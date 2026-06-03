Как проверить ИИ на ошибки

Технологические «фантазии» создают серьезные проблемы в корпоративной среде. Беда в том, что пока мало у кого есть понимание, что и как с этим делать.

В России правовое регулирование ИИ находится в стадии разработки. Кто несет ответственность за фейки, создаваемые нейросетями, закон пока не дает ответа. Поэтому в спорных ситуациях юристы руководствуются логикой и статьей 1064 ГК РФ, согласно которой вся ответственность за моральный или материальный ущерб ложится на того, кто его причинил. То есть, на человека, поскольку нейросеть не признается субъектом права.

Круг ответчиков может быть довольно широк — от конкретного сотрудника компании до разработчиков системы. Все зависит от масштаба вреда, каким бы он ни был: материальным, репутационным и т. д.

Так, в апреле 2023 года мэр одного из городов Австралии Брайан Худ пригрозил подать в суд на компанию-разработчика OpenAI ChatGPT, если из ответов ИИ про него не исчезнет ложная информация о том, что он отбывал тюремное заключение за взяточничество.

Иск в суд на OpenAI подал и радиоведущий Марк Уолтерс, когда узнал, что ChatGPT обвинил его в растрате средств некоммерческой организации Фонд Второй поправки.

Полное моральное право попытаться добиться компенсации у разработчиков нейросетей недавно появилось и у российского ученого Александра Цветкова. Гидролога из Ярославля задержали и продержали в СИЗО несколько месяцев из-за того, что нейросеть нашла в его внешности 55% портретного сходства с разыскиваемым преступником.

Защите пришлось попотеть, доказывая, что в момент совершения убийств, в которых обвиняют его «нейросетевого близнеца», ученый находился совсем в других городах России.

Таких примеров много, но и в России, и во всем мире ответственность за деятельность ИИ все же несут физические или юридические лица, а не искусственный интеллект. Особенно если они должны были проверить его работу, но решили, что «и так сойдет».

Показательным в этом плане стал кейс американских адвокатов, защищавших Майка Линделла, генерального директора компании MyPillow. При подготовке процессуальных документов они использовали искусственный интеллект, который просто выдумал отдельные законы, ссылки и цитаты, чтобы убедить судью в невиновности их клиента.

За такое неуважение к суду их оштрафовали на $3000. Но репутация их в профессиональной сфере могла пострадать намного, намного больше.

Как проверить ИИ на ошибки

Врать ИИ порой начинает неожиданно и весьма правдоподобно, так что люди часто принимают выдаваемые им сведения за правду.