернет. Как скачать локальный ИИ на свое устройство и перестать зависеть от отключений
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Что такое «локальные ИИ» и как они работают без интернета
Когда пользователь пишет в ChatGPT, Claude или другой облачный сервис, его запрос отправляется в дата-центр компании. Там модель рассчитывает ответ и возвращает его на экран. Если сервер недоступен или связь пропала, этот диалог просто не состоится.
Однако архитектура нейросетей хороша тем, что способна работать и без постоянного обращения к облаку и поиска в «большом Интернете». Достаточно соблюдать общую логику модели и иметь библиотеку баз данных, на основе которых она обучается и достает информацию. Поэтому для некоторых задач не только можно, но и нужно использовать так называемые локальные ИИ.
Сейчас практически на любом хорошем компьютере уровня игрового ПК, можно развернуть локальную LLM с ИИ-агентом. Если точнее этот класс моделей называется SLM, то есть малые языковые модели из-за их размера.
Локальный ИИ выполняет вычисления на самом устройстве. Файлы модели хранятся на диске, а для подготовки ответа используются процессор, видеокарта и оперативная память компьютера или смартфона. Интернет нужен только для того, чтобы скачать программу и саму модель.
После этого системы могут работать полностью автономно, лишь периодически обновляясь при подключению к сети и с разрешения пользователя.
Однако словосочетание «локальный ИИ» объединяет сразу несколько разных вещей. Эксперт по генеративному ИИ Андрей Мальков предлагает сначала разобраться именно с терминологией: идет ли речь именно об агентах, или LLM моделях.
Модель — собственно нейросеть: например, Qwen, Gemma, Llama, DeepSeek или T-Lite. От ее выбора зависят знания, качество русского языка и способность выполнять сложные инструкции.
Движок загружает модель в память устройства и помогает ему рассчитывать ответы без обращения к облаку. Один из самых распространенных примеров — llama.cpp. Он работает на разных процессорах и видеокартах и умеет распределять вычисления между ними.
Оболочка дает человеку привычное окно чата, историю переписки, каталог моделей и настройки. К таким программам относятся LM Studio, Jan и GPT4All.
Агент не только отвечает на вопросы, но и получает доступ к инструментам. Например, может искать файл, заносить встречу в календарь или запускать другую программу. Для этого ему нужны модель, оболочка, набор разрешений и отдельная логика, которая следит за выполнением команд.
Поэтому можно рассуждать о преимуществах одной модели над другой, но разные оболочки или движки сами по себе не бывают «умнее» друг друга. Если они запускают одну и ту же модель с одинаковыми настройками на одинаковом железе, качество генераций будет близким. Разница проявится в скорости, удобстве интерфейса и возможности подключить дополнительные инструменты.
Поместить современные модели в обычный ноутбук помогает технология квантования. При такой обработке точность чисел, которыми записаны параметры нейросети, снижают, например, с 32 до 4 бит. Файл становится меньше и требует меньше памяти, но может немного потерять в качестве.
Отсюда и названия настроек в программах-оболочках вроде Q4, Q5 или Q8. Чем выше число, тем больше места обычно занимает модель и тем ближе она остается к исходной версии. Но самый тяжелый вариант не всегда будет самым подходящим лично для вас: для перевода, исправления ошибок или краткого пересказа текста сжатой модели часто достаточно.
Чем ИИ на устройстве уступают облачным, а в чем превосходят
Главный резон перенести нейросеть на собственный компьютер — работа с конфиденциальными файлами, которые не хочется передавать сторонней компании. Это могут быть неопубликованные тексты, медицинские документы, договоры, внутренние отчеты, переписка, персональные данные или закрытый программный код. Все то, что кибербезопасники настоятельно рекомендуют не загружать в нейросети. Особенно если вы находитесь под договором о неразглашении.
Смысл локального агента как раз в том, что данные не покидают устройство. Поэтому ему можно доверить чувствительные данные: медицинские документы, финансы, рабочую переписку и так далее. Все то, что не хочется отправлять на чужие сервера.
Но данные останутся дома только при полностью локальной настройке. Если внутри приложения подключить OpenAI, Anthropic или другого облачного поставщика, запросы снова начнут уходить на его серверы.
