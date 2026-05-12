Что хотят сделать с майнингом в России в 2026 году

Правительство рассматривает возможность введения многолетнего запрета на майнинг криптовалют на территории всей Объединенной энергосистемы (ОЭС) Центра. Об этом написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака еще в конце марта. Причина — быстро растущая нагрузка на энергосистему из-за центров обработки данных и майнинговых ферм.

По данным диспетчера «Системный оператор», темпы развития инфраструктуры уже не успевают за ростом спроса на электроэнергию. И если не остановить расширение криптоферм, энергосистема центральных регионов очень скоро начнет трещать по швам.

В каких регионах запретят майнить

ОЭС Центра — это не только Москва. В нее входят почти два десятка регионов:

Москва и Московская область;

Белгородская область;

Брянская область;

Владимирская область;

Вологодская область;

Воронежская область;

Ивановская область;

Калужская область;

Костромская область;

Курская область;

Липецкая область;

Орловская область;

Рязанская область;

Смоленская область;

Тамбовская область;

Тверская область;

Тульская область;

Ярославская область.

До этого еще в конце 2024 года в России запретили майнинг в нескольких регионах, где есть явственный дефицит электроэнергии. В их числе ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область, регионы Северного Кавказа, а также в рамках временных запретов на пике энергопотребления — Иркутская область, Бурятия и Забайкальский край.

На долю ОЭС Центра приходится около четверти всего энергопотребления России — до 268 млрд кВт·ч в год. Установленная мощность — примерно 51 ГВт.

И надо понимать: это не столько о том, как много здесь вырабатывают, а скорее как много здесь потребляют. Достоверно неизвестно, сколько процентов от общего энергопотребления приходится на майнинг. Но одна майнинг-ферма среднего размера может сравниться по энергопотреблению с целым подъездом многоквартирного дома.