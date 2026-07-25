Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологий

Они отказываются от ИИ и смартфонов — и платят за это деньги. Во что превратился протест против технологийПрепарируем мир неолуддитов и неоамишей
© Коллаж: «Теперь вы знаете», создано при помощи нейросети
Откуда взялся новый неолуддизм
Термины «неолуддиты» и «неоамиши» в медиа появились как удобные ярлыки.
Исторические луддиты в Англии начала XIX века ломали станки, боясь потерять работу или потерять в деньгах. Сегодняшние участники этих групп станков не крушат: они ограничивают пользование смартфонами, чтение бесконечных лент рекомендаций и присутствие ИИ в своей жизни.
Английские рабочие текстильных графств, с марта 1811 года ломавшие станки. Названы по Неду Лудду — вымышленному персонажу, от чьего имени рассылали письма. Вопреки расхожему образу, противниками техники они не были: многие сами работали на машинах. Протест шел против того, как машины использовали — чтобы обойти цеховые нормы, нанять необученных работников или вообще всех сократить, нанять детей, сбить расценки и удешевить качество. Фон — наполеоновские войны, дорогой хлеб, отсутствие у рабочих права голоса и запрет забастовок.
Но со временем слово стало употребляться в упрощенном значении: уже к XX веку «луддитом» звали любого противника прогресса, обычно с насмешкой — словари так и пишут: «В широком смысле: тот, кто противится техническим переменам».
«Неоамиши» здесь только метафора. К религиозным общинам США эти люди не относятся — чаще это школьники, студенты, офисные работники и бывшие айтишники, которые устали от чрезмерной цифровизации жизни.
....радикально консервативная религозная протестанская организация. Они сознательно живут без многих вещей, к которым мы привыкли. Например, у них часто нет электричества от сети, машин, телевизоров и смартфонов. Они сами все делают: пашут землю, шьют одежду, строят дома.
Что еще:
- Вероучение основано на буквальном и строгом толковании Библии.
- Практикуют крещение только в сознательном возрасте, а не во младенчестве.
- Выступают за ненасилие и против любой военной службы.
- Большинство общин не строят культовых сооружений, богослужения проводят на дому.
- Вступают в брак только с единоверцами (иногда с меннонитами), из-за чего образуют генетически закрытую популяцию.
- Ведут традиционный сельский образ жизни, семьи обычно многодетные.
- Стремятся к изоляции от остального общества, большое значение придают внутрицерковным и семейным взаимоотношениям.
- Создают собственные однокомнатные школы, заканчивают формальное образование в восьмом классе.
- В трудных ситуациях предпочитают полагаться на помощь семьи и общины, а не государства или страховых компаний.
Движение последователей Якоба Аммана (основателя амишей) возникло в 1693 году в Европе, но потом большинство амишей эмигрировало в Америку. Сейчас большинство амишей проживают в США и Канаде.
Повод обычно бытовой. Скроллинг съедает вечера, рабочие чаты не отпускают после шести, нейросети лезут в переписку, учебу и творчество. Кто-то устал от зависимости от ленты, кто-то не хочет отдавать свои данные и мысли моделям для обучения. Отсюда возникают разные форматы времяпрепровождения без «цифры»: воскресный клуб в парке, платный вечер без телефонов, переезд в поселение с жесткими правилами.
Бруклинский Luddite Club
Кто это
Клуб старшеклассников из Нью-Йорка, организовавшийся вокруг идеи отказа от смартфонов. От обычного школьного кружка его отличает бытовое правило: вместо iPhone используется кнопочная раскладушка.
Когда и почему
В 2020 году школьница Логан Лейн Бруклина перестала использовать смартфон после того, как заметила, сколько времени у нее уходит на соцсети. Вскоре вместе с одноклассниками она собрала Luddite Club — название отсылает к Неду Лудду, фольклорному герою луддитов, тех самых противников станков.
Как живут
Участники ходят с кнопочными телефонами без нормального интернета. По воскресеньям встречаются в парке: читают бумажные книги, рисуют, играют на гитарах, просто разговаривают. И никаких сторис в соцсетях с места сбора.
От чего отказываются
От смартфонов, лент соцсетей, постоянного мессенджера и приложений, которые держат внимание на крючке. ИИ-чат-боты и «умные» рекомендации в этот список входят по умолчанию.
Где и насколько
Ядро — небольшая группа в Бруклине, порядка нескольких десятков человек. После материала The New York Times в 2022 году о клубе заговорили шире, появились отголоски в других городах США и за их пределами. Точной глобальной статистики нет: это скорее сеть локальных ячеек, чем массовая организация.
Зачем это знать
Запрос на подобное «отключение от цифры» возникает у поколения, которое выросло со смартфоном в руке. Они просто устали от постоянного экрана перед глазами.
The Offline Club
Кто это
Амстердамский проект очных встреч без телефонов. Билет покупают заранее, гаджет сдают на входе — и несколько часов проводят offline.
Когда и почему
Идея выросла из личного эксперимента. В 2021 году Илья Кнеппелхаут, Йорди ван Беннеком и Валентайн Клок провели несколько дней без связи в голландской глубинке.
С 2022-го начали собирать офлайн-выходные и чтения, затем — короткие городские встречи. К 2024 году формат разошелся по Нидерландам, основатели даже ушли с основной работы ради проекта.