Программы типа AnythingLLM, например, могут работать без внешнего доступа, если пользователь выбрал локальную модель и локальную базу данных. Телеметрия в программе предусмотрена, но ее можно отключить.
Автономная установка также не защищает от вредоносных программ, слабого пароля или неосторожной настройки. Если пользователь открыл локальный веб-интерфейс для всего интернета или дал программе лишние права, о защищенности модели можно говорить весьма условно.
Зато владелец сам решает, когда обновлять модель. Облачный сервис может убрать старую версию, изменить ее поведение, ввести новый лимит или закрыть нужную функцию. Скачанный файл останется тем же, пока пользователь не заменит его самостоятельно.
Нет и ограничения на количество сообщений. Нейросеть не попросит подождать несколько часов или купить более дорогую подписку. Но надо понимать, что и преимущества платной подписки в моделях для локального развертывания не предусмотрены. То есть, либо вы заранее подписываетесь на самую базовую версию нейронки, нередко ограниченную в возможностях и силе.
При этом работающие автономно модели занимают десятки гигабайт, а для тяжелых версий может понадобиться мощная видеокарта. То есть за отсутствие необходимости в облаке вы расплачиваетесь местом на устройстве и загрузкой его ресурсов для работы нейросети.
Но, конечно, самая очевидная потеря — свежая информация. Автономная модель знает только то, что попало в данные для обучения, и то, что пользователь загрузил ей сам. Свежие новости, актуальные цены и прочие быстро меняющиеся данные — заведомо мимо.
Она не сможет пойти в интернет и посмотреть причины падения котировок акций, например, но вполне сможет объяснить логику принятия инвестиционных решений и дать методологическую подготовку в той или иной теме.
Интернет-поиск при желании можно подключить отдельно. Но тогда часть данных начнет покидать закрытый контур, а пользователю придется проверять, какие именно сведения и куда отправляет система.
Домашние модели обычно уступают ведущим версиям в сложных рассуждениях, работе с очень длинными инструкциями и анализе большого количества связанных документов. Особенно заметна разница на компактных версиях, которые помещаются в смартфон или недорогой ноутбук. Но не всегда это действительно проблема.
Современные небольшие модели (например Llama, Gemma, Qwen, Phi, gemini nano) на несколько млрд параметров уже сейчас могут решать задачу расшифровкой речи, переводом, суммаризацией документов, закрывая большую часть повседневных задач. И их вполне реально развернуть на мобильном устройстве. Да, они уступают облачным флагманам в сложных рассуждениях, но это не их специализация. С другой стороны и большими моделями решать маленькие задачи — нецелесообразно, так как их использование стоит гораздо дороже.
Локальный ИИ или облачный: в чем разница
|Критерий
|ИИ на устройстве
|Облачный ИИ
|Скорость
|Не зависит от качества интернета, но ограничен мощностью компьютера. Небольшая модель на хорошем железе отвечает быстро, крупная на слабом устройстве может печатать по несколько слов в секунду
|Обычно быстрее в сложных задачах, поскольку работает на серверных ускорителях. Скорость зависит от соединения, загрузки сервиса и тарифа
|Приватность
|Запросы и документы могут оставаться на устройстве. Это работает только при полностью локальной настройке без внешних моделей и сетевых дополнений
|Данные отправляются на сервер владельца сервиса. Условия хранения и использования зависят от его политики и настроек аккаунта
|Мощность
|Размер модели ограничивают оперативная и видеопамять. Компактные версии хорошо справляются с простой работой, но чаще ошибаются в сложных рассуждениях
|Доступны более крупные и сильные модели, которые лучше работают с длинными инструкциями, кодом и большими комплектами документов
|Работа офлайн
|После загрузки программы и модели может работать без интернета
|Требует соединения с сервером
|Свежая информация
|Знает данные из обучения и загруженных пользователем файлов. Не видит свежие новости, цены и изменения законов без отдельного поиска
|Может получать актуальные сведения, если сервис поддерживает интернет-поиск
|Лимиты
|Количество запросов не ограничено тарифом. Предел задают мощность устройства и свободное время пользователя
|Бесплатные и недорогие тарифы часто ограничивают число запросов, доступ к сильным моделям и размер файлов
|Расходы
|Большинство программ и открытых моделей бесплатны, но нужны подходящее железо, место на диске и электричество
|Не требует покупки мощного компьютера, но полный доступ может предоставляться по подписке или оплачиваться за каждый запрос
|Установка
|Нужно подобрать совместимые программу и модель. Иногда потребуются Python, терминал, драйверы или Docker
|Обычно достаточно открыть сайт или установить приложение
|Контроль версий
|Скачанная модель не изменится, пока пользователь сам ее не обновит
|Владелец сервиса может заменить модель, убрать старую версию или изменить ограничения
|Для кого удобнее
|Для повторяющихся задач, закрытых документов и работы без связи
|Для сложных запросов, свежей информации и тех, кто не хочет настраивать систему
Главное отличие не сводится к тому, что локальная модель «безопасная, но слабая», а облачная «умная, но все видит». Результат зависит от конкретной настройки. Локальная программа может отправлять запросы наружу, если к ней подключили облачную модель. Облачный сервис, в свою очередь, может предлагать специальные режимы хранения данных.
