Майнинг хотят запретить. В каких городах России нельзя будет майнить и что грозит за нарушения
Что хотят сделать с майнингом в России в 2026 году
Правительство рассматривает возможность введения многолетнего запрета на майнинг криптовалют на территории всей Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центра. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Вопрос обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака еще в конце марта. Причина — быстро растущая нагрузка на энергосистему из-за центров обработки данных и майнинговых ферм.
По данным диспетчера «Системный оператор», темпы развития инфраструктуры уже не успевают за ростом спроса на электроэнергию. И если не остановить расширение криптоферм, энергосистема центральных регионов очень скоро начнет трещать по швам.
В каких регионах запретят майнить
ОЭС Центра — это не только Москва. В нее входят почти два десятка регионов:
- Москва и Московская область;
- Белгородская область;
- Брянская область;
- Владимирская область;
- Вологодская область;
- Воронежская область;
- Ивановская область;
- Калужская область;
- Костромская область;
- Курская область;
- Липецкая область;
- Орловская область;
- Рязанская область;
- Смоленская область;
- Тамбовская область;
- Тверская область;
- Тульская область;
- Ярославская область.
До этого еще в конце 2024 года в России запретили майнинг в нескольких регионах, где есть явственный дефицит электроэнергии. В их числе ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область, регионы Северного Кавказа, а также в рамках временных запретов на пике энергопотребления — Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.
На долю ОЭС Центра приходится около четверти всего энергопотребления России — до 268 млрд кВт·ч в год. Установленная мощность — примерно 51 ГВт.
И надо понимать: это не столько о том, как много здесь вырабатывают, а скорее как много здесь потребляют. Достоверно неизвестно, сколько процентов от общего энергопотребления приходится на майнинг. Но одна майнинг-ферма среднего размера может сравниться по энергопотреблению с целым подъездом многоквартирного дома.
Сейчас совокупная нагрузка российских ЦОДов, включая майнинг, оценивается примерно в 4 ГВт. К 2030 году потребность может вырасти еще минимум на 2 ГВт.
А с учетом того, что часто такие майнинг-стартапы делают еще и на базе «халявной» электроэнергии, делая незаконные врезы или подпитывая из общей энергосистемы дома, платить за этот банкет приходится либо всем жильцам, либо энергокомпаниям из своего кармана, если предприимчивых добытчиков не удастся поймать за руку. Все это, конечно, устойчивости энергосистемам не добавляет.
Что будет с майнингом в Москве
По словам министра энергетики Московской области Сергея Воропанова, в столичном регионе уже работают 65 центров обработки данных общей мощностью 734 МВт. Еще десятки ЦОДов получили или ждут подключения.
По оценкам властей, к 2032 году совокупная мощность дата-центров в Москве и области может достичь 3,6 ГВт — это около 17% от максимальной нагрузки региона. Инфраструктура уже сейчас работает на пределе.
Поэтому отдельно готовится запрет на размещение новых майнинговых мощностей в Москве и Московской области — вплоть до 2032 года. Вопрос планируют рассмотреть на заседании правительственной комиссии по развитию электроэнергетики 18 мая.
Что грозит майнерам
Минэнерго предлагает подключать новых майнеров только по так называемой четвертой категории надежности электроснабжения. Это означает, что при угрозе дефицита мощности их объекты смогут отключать в любой момент.
Но есть альтернатива.
Власти обсуждают возможность разрешить крупным проектам работать даже в условиях ограничений — при условии, что инвесторы сами профинансируют строительство генерации и расширение сетей. Об этом говорил замминистра энергетики Петр Конюшенко.
В общем, либо платить и обеспечивать новые мощности из своего кармана, либо подбирать крохи после обеспечения электричеством предприятий и жителей.
Параллельно с обсуждением запрета правительство в апреле внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Как отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, документ «создает понятные и прозрачные правила для работы с цифровой валютой в России, включая запуск организованного биржевого оборота».
Законопроект призван заменить «лоскутную» конструкцию регулирования (закон о цифровых финансовых активах 2020 года, легализация майнинга в 2024-м, экспериментальный режим для внешнеторговых расчетов) единым комплексным подходом.
