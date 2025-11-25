Вместо паролей и других чувствительных данных используйте заданные наборы символов. Потом в конечной версии документа уже без нейросети поправьте смысловые пробелы и замените символы актуальными данными с помощью инструмента «Найти — заменить».

Совет: чтобы избежать утечки чувствительных данных, используйте автономные зашифрованные хранилища. Вариант — локальная LLM или нейросеть с включенным шифрованием.

Оценка эффективности: 7/10. Чем более узкую задачу вы ставите перед ИИ, тем больше доработок требуется — а очень личные дела порой бывают весьма специфичны.

Помочь с хранением сезонных вещей и декора

Весной вы убираете подальше зимние вещи, осенью — летние, а потом регулярно не можете вспомнить, где что хранится, и спрашиваете себя: «Хммм, а что в этой неподписанной коробке?» Нейросеть, будто аккуратный домовой, подскажет, как упаковать, где хранить и какие метки поставить, чтобы вещи было легко найти и вернуть в оборот.