А главное, ни один из режимов работы с нейросетями не избавит вас от риска галлюцинаций. Так что проверять чувствительные данные нужно будет независимо от того, есть у вас интернет или нет.
Какие задачи способны выполнять ИИ на устройстве
Возможности зависят не только от мощности модели, но и от программы, через которую ее запускают. Один и тот же языковой файл можно использовать как обычный чат, помощника для программирования или систему поиска по личному архиву.
ИИ-эксперты разделяют задачи еще и по классу устройства. Смартфону достается простая работа, а ноутбук уже позволяет подключать документы и другие инструменты.
Есть совсем простые задачи, с которым можно справиться даже на смартфоне: краткий пересказ текстов, вычитка ошибок, перевод с одного языка на другой. На ноутбуке или компьютере вы уже сможете анализировать таблицы, сортировать фото, преобразовывать данные из одного формата в другой.
Работа с текстами
Небольшая языковая модель может исправить ошибки, предложить заголовок, сократить абзац, составить письмо, перевести текст или разложить заметки по темам. Более крупные версии лучше удерживают длинные инструкции и реже теряют детали.
Для художественных текстов существуют отдельные оболочки. Например, KoboldCpp хранит описания персонажей, сведения о мире, авторские заметки и предыдущие события, поэтому удобен для рассказов и ролевых диалогов.
Поиск информации в собственных документах
GPT4All, AnythingLLM, LM Studio и другие приложения умеют подключать папки с файлами. Программа разбивает документы на фрагменты, находит отрывки, похожие по смыслу на вопрос, и передает их модели. Этот механизм называют RAG — генерацией ответа с использованием найденного контекста.
Так можно спросить, чем отличаются несколько договоров, найти нужное положение в инструкции или собрать выжимку из большого архива заметок.
Однако RAG не заменяет точную базу данных. Программа может не найти нужный фрагмент или выбрать похожий, но не тот. Подсчет всех строк в таблице или поиск каждого просроченного договора лучше поручить обычному фильтру, формуле либо скрипту.
Расшифровка речи
Модели вроде Whisper умеют распознавать речь без обращения к облаку. Они обрабатывают аудиофайлы, умеют слушать микрофон в реальном времени и работают практически на любых системах.
Такой вариант подходит для интервью, лекций и голосовых заметок, которые не хочется отправлять стороннему сервису. Готовую расшифровку все равно нужно сверять: особенно часто модели ошибаются в именах, цифрах и редких терминах.
Создание и редактура изображений
Модели типа ComfyUI и Stable Diffusion WebUI Forge генерируют изображения по описанию, дорисовывают фрагменты, меняют стиль, увеличивают разрешение и т.п. Но работают чаще не на смартфонах, а на компьютерах, потому что требовательны к железу, особенно к мощности видеокарты.
Качество генерации при этом может быть ниже, чем у онлайн-моделей, однако в некоторых случаях результат корректируется нужным промптом и визуальными референсами. Ну и конечно, они не смогут найти сами в интернете, как выглядит какая-нибудь звезда, если вы решите сгенерировать свое селфи в обнимку с кумиром.
