Нейросети сводят людей с ума? Как не попасться в ловушку «поддерживающего бреда» и заметить реальные риски в искусственном общении

«Чат-бот помог мне лучше всех ваших платных специалистов», «вообще не понимаю, зачем общаться с людьми, когда есть нейронки», «нейросеть круто поддерживает меня в моем творчестве» — такие мнения все чаще звучат в соцсетях.

Создается впечатление, что в эпоху ИИ люди действительно нужны все меньше и меньше. ИИ уже воспринимаются не просто как «помощники» — это духовники, психологи, друзья и даже возлюбленные.

Но с другой стороны доносится тревожный хор ученых: увлечение нейронками и само по себе может пошатнуть хрупкую психику, а при наличии с ней проблем — выкрутят бред на максимум.

Опасные диалоги

Самый богатый человек мира Илон Маск сам не чужд темы нейросетей — ему принадлежит компания xAI, разработавшая ИИ Grok. Однако в январе на фоне скандала вокруг очередной незацензуренной опции его Grok он неожиданно наехал на ближайшего конкурента, создателя ChatGPT, — компанию OpenAI. Он заявил: