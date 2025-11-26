Не запрет, а смещение. Как работают негативные промпты для нейросетей и как их правильно использоватьИдем от противного
© «Теперь вы знаете» / создано при помощи нейросети
Что такое негативный промпт
В промптинге выделяют два вида запросов к большой языковой модели: позитивный и негативный. Позитивный основан на прямом указании, что нужно сделать, а негативный — на запрете.
«Нарисуй двух парижанок в черном. Не используй черный цвет» — пример комбинации позитивного и негативного промптов. Причем мы привели его с сознательной ошибкой: если Ренуар с такой противоречивой задачей справился блестяще, то у большой языковой модели неминуемо возникнут проблемы.
Негативный промпт нужен, чтобы повысить качество результата, ограничить нейросеть при использовании того или иного признака.
Негативный промпт работает примерно как стоп-лист, например: «без бликов», «без жаргона», «без текста на картинке» и так далее.
Нужнее всего негативные промпты при генерации картинок и видео, где нужно контролировать наличие графических элементов, объяснил заместитель исполнительного директора ЦК НТИ по большим данным МГУ Гарник Арутюнян. С текстами негативные промпты работают уже хуже — модели могут частицу «не» проигнорировать. Зато там проще отредактировать вручную.
Как работает негативный промпт внутри модели
В приведенном нами примере ошибку допустил пользователь, но нередко и сам ИИ не реагирует на установленные запреты, хотя с точки зрения человеческой логики задача сформулирована предельно понятно. Почему так происходит?
Дело в том, что модель не понимает отрицание так же, как его понимает человек. Искусственный интеллект не ставит самозапреты, он старается минимизировать схожесть результата с указанным нежелательным признаком.
Признак, упомянутый пользователем, не блокируется — происходит лишь его статистическое ослабление, объяснил эксперт Юрий Тюрин.
Если запрос сформулирован неоднозначно или основная часть промпта оказывается сильнее по смысловой нагрузке, модель может все равно «протолкнуть» нежелательные элементы.
**Директор департамента расследований T. Hunter Игорь Бедеров сравнил варианты результата, который может выдать нейросеть, с картой. Благодаря негативному промпту модель пытается направить процесс генерации в другую сторону от тех областей на карте, которые ассоциируются с «запретными» понятиями.
Системный администратор СП. АРМ Константин Глазков представил финальный вектор в виде такой формулы: «Направление к цели» – («Направление к запретному» х «коэффициент силы»). Негативный промпт здесь используется для отталкивания результата от нежелательных состояний.
Основные принципы и правила использования негативного промпта
Негативные промпты часто оказываются эффективными. Однако важно соблюдать несколько принципов. Константин Глазков выделил три основных.
Принцип 1: ясность и прямота. Директивы должны быть четкими: «избегай», «не упоминай», «не используй», «исключи».
- Плохой пример: «Мне не хотелось бы, чтобы текст был слишком сложным».
- Хороший пример: «Не используй профессиональный жаргон и сложные термины. Объясни простыми словами».
Правда, еще лучше сработает позитивная формулировка «Пиши в стиле объяснения для пятилетнего ребенка», считает эксперт.
Принцип 2: конкретика вместо обобщений. Абстрактные оценки плохо даются модели. Вместо «напиши интересно» лучше дать конкретные указания: «Избегай сухого, академического тона. Не используй клише, такие как "в современном динамичном мире"».
Принцип 3: использование разделителей и структуры. «Задание» должно быть четко отделено от «запретов».
Задача — это, например, «Напиши письмо-отказ кандидату после собеседования».
Требование: «Сохрани вежливый и обнадеживающий тон».
Запрет: «Не давай конкретных причин отказа. Не используй фразы "мы сохраним ваше резюме в базе" и "вы нам не подходите". Не упоминай других кандидатов».
В некоторых моделях это, кстати, реализовано технически. Например, в Fusion Brain от «Сбера» есть отдельные поля для промпта и негативного промпта.