Помощь с кодом и данными
Локальные версии Qwen и других моделей умеют писать небольшие функции, объяснять ошибки, преобразовывать JSON, CSV и другие структурированные данные. Код при этом не нужно отправлять владельцу облачного помощника.
Сложные программы они создают хуже: небольшая модель может забыть часть требований, придумать несуществующую библиотеку или исправить одну ошибку ценой появления другой. Ее удобнее использовать как помощника при человеке, а не как самостоятельного разработчика.
Действия на устройстве
Если подключить модель к инструментам, например, дать ей возможность запускать другие программы и писать в них, получится агент. Он сможет обращаться к файлам, календарю, почте или системным функциям. Но каждое такое разрешение расширяет не только возможности, но и последствия ошибки.
В целом у локальных агентов одно преимущество: они не смогут вылезти в интернет и, например, отправить за вас письмо или перевести все ваши деньги за подписку на курс по криптовалютному инвестированию, потому что счел, что вам надо подзаработать. Все задачи, которые они могут выполнять, сосредоточены на устройстве.
Что можно поручить ИИ на устройстве
|Тип задачи
|Что умеет локальный ИИ
|Ограничения
|Текст и документы
|Исправлять орфографические и стилистические ошибки, сокращать и пересказывать тексты, переводить между языками, составлять письма, планы и черновики, сравнивать документы, искать информацию в подключенной папке, извлекать имена, даты и другие данные
|Модель может потерять важные детали, неверно пересказать исходник или не найти нужный фрагмент
|Код и структурированные данные
|Объяснять фрагменты кода, искать вероятные ошибки, писать небольшие функции, преобразовывать JSON, CSV и другие форматы, составлять регулярные выражения и запросы, готовить документацию и комментарии
|Чем сложнее программа, тем выше риск, что компактная модель забудет часть требований или предложит несуществующую библиотеку
|Звук
|Расшифровывать интервью, лекции и голосовые сообщения, создавать субтитры, переводить речь в текст без загрузки записи в облако, обрабатывать звук с микрофона в реальном времени
|Имена, цифры и специальные термины нужно сверять с записью, на слабом устройстве возможны задержки
|Изображения
|Создавать картинки по текстовому описанию, дорисовывать отдельные участки, менять фон и стиль, восстанавливать и увеличивать изображения, подключать дополнительные модели, собирать многоступенчатые процессы обработки
|Сложные задачи требуют больше видеопамяти и времени, модель может изменить исходные детали или дорисовать несуществующие
Какие требования к железу и как установить
Слова «локальная модель» могут обозначать и компактный чат для телефона, и нейросеть, которой не хватит нескольких дорогих видеокарт. Между этими крайностями находятся десятки вариантов для обычных компьютеров.
Для запуска Kimi K3 нужна целая серверная стойка, не каждая компания может себе такое позволить. Есть и совсем легкие модели, например, Gemma 3n от Google создана специально для смартфонов. Это две крайности, но всегда можно выбрать ИИ-агента под свое устройство, от легкого ноутбука до игрового компьютера. И разумеется, не стоит ожидать от него того же уровня способностей, который вам даст облачный ChatGPT или Claude.
Главное ограничение для языковых моделей — объем памяти. Видеокарта ускоряет работу, но небольшую нейросеть можно запускать и на процессоре. Просто ответ будет печататься медленнее. Грубые ориентиры выглядят так:
- 8 ГБ оперативной памяти — модели примерно на 1–4 млрд параметров;
- 16 ГБ — большинство сжатых моделей на 7–9 млрд;
- 32 ГБ — многие модели на 14 млрд и часть вариантов около 20–27 млрд;
- 64 ГБ и больше — крупные модели на 32 млрд и некоторые сильно сжатые версии на 70 млрд.
Эти границы не универсальны. Память также расходуют операционная система, история диалога, подключенные документы и другие программы. LM Studio рекомендует 16 ГБ RAM, хотя небольшие модели можно запускать и на 8-гигабайтных компьютерах Mac.
