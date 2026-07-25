Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий

Повод обычно бытовой. Скроллинг съедает вечера, рабочие чаты не отпускают после шести, нейросети лезут в переписку, учебу и творчество. Кто-то устал от зависимости от ленты, кто-то не хочет отдавать свои данные и мысли моделям для обучения. Отсюда возникают разные форматы времяпрепровождения без «цифры»: воскресный клуб в парке, платный вечер без телефонов, переезд в поселение с жесткими правилами.

Бруклинский Luddite Club

Кто это

Клуб старшеклассников из Нью-Йорка, организовавшийся вокруг идеи отказа от смартфонов. От обычного школьного кружка его отличает бытовое правило: вместо iPhone используется кнопочная раскладушка.

Когда и почему

В 2020 году школьница Логан Лейн Бруклина перестала использовать смартфон после того, как заметила, сколько времени у нее уходит на соцсети. Вскоре вместе с одноклассниками она собрала Luddite Club — название отсылает к Неду Лудду, фольклорному герою луддитов, тех самых противников станков.

Как живут

Участники ходят с кнопочными телефонами без нормального интернета. По воскресеньям встречаются в парке: читают бумажные книги, рисуют, играют на гитарах, просто разговаривают. И никаких сторис в соцсетях с места сбора.

От чего отказываются

От смартфонов, лент соцсетей, постоянного мессенджера и приложений, которые держат внимание на крючке. ИИ-чат-боты и «умные» рекомендации в этот список входят по умолчанию.

Где и насколько

Ядро — небольшая группа в Бруклине, порядка нескольких десятков человек. После материала The New York Times в 2022 году о клубе заговорили шире, появились отголоски в других городах США и за их пределами. Точной глобальной статистики нет: это скорее сеть локальных ячеек, чем массовая организация.

Зачем это знать

Запрос на подобное «отключение от цифры» возникает у поколения, которое выросло со смартфоном в руке. Они просто устали от постоянного экрана перед глазами.

The Offline Club

Кто это

Амстердамский проект очных встреч без телефонов. Билет покупают заранее, гаджет сдают на входе — и несколько часов проводят offline.

Когда и почему

Идея выросла из личного эксперимента. В 2021 году Илья Кнеппелхаут, Йорди ван Беннеком и Валентайн Клок провели несколько дней без связи в голландской глубинке.

С 2022-го начали собирать офлайн-выходные и чтения, затем — короткие городские встречи. К 2024 году формат разошелся по Нидерландам, основатели даже ушли с основной работы ради проекта.

Как живут

На входе телефон кладут в ячейку, которая называется phone hotel. Дальше кафе, зал или даже церковь: читают, болтают с незнакомцами, ужинают, иногда устраивают reading rave — совместное чтение. Разовый билет на такую встречу стоит около 7−8 евро, но есть и членские форматы с регулярным доступом.

От чего отказываются

На время встречи — от смартфона, ноутбука, смарт-часов и привычки «быстренько проверить чат». Речь не о пожизненном запрете техники, а о правиле пространства конкретно этих встреч: здесь гаджетов и экранов нет.

Где и насколько

Стартовали в Амстердаме, затем появились подразделения в Лондоне, Париже, Берлине, Барселоне, Лиссабоне и других городах.

Проект заявляет о десятках городов в разных странах, сотнях мероприятий и десятках тысяч участников накопительным итогом. Цифры клубные, независимого аудита нет, но по освещению в Guardian и локальной прессе спрос заметный: слоты часто разбирают заранее.

Зачем это знать

Это пример того, как offline превратился в понятный сервис. Люди платят не за идеологию, а за несколько часов без уведомлений и за паузу, которую сами себе редко устраивают.