Одно из ключевых положений: криптовалюта официально признается имуществом. Это позволяет наделить цифровые активы такой же правовой защитой, как и другие права требования.
Однако использовать криптовалюту для платежей внутри страны по-прежнему запрещено. Исключение — внешнеторговые сделки. Компании и ИП смогут использовать криптовалюту в расчетах по внешнеторговым контрактам без участия в экспериментальном режиме ЦБ.
Большинство положений вступят в силу 1 июля 2026 года, а полноценная инфраструктура рынка должна заработать к 1 июля 2027-го.
Кто и на каких условиях сможет майнить
В целом касательно майнинга новые законопроекты во многом дублируют уже сложившуюся практику.
Заниматься добычей криптовалют смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели после включения в специальный реестр Федеральной налоговой службы.
Физические лица без регистрации ИП тоже смогут майнить, но при двух условиях:
- они должны быть гражданами России;
- потребляемая энергия не должна превышать лимитов, установленных правительством.
При этом закон устанавливает ограничения для лиц с неснятой или непогашенной судимостью за экономические преступления, преступления против государственной власти, а также за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие — им майнинг будет запрещен.
Все майнеры, независимо от статуса, также обязаны отчитываться о добытых активах перед налоговой службой. Но это в целом не новость: государство давно обозначило, что добыча крипты, раз уж она дает прибыль, ничем не отличается от любого другого способа заработка, так что налоги платить придется в любом случае.
Что грозит за нарушения: штрафы и уголовка за майнинг
Среди поправок, которые сейчас находятся на согласовании, также штрафы и уголовная ответственность за незаконный майнинг. Всем любителям серых схем пора напрячься: выявлять их будут по повышенному энергопотреблению, а спрашивать будут не только за электричество, но и за недоплаченные налоги и неоформленные разрешения.
Наказания за нелегальный майнинг будут прописаны в отдельной статье УК РФ — 171.6. Нелегальными майнерами будут считаться лица и операторы инфраструктуры, которые занимаются добычей криптовалюты, но не включены в соответствующие реестры.
Наказание: штрафы от 500 тысяч до 2,5 млн рублей, обязательные или принудительные работы. При особо крупном ущербе — лишение свободы до пяти лет. Во всех случаях — изъятие незаконно полученной криптовалюты.
Ответственности для физических лиц за операции с криптовалютой через незарегистрированную инфраструктуру пока не предполагается. Однако законопроекты предусматривают создание черного списка лиц и иностранных поставщиков платежных услуг, переводы в адрес которых будут блокироваться российскими банками.
Также законопроект предлагает ответственность за серые сделки с криптовалютами. Для юрлиц за сделки с физлицами-резидентами, не имеющими статус квалифицированных инвесторов, если эти операции выходят за пределы ограничений, — штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей. Для должностных лиц — штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей либо дисквалификация на 1−2 года.
Когда это начнет работать
Запрет на майнинг в ОЭС Центра пока не принят. Но, судя по тону обсуждений и срокам (до 2032 года), власти настроены серьезно. Если инициативу одобрят, с 2026 года в 20 с лишним регионах Центральной России майнить станет нельзя — или можно, но с риском быть отключенным в любой момент.
Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что после первого чтения документ может претерпеть изменения — будут учитывать мнение силовых структур и участников рынка. Однако, если его примут до того, как Госдума уйдет на летние каникулы, он может начать работать уже с июля-августа.
Параллельно страна получает полноценное регулирование крипторынка. Криптовалюта становится имуществом, майнинг — легальной деятельностью для тех, кто в реестре, а нелегальный майнинг — уголовным преступлением с реальными сроками.
Так что тем майнерам, кто пока проигнорировал уже действующие требования о регистрации своего маленького бизнеса, пора начинать готовить документы для реестра и подумывать о переносе своих ферм в Сибирь, где пока еще есть и площади, и лишние мощности.
А всем остальным — привыкать к мысли, что эпоха Дикого Запада на криптовалютном рынке давно прошла. Вот-вот запустят еще и цифровой рубль, так что власти очень заинтересованы в том, чтобы вся сфера цифровых денег стала максимально прозрачной и легальной.