На компьютерах Apple с процессорами M-серии центральный и графический процессоры используют общую память. Поэтому Mac с 32 или 64 ГБ иногда способен загрузить модель, которая не поместилась бы в память отдельной видеокарты. Но система и открытые приложения тоже забирают часть объема.
Для генерации изображений важнее видеокарта ComfyUI может работать даже на центральном процессоре, однако официальная документация сразу предупреждает, что такой режим будет медленным. Настольная версия для Windows рассчитана прежде всего на NVIDIA, а ручная установка поддерживает также AMD, Intel и Apple Silicon.
Не стоит забывать и о диске. Компактная языковая модель занимает несколько гигабайт, большая — десятки. Например, сжатая T-Lite 2.1 весит от 5 до 8,7 ГБ в зависимости от квантования, а один из вариантов T-Pro 2.1 — более 22 ГБ.
Установка бывает разных уровней сложности: одни ставятся как обычная программа с интуитивно понятным интерфейсом (LM Studio, Jan и GPT4All), другие требуют немного разобраться (Ollama, AnythingLL, Open WebUI), как связать оболочку с моделью или движком. А отдельные ручные сборки требуют технических навыков и знаний, например, языка Python.
Как правило для локальной работы требуется установленный на компьютере Python например. Для профессионалов это вообще не проблема, для обывателя может быть барьером. Есть и другие нюансы — некоторые решения могут поддерживать видеокарты AMD только в системах Linux. Ее тоже нельзя назвать выбором обывателя.
Какие локальные ИИ доступны в России
Ниже — список программ для разных задач. Доступность конкретного приложения в магазинах может меняться, но для проектов с открытым кодом можно сохранить установщик и библиотеку с репозитория.
|Решение
|Для чего подойдет
|Возможности
|Системы и требования
|Доступность в России и ограничения
|LM Studio
|Для первого знакомства с локальными языковыми моделями
|Каталог моделей, окно переписки, работа с документами, локальный сервер для других приложений
|Windows, Linux, Mac с Apple Silicon, рекомендуется 16 ГБ оперативной памяти, на Windows — не менее 4 ГБ видеопамяти
|Установщик размещен на официальном сайте, доступность сайта с российских IP может меняться, модель можно скачать отдельно и добавить вручную, после загрузки чат, документы и сервер работают без интернета
|Ollama
|Для разработчиков и продвинутых пользователей, которым нужно подключать модель к другим программам
|Загрузка и запуск моделей, локальный API, подключение редакторов кода, AnythingLLM, Open WebUI, систем умного дома и собственных приложений
|Windows, macOS, Linux, поддерживаются NVIDIA, Apple Metal и часть оборудования AMD, для других устройств предусмотрен экспериментальный режим Vulkan
|Программа и исходный код опубликованы открыто, после установки локальные модели не требуют зарубежной подписки
|Jan
|Как открытая альтернатива LM Studio
|Настольный чат, хранение моделей и истории переписки на компьютере, локальный сервер, каталог с оценкой совместимости моделей
|Windows, macOS, Linux, на Windows требуется не менее 8 ГБ RAM, рекомендуется 16 ГБ, поддерживаются NVIDIA, AMD и Intel Arc
|Установщики и исходный код опубликованы открыто, обязательный аккаунт и облачный ключ не нужны, готовых интеграций меньше, чем у Ollama
|GPT4All
|Для чата с небольшой папкой документов и пользователей, которым не нужен большой архив памяти
|Запуск языковых моделей, работа без отдельной видеокарты, LocalDocs для индексации папки и показа использованных файлов
|Windows, macOS, Linux, может работать на центральном процессоре, если модель помещается в оперативную память, ориентирован преимущественно на модели от 3 до 13 млрд параметров
|Установщики и код опубликованы открыто, после загрузки модели облачный аккаунт не нужен
|AnythingLLM
|Для авторов, исследователей и компаний с большим архивом документов
|Несколько рабочих пространств с отдельными файлами и инструкциями, подключение Ollama, LM Studio, LocalAI и других движков, настольный и серверный режимы
|Настольная версия рассчитана на одного человека, серверную можно использовать в команде, требования зависят главным образом от подключенной модели