Аналитик Егор Кириллов призвал также разделять категории: если в негативе появляется длинный список (no hats, no glasses, no smiling, no background clutter), модель может «потеряться» между конфликтами. Иногда лучше сделать несколько итераций с уточнением.
И соблюдайте баланс позитивного промпта и негативного. Чем четче сформулирован основной запрос, тем меньше необходимость в большом негативном блоке. Хорошо работает правило: сначала — чего хочу, потом в отдельном блоке — чего точно не нужно.
Можно прямо указывать большой языковой модели «вес» того или иного признака в конечной генерации, например «машины: –1,5», добавил СТО ГК «Цифровые привычки» Сергей Генералов.
Почему негативный промпт работает наоборот
Эксперты выделяют несколько видов ошибок, когда нейросеть не понимает пользователя и его негативный промпт.
Упоминание нежелательной темы или субъекта рассуждений в запросе может бессознательно сконцентрировать внимание модели на ней.
ИИ реагирует на маркеры образов, а не на их отрицание. В итоге «no text» может привести к появлению букв, потому что слово «text» само по себе вызывает ассоциацию с символами.
Ученые из США в своем исследовании 2024 года назвали это эффектом «обратной активации».
Они просили изобразить улицу Парижа без Эйфелевой башни, но введение негативного промпта на ранних стадиях генерации приводило к ее парадоксальному и на редкость постоянному появлению на картинках. В качестве решения они предлагают использовать негативные промпты на более поздних стадиях генерации — только после позитивных.
Отрицание теряет силу при сложных конфликтах.
Если дать запрос «пейзаж без людей», когда в обучающей выборке 90% пейзажей содержали человека, модель может все равно вставить фигуру, потому что статистическая инерция сильнее запрета.
Чрезмерное использование негативных промптов.
Эксперты сходятся в том, что это может слишком ограничить возможности модели и снизить ее креативность. Лучше сосредоточиться на наиболее значимых отрицательных подсказках.
Слишком обширные или расплывчатые запреты.
«Не будь скучным» — такой промпт может оказаться бесполезным, потому что у модели нет единого понимания «скуки».
Решением станут конкретные, наблюдаемые характеристики. Например, вместо «Сделай текст менее формальным» используйте промпт «Замени официальные обращения ("Уважаемый коллега") на нейтральные ("Здравствуйте"). Можно использовать местоимение "ты"».
Внутренние противоречия и логические петли.
Если модель не может разрешить логический конфликт, это приводит к странным результатам или игнорированию указаний. Модель запутается, когда получит задание «кратко раскрыть все аспекты проблемы» — промпты «кратко» и «все аспекты» будут конфликтовать друг с другом.
В нашем примере из начала статьи с «парижанками в черном» конфликт промптов, видимо, так смутил модель, что она сгенерировала девушку и парня — одетых, разумеется, в черный цвет.
Неучет формата вывода.
Промпт «Напиши стихотворение. Не используй рифму» может сбить модель, потому что в рамках формата «стихотворение» все равно нужно использовать рифму. Решением станет просьба «напиши верлибр» — однозначное слово позволит модели точно понять запрос.
Однако большинство экспертов отметили: в случае если негативный промпт не работает, лучше всего переформулировать его в позитив.
Можно также дать модели роль, которая по определению исключает нежелательное поведение. Так, если нужен текст без рекламного пафоса, нужно не запрещать пафос, а объяснить, что нейросеть сейчас выступает в качестве технического эксперта, который объективно сравнивает два продукта, перечисляет плюсы и минусы для информированной аудитории.
Негативный промпт — тонкая настройка модели, требующая экспериментов и здравого смысла. Можно сказать, что он работает как воспитанная просьба к машине: «Пожалуйста, не переборщи с этим», а не как строгое указание «не делай».
И завершим историю с парижанками в черном. Нам удалось победить нейросеть, подробно описав, что использовать вместо черного (комбинации синего ультрамарина и красного краплака), и отдельно прописав запрет на черный. Собственно, этот промпт нам Ренуар и подсказал — он своих «Девушек в черном» рисовал, используя как раз эту комбинацию цветов.