Как живут
На входе телефон кладут в ячейку, которая называется phone hotel. Дальше кафе, зал или даже церковь: читают, болтают с незнакомцами, ужинают, иногда устраивают reading rave — совместное чтение. Разовый билет на такую встречу стоит около 7−8 евро, но есть и членские форматы с регулярным доступом.
От чего отказываются
На время встречи — от смартфона, ноутбука, смарт-часов и привычки «быстренько проверить чат». Речь не о пожизненном запрете техники, а о правиле пространства конкретно этих встреч: здесь гаджетов и экранов нет.
Где и насколько
Стартовали в Амстердаме, затем появились подразделения в Лондоне, Париже, Берлине, Барселоне, Лиссабоне и других городах.
Проект заявляет о десятках городов в разных странах, сотнях мероприятий и десятках тысяч участников накопительным итогом. Цифры клубные, независимого аудита нет, но по освещению в Guardian и локальной прессе спрос заметный: слоты часто разбирают заранее.
Зачем это знать
Это пример того, как offline превратился в понятный сервис. Люди платят не за идеологию, а за несколько часов без уведомлений и за паузу, которую сами себе редко устраивают.
Коммуны и поселения с лимитом на технику
Кто это
Intentional communities — поселения, где правила быта прописаны заранее: общая еда, труд, забота об экологии и иногда — ограничения на связь и гаджеты. От городского клуба их отличает не столько вечер без телефона, а именно попытка встроить отказ в повседневную жизнь.
Когда и почему
Экопоселения вроде Dancing Rabbit в Миссури (США) существуют с конца 1990-х. Волна интереса к более автономному укладу усилилась в 2020-е на фоне удаленки, выгорания и общего шума от сервисов. Не каждое такое место — «анти-ИИ-секта»: у многих главный фокус на заботу об экологии, а цифровой аскетизм идет как дополнение.
Как живут
На практике чаще это не совсем полный отказ от цифровых удобств. Интернет может быть в общей зоне по расписанию, а не в каждом доме. Меньше «умного» быта, больше ручного труда, общих мастерских, локальной еды. Полный запрет связи — редкость: без банка, почты и госуслуг современное поселение быстро становится некомфортным для жизни.
От чего отказываются
От постоянного Wi-Fi в спальне, голосовых ассистентов, доставки «в один клик» и быта, где каждый шаг управляется очередным приложением. Отказ от генеративного ИИ здесь обычно часть более широкого правила: меньше автоматизации — больше контроля над своей жизнью и ее ритмом.
Где и насколько
Сотни intentional communities разбросаны по США, Канаде, Европе; размеры — от пары десятков до пары сотен жителей. Доля «строго без смартфонов» среди них невелика, и единой переписи антицифровых коммун нет. Радикальный уклад остается выбором меньшинства.
Зачем это знать
Клубы дают паузу на вечер. Коммуна пытается сделать паузу образом жизни — и сразу показывает цену: переезд, деньги, навыки, бОльший расход времени на быт, согласие жить по общим правилам.
Как это выглядит в быту
Большинство участников таких общин не переезжает в лесную землянку и не разбивает демонстративно ноутбук. Рабочий минимум оставляют: компьютер для работы, банка, учебы. Урезают другое — прежде всего использование карманного экрана, который всегда с собой.
Ограниченный спрос на кнопочные телефоны появился именно как самоограничитель. С ним нельзя утонуть в коротких видео по дороге домой, зато можно позвонить. В сумке появляются бумажный блокнот, пленочная мыльница, бумажная книга. Встречи без телефонов работают как внешний каркас: правило пространства сильнее, чем личная сила воли, которая может подвести.
Рядом вырос рынок «тишины». Платные offline-вечера, ретриты без связи, чехлы — клетки Фарадея, отели со слабым интернетом или без него. Отсутствие уведомлений продают как услугу — и это уже не андеграунд. Это становится нормальным сегментом услуг с собственной монетизацией.
Где упирается полный отказ
Городская инфраструктура заточена под смартфон. QR в меню, электронный билет, двухфакторный вход в банк, запись к врачу, пропуск на работу, школьный чат родителей. Человек с раскладушкой тратит больше времени: наличные, бумажные распечатки, личный визит вместо кнопки в приложении.
Поэтому «аналоговое общество» в чистом виде почти не складывается. Есть школьный клуб, есть вечерний сервис, есть редкие поселения с жестким уставом. Между ними — длинная серая зона гибридных правил, где ИИ и ленту режут точечно, а не вычеркивают из жизни целиком.
Что из этого следует
Люди отказываются от лишней цифровизации не потому, что прогресс вдруг стал врагом, а потому что экран, алгоритм и нейросеть забрали слишком много внимания, сна и тишины. Реальная практика в большинстве случаев скромная: кнопочный телефон, воскресный парк, три часа в кафе без чатов и соцсетей, лимит на интернет в учебе и работе.
Полный уход из цифры дорог и неудобен. Зато частичный отказ уже оформился в понятные форматы — от подросткового клуба до международного offline-календаря в коммунах.
В этом и ответ на вопрос, зачем все затеяно: не построить мир без цифры, а вернуть себе кусок дня, которым пока распоряжаетесь вы, а не ваш смартфон.