|Исходный код и установщики опубликованы открыто, зарубежный аккаунт не требуется при использовании локальной модели и локального хранилища, при локальной настройке разработчик не получает доступ к документам и истории переписки
|PocketPal AI
|Для перевода, редактирования текста и простого чата без связи в поездке
|Запуск Qwen, Gemma, Phi и других компактных моделей на смартфоне, добавление собственных файлов, выгрузка модели из оперативной памяти при переходе приложения в фон
|Android, iOS, модель занимает несколько гигабайт, нагревает устройство и быстрее расходует заряд
|Наличие приложения в App Store и Google Play зависит от региона магазина, исходный код опубликован открыто
|ComfyUI
|Для дизайнеров и фотографов, которым нужна сложная обработка изображений
|Генерация из блоков, настройка модели, текстового описания, обработки исходника, увеличения разрешения и сохранения результата
|Настольная версия для Windows с NVIDIA и Mac с Apple Silicon, ручная установка поддерживает Linux, AMD, Intel и другие ускорители, возможна работа на процессоре, но значительно медленнее
|Код, настольные версии и переносимая сборка опубликованы открыто, после загрузки моделей готовые процессы работают автономно
|Stable Diffusion WebUI Forge
|Для локальной генерации изображений с более простым интерфейсом
|Поле для описания, выбор модели, настройки изображения, поддержка Stable Diffusion, FLUX, LoRA и локального редактирования
|Для Windows доступен пакет с Python и Git, основной вариант рассчитан на CUDA и видеокарты NVIDIA
|Код и готовый пакет размещены в открытом репозитории, проект остается экспериментальной площадкой, отдельные функции могут меняться, на AMD, Linux и нестандартном оборудовании установка сложнее
Чек-лист: как выбрать свою локальную нейронку
1. Определите, что именно должен делать ИИ
Для переписки и работы с текстом нужна языковая модель. Для поиска по документам — программа с поддержкой локальной базы знаний. Для расшифровки записей —распознаватель речи. Для изображений — генератор. Лишь некоторые LLM объединяют все эти функции в себе, и то часто лишь в онлайн-версии. Изучите, что умеет именно локальная версия нейронки и в чем она лучше конкурентов.
2. Решите, насколько важна изоляция от интернета
Некоторые приложения умеют работать и с локальными, и с облачными моделями. Если вам нужна приватность, проверьте, что выбраны локальный движок, локальное же хранилище документов, а ненужные сетевые функции отключены.
Если приложению нужен внешний поиск, облачная модель или синхронизация, полностью автономным оно уже не будет.
3. Сверьте требования с устройством
Нужно учитывать сразу четыре вещи:
- объем оперативной памяти;
- объем и тип видеопамяти;
- операционную систему;
- свободное место на диске.
При 8 ГБ оперативной памяти стоит начинать с самых компактных моделей. При 16 ГБ обычно доступны сжатые версии на 7–9 млрд параметров. Генераторы изображений сильнее зависят от видеокарты, чем обычный текстовый чат.
4. Не путайте программу с моделью
LM Studio, Jan и Ollama помогают запускать нейросети, но сами не определяют качество ответа. За русский язык, знания и способность выполнять инструкции отвечает загруженная модель.
Одна и та же Qwen или T-Lite будет вести себя похоже в разных программах, если настройки запуска не отличаются.
5. Начните с рекомендованной облегченной версии
В каталогах одна модель часто представлена десятками файлов разного размера. Для первого запуска лучше выбрать вариант, который программа считает совместимым с устройством.
Не нужно сразу скачивать самую тяжелую сборку. Она может отвечать немного лучше, но работать настолько медленно, что пользоваться ею будет неудобно.
6. Проверьте на своих задачах
Дайте модели реальный текст, знакомый документ или короткую аудиозапись. Оцените:
- справилась ли она с инструкцией;
- не потеряла ли важные детали;
- насколько часто придумывает факты;
- устраивает ли скорость;
- дает ли локальный запуск ощутимую пользу по сравнению с облачным сервисом.
По отзывам других пользователей вы не поймете, справится ли нейронка конкретно с вашей задачей. Если программа работает стабильно, а результат подходит, можно пробовать более крупную модель или подключать дополнительные функции.