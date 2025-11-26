Что такое негативный промпт

В промптинге выделяют два вида запросов к большой языковой модели: позитивный и негативный. Позитивный основан на прямом указании, что нужно сделать, а негативный — на запрете.

«Нарисуй двух парижанок в черном. Не используй черный цвет» — пример комбинации позитивного и негативного промптов. Причем мы привели его с сознательной ошибкой: если Ренуар с такой противоречивой задачей справился блестяще, то у большой языковой модели неминуемо возникнут проблемы.

Негативный промпт нужен, чтобы повысить качество результата, ограничить нейросеть при использовании того или